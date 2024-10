Minas Gerais reforça a força da gastronomia mineira na feira da ABAV, em Brasília ((Foto: Uai Turismo))

Nos últimos dias 26, 27 e 28 Minas Gerais esteve presente na ABAV Expo apresentando a gastronomia mineira e a diversidade da cozinha e seus produtos. O evento é uma das maiores feiras do setor organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagem.

Celebrando o “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea”, e como parte do programa Mais Turistas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) realizou diversas ações, com destaque para a promoção da candidatura dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal a Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

No estande, criado com patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e apoio do Sebrae Minas, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), João Paulo Martins, ressaltou o empenho do governo na obtenção do título internacional. A candidatura será avaliada na 19ª Sessão do Comitê Intergovernamental da Unesco, que acontecerá no início de dezembro, em Assunção, no Paraguai.

Cozinha Viva deu destaque à gastronomia mineira

Ao longo dos dois primeiros dias o público que visitou a feira, que é composto por operadores e agentes de viagem e outros players do setor do turismo, puderam vivenciar experiências gastronômicas que mostraram que Minas Gerais tem muito mais a oferecer do que o melhor pão de queijo do país aliada ainda a diversidade de opções de passeios pelo estado.

A Cozinha Viva, comandada por chefs renomados do estado, convidados em parceria com o Sebrae apresentou ao vivo e para degustação dos participantes pratos como: pão de queijo com carne de lata, biscoito amanteigado de fubá com doce de leite de café, creme de Canastra com goiabada cítrica e farofa de castanhas e broa de fubá com milho verde tostado, creme de pipoca e queijo do Serro. E ainda degustações do melhor de Minas com café, vinhos, cachaças e doces típicos.

Ariadna Faria da Zaro Café levou ao público degustação dos cafés especiais de Alpinópolis (Foto: Uai Turismo)

Rotas Mineiras são apresentadas ao trade do turismo

Por meio do programa Check-in Minas, o Sebrae Minas e a Secult vêm estruturando, mapeando e qualificando novos produtos e experiências nas rotas. Por isso, 4 rotas tiveram destaque na ABAV Expo.

Na Rota das Artes os turistas têm acesso à arte barroca, modernista e contemporânea, em atrações que proporcionam o envolvimento do visitante. É possível até mesmo confeccionar, com a ajuda de artesãos, uma peça única e exclusiva e conhecer o melhor destes movimentos artísticos que moldam a cultura do estado, passando por Belo Horizonte, Brumadinho, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas e Mariana. Estes destinos já são organizados através do Circuito Liberdade, Destino Veredas e Circuito do Ouro.

Glauco Silva, Diretor Comercial da Brumatur Receptivo apresentou às operadoras e trade do turismo a Rota das Artes

Já a Rota do Café do Sul de Minas contempla seis municípios da região, que é a maior região produtora de café do mundo: Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Caxambu e Cruzília. A rota reúne seis experiências turísticas relacionadas ao café na Região Turística Encantos de Minas e Região Turística das Águas: Paiol Café Boutique (Três Pontas); Fazenda Santa Quitéria (Cambuquira); Fazenda Catiguá (Cambuquira); Parque das Águas (Caxambu); Café Seival (Baependi) e Laticínios Paiolzinho (Cruzília).

A Rota Bahia-Minas projeto desenvolvido pelo Sebrae Minas com apoio de diversas instituições busca alavancar o turismo na região e gerar negócios por onde antes passava a ferrovia, desativada em 1966. O percurso, com mais de 350 km, passa por seis municípios mineiros: Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni e Carlos Chagas. A inclusão da rota como prioritária no estado, fortalece ainda mais o trabalho realizado desde 2022 para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico local, gerando novas oportunidades de negócios para a região.

E a Rota do Café do Cerrado, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, lançada em 2023, propõe um percurso que une a produção de café de alta qualidade da região – considerada a primeira do país a receber a Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na modalidade Denominação de Origem (DO) – com os atrativos naturais, culturais e gastronômicos locais. Reforça que os cafés não são todos iguais e que o terroir faz toda a diferença na produção de produtos com identidade.

Rota do Frango e da Cachaça mostra a tradição gastronômica de Minas

Lançada no último dia 21 no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas (MG), a rota capitaneada pelo Circuito das Grutas que apresenta mais de 30 estabelecimentos que oferecem o frango e a cachaça em diversas forma de consumo, também foi apresentada ao trade do turismo durante a ABAV Expo 2024. O Senac Minas através do programa Primórdios da Cozinha Mineira é responsável por todo apoio educacional, capacitação do trade e pesquisa para a rota, que resgata a história do consumo da carne ao longo da história de Minas. Já o Sebrae Minas apoiou na consultoria para o marketing digital da nova rota.

Mariela França, Presidente do Circuito das Grutas e Josiane de Souza, Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais (Foto: divulgação)

A parceria com a Secult possibilitou a construção de estratégia e peças promocionais que ajudam a promover a Rota Frango e Cachaça que já está disponível para comercialização, através dos receptivos parceiros ou de forma autoguiada, através do passaporte virtual Rota Frango e Cachaça . A Secretária Adjunta de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais Josiane de Souza relata que: “para o Governo de Minas a rota é motivo de grande alegria, pois é neste tipo de iniciativa que se dá a empregabilidade e a força motriz da economia do estado. O fortalecimento das experiências e do território mostra em números a evolução do setor do turismo em Minas. Neste sentido a Secult além de apoiar a iniciativa da rota acredita que a promoção é de grande importância para fazer este novo produto acontecer, por isso a participação na ABAV Expo é tão importante para a nossa estratégia”.

Para Mariela França, que é presidente do Circuito das Grutas, “o melhor da Rota Frango e Cachaça é que não é um festival. Ao longo de todo o ano os visitantes podem percorrer as belezas do Circuito das Grutas que já oferece a Rota Peter Lund. E agora de maneira contínua também oferece história e cultura através da gastronomia, em empreendimentos que de forma variada estão de portas abertas de segunda a domingo. Basta verificar no passaporte virtual da rota e se programar”!

