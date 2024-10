Confira três parques naturais brasileiros para visitar na semana de recesso escolar com descontos de até 30% (A compra do ingresso para a Tirolesa dá acesso gratuito ao parque Caminhos do Mar (Foto: divulgação))

De olho no recesso escolar que tradicionalmente acontece em outubro — próximo ao Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida (12/10) e ao dia dos Professores (15/10) -, a Parquetur vai oferecer descontos entre 15% e 30% na compra de ingressos para a visita a três parques naturais concessionados.

A campanha, batizada Semana do Passatempo, é válida de 12 a 20 de outubro, período em que muitas famílias e jovens aproveitam para viajar, descansar ou participar de atividades recreativas, já que os feriados e a ausência de compromissos escolares criam uma janela perfeita para escapadas rápidas.

Para os amantes da natureza, é uma oportunidade única para explorar alguns dos parques naturais mais deslumbrantes do Brasil, com paisagens de tirar o fôlego, espécies raras de vegetais e flora, trilhas desafiadoras e muitas opções de entretenimento, como voos de tirolesa, ciclismo, montanhismo e esportes náuticos.

Tem opções em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro para quem gosta de aventura ou só precisa de um respiro em meio à natureza, sentir o cheirinho do mato e curtir a primavera em sua plenitude.

Calçada do Lorena, uma das trilhas por onde D. Pedro I passou a caminho do Ipiranga (Foto: divulgação)

Aproveite os descontos, arrume a mochila e não perca a chance de explorar o que o Brasil tem de melhor na companhia da família ou com amigos. Além dos atrativos naturais, alguns dos parques manterão atividades especiais no período, confira:

Caminhos do Mar (SP)

Já pensou em fazer uma trilha que mistura história e natureza ou um piquenique em meio a um cenário que remete à época da Independência do Brasil? No Caminhos do Mar, em São Paulo, isso é totalmente possível. Entre monumentos históricos e uma vegetação de Mata Atlântica preservada, o parque oferece uma experiência única para quem gosta de aventura e cultura. Integra, ainda, a Tirolesa Voo da Serra, a primeira tirolesa inserida em área de conservação ambiental no estado de São Paulo.

Ingressos para acesso ao parque

Inteira: de R$ 40 por R$ 30

Meia-entrada: de R$ 20 por R$ 15

Venda exclusiva através do site Caminhos do Mar, do canal direto, através dos executivos de vendas e do chatbot (11) 97279-5616.

Horário de funcionamento: 8h às 17h – de quarta-feira a domingo e feriados

Programação especial:

Nos finais de semana dos dias 12, 13 e 19 e 20, acontecerão brincadeiras, jogos e oficinas:

Centro de Apoio ao Visitante de Cubatão – 9h às 12h e das 13h às 16h – Brincadeiras recreativas como corrida do saco, boca do palhaço, bambolê, cama de gato, entre outras.

Monumento Histórico Rancho da Maioridade – 9h às 12h e das 13h às 16h – Jogos e oficinas recreativas de pintura, jogo da cesta, jogo mistério das cores, e oficinas de confecção

Endereço:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 38 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/SP

Portaria de entrada por Cubatão:

Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP

TVS – Tirolesa Voo da Serra

A compra do ingresso para a Tirolesa também dá acesso gratuito ao parque Caminhos do Mar, para o mesmo dia, com a possibilidade de realizar as trilhas do Roteiro Histórico (Estrada Velha de Santos) e Roteiro Ecoturístico (Calçada do Lorena), exceto o Roteiro Aventura (Trilha da Cachoeira da Torre).

Ingressos durante a semana:

Voo duplo: de R$ 75 por R$ 52,50

Voo exclusivo: de R$ 115 por R$ 80,50

Fim de semana e feriados:

Voo duplo: de R$ 105 por R$ 73,50

Voo exclusivo: de R$ 165 por R$ 115,50

Venda exclusiva através do site Voo da Serra e Caminhos do Mar, do canal direto, através dos executivos de vendas, e do chatbot (11) 97279-5616.

Horário de funcionamento: 8h às 16h20 – de quarta-feira a domingo e feriados

Piscina do Maromba (Foto: divulgação)

Parque Nacional do Itatiaia (RJ)

Localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é o parque nacional mais antigo do Brasil, criado em 1937, e oferece uma das experiências mais ricas e diversas para os amantes da natureza e da aventura, como um banho de cachoeira em pleno Lago Azul.

Inteira: de R$ 42 por R$ 30

Meia: de R$ 21 por R$ 15

Venda exclusiva através do site Parque Nacional do Itatiaia e do chatbot (11) 97279-5616.

Horário de funcionamento:

• Parte Baixa: de terça a domingo das 8h às 17h

• Parte Alta: diariamente das 7h às 18h

• Visconde de Mauá: diariamente das 6h às 18h

Corredeiras, um dos locais que mais atraem famílias (Foto: divulgação)

Programação especial:

12/10 – A partir das 9h – Pula Pula, piscina de bolinhas, escorregador e gangorras, jogos de mesa, pipoca e algodão doce.

15h – Em parceria com a Campo Belo Cafeteria acontecerá a Contação de Estórias com Aline Brasil, autora e ilustradora do livro “Flora Cabelinhos de Mola”

12/10 a 20/10 – No Centro de Visitantes serão realizadas atividades de educação ambiental: Calçada da Fauna, visitas guiadas no Painel Canto dos Pássaros.

18 a 20/10 – Programação ICMBio

18/10- 10h – Contação de história com oficina, poesias escritas por Vinícius de Moraes em homenagem à Itatiaia com a Professora Verônica Bonan, para alunos da rede pública/particular de ensino de Itatiaia e Resende.

19/10 (aniversário de Vinicius de Moraes) – 10h – Exibição do Áudio Vídeo (14min) “Vinicius de Moraes em Itatiaia”, com a presença do ator e diretor André Whately; roda de conversa e percurso na Trilha Vinicius de Moraes, seguida de leitura da carta escrita pelo poeta em sua primeira visita à então serra do Itatiaia (novembro de 1932), no mirante do “Último Adeus”.

20/10 – 10h – Apresentação do espetáculo de música, teatro e poesia “Vinicius de Moraes…é demais!”

Endereço:

• Parte Baixa:

Estrada do Parque Nacional, Km 9 – Itatiaia/RJ

• Parte Alta:

Rodovia BR 485 km 13,4 (Posto Marcão) – Garganta do Registro – Divisa MG/RJ

• Visconde de Mauá:

Estrada do Escorrega, s/nº – Itatiaia/RJ

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO)

Localizada em Goiás, a Chapada dos Veadeiros é um destino para quem busca uma experiência imersiva em meio à natureza selvagem. Cachoeiras, formações rochosas milenares e um pôr do sol espetacular são apenas alguns dos atrativos desse parque nacional, declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, em 2001.

Inteira: de R$ 45 por R$ 38

Meia: de R$ 22,50 por R$ 19

Venda exclusiva através do site do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do chatbot (11) 97279-5616.

Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 18h

*Confira no site os horários de acesso às trilhas

Visitação Noturna de quarta a domingo das 20h às 6h

Endereço: Rodovia GO 239, Km 36 – Vila de São Jorge – Alto Paraíso de Goiás – GO

