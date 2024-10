“A cachaça é um símbolo de Minas Gerais”, diz especialista na bebida ((Foto: Uai Turismo))

No podcast Uai Turismo desta semana, um bate papo com Leo Gomes, renomado sommelier de cachaça e mixologista, sobre o universo da bebida alcoólica mais mineira que existe. Durante a entrevista, Leo compartilhou sua visão sobre a importância da cachaça mineira nos bares de Minas Gerais para valorização da cultura e as diversas formas de consumo. A conversa foi recheada de insights que mostram a relevância da cachaça na gastronomia e na tradição do estado.

Leo Gomes falou ainda sobre diversos aspectos cruciais relacionados ao mercado da bebida no Brasil, destacando a importância da educação e treinamento dos profissionais envolvidos na venda do produto. Ele ainda compartilhou suas observações sobre as dificuldades enfrentadas pelos produtores de cachaça, como os impostos elevados, mas enfatizou que o sucesso da bebida depende principalmente do conhecimento e competência daqueles que estão na linha de frente da venda: garçons, bartenders e chefs de bar.

E claro,que como um especialista no tema, ele levou dois drinks autorais com a cachaça mineira. Assista ao episódio completo e confira as receitas que Leo e Isabella degustaram.

Uvaia Uai

Drink de cachaça com a típica fruta mineira Uvaia (Foto: Uai Turismo)

Ingredientes:

50ml de Cachaça Branca

50ml de suco de Uvaia ( pode substituir por suco de acerola)

20ml de Xarope de açúcar

30ml de Aperol

3 gotas de pimenta

Modo de preparo:

Misturar tudo em uma coqueteleira com bastante gelo.

Bater bem.

Coar para um copo com bastante gelo.

Decorar com um ramo de manjericão.

Café Zinho

Uma mistura inusitada, mas muito mineira: cachaça e café (Foto: Uai Turismo)

Ingredientes:

50ml de Cachaça Amburana

30ml de licor de café translúcido

20ml de licor de Tamarindo

Modo de preparo

Em um Mix Glass adicionar bastante gelo e todos os líquidos.

Mexer bem.

Coar para um copo com bastante gelo.

