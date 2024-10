Aeroporto de Imperatriz (MA) é porta de entrada para a surpreendente Chapada das Mesas (Foto: André Dib/CCR Aeroportos)

Rico em biodiversidade, o Brasil possui belas praias e parques nacionais com uma natureza exuberante. Segundo a lista da Forbes Advisor, que elaborou um ranking das 50 melhores nações para a prática de ecoturismo, o país alcança o topo, conferindo uma nota de 94,9, seguido de países como México (86) e Austrália (84), respectivamente.

Um dos lugares que contribuiu para que o país ocupasse esse lugar no ranking é o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Criado em 2005, ele está localizado entre os municípios de Carolina, Riachão e Estreito, ao sul do Maranhão. O curioso nome está relacionado aos seus platôs, que lembram o formato de mesas de pedra. As piscinas naturais de água cristalinas cercadas de paredões rochosos, resultam em belas imagens e permitem que os amantes do ecoturismo vivam experiências únicas.

Para quem gosta de esportes radicais, as cachoeiras de São Romão, em Carolina e a Cachoeira da Prata, são ótimos lugares para prática de rappel e canionismo. Outras opções estão o trekking, até o Morro das Figuras, onde podem ser vistas inscrições rupestres, além das trilhas que levam a lugares como o Morro do Chapéu, que tem 378 metros de altura e um percurso de 1300 metros. Todo o parque e entorno faz do estado do Maranhão um grande atrativo turístico e suas belezas rendem belos registros.

Foto: André Dib/CCR Aeroportos

A porta de entrada para chegar na Chapada das Mesas é o Aeroporto de Imperatriz, que fica a duas horas de distância, sendo a melhor opção para quem deseja visitar a unidade de conservação com mais de 160 mil hectares de cerrado, famosa por sua riqueza ambiental, cachoeiras, pinturas rupestres e enormes esculturas naturais.

Recentemente, o aeroporto passou por obras de modernização para aumentar a eficiência operacional e proporcionar um ambiente mais confortável e moderno para os passageiros. Foram realizadas a reforma e a ampliação do terminal, incluindo a área de embarque e desembarque (que agora está três vezes maior que a anterior), a área de restituição de bagagens e a ampliação do saguão na área pública, criando novos espaços comerciais e elevando a experiência do passageiro.

Reconhecimento e movimentação

O Aeroporto de Imperatriz foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo como o Melhor Aeroporto Regional do Nordeste pelo prêmio “Aviação + Brasil 2024”, promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos.

Desde que a gestão do aeródromo foi assumida pela CCR Aeroportos, em março de 2022, mais de 680 mil passageiros passaram pelo aeroporto entre embarques e desembarques, evidenciando o potencial da cidade e sua contribuição para a economia regional. Somente no primeiro semestre deste ano recebeu mais de 174 mil passageiros, superando em 28% a quantidade de passageiros comparado ao ano anterior.

O aeroporto conecta as cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e São Luís com as operações das companhias aéreas Azul Linhas Aéreas e Latam. “Acompanhar o desenvolvimento de Imperatriz e entregar uma infraestrutura aeroportuária adequada e preparada para receber o fluxo de passageiros é muito gratificante. O aeroporto continua se destacando pela sua eficiência operacional, e estamos prontos para acompanhar o crescimento da cidade, especialmente no turismo e nos negócios”, destaca Chirlayne Torres, gerente do Aeroporto de Imperatriz.

