Premiação do concurso Luzes da Escuridão, promovido pela Fundação Europamundo e Rotary, acontece amanhã (10) (Uma mostra destacará as obras ganhadoras e os depoimentos de vários voluntários que tornaram possível a realização do concurso. (Foto: Reprodução Instagram @europamundobrasil))

Idealizado pelo projeto BELO e tendo a Fundação Europamundo e o Rotary Club Madri Corporate como fomentadores, o concurso Luzes da Escuridão foi criado para premiar a criatividade de pacientes que sofrem ou sofreram um problema de saúde mental, além de familiares e profissionais dessa área. “Expor a obra dessas pessoas foi a forma que encontramos de promover a interação com as emoções para criar elos de empatia”, pontua Luis Garcia, fundador da Europamundo e idealizador da iniciativa.

Entre os 605 participantes, 42,81% foram brasileiros, número que levou o País a conquistar o primeiro lugar entre as 14 nações com trabalhos concorrendo em uma das nove categorias do concurso. Em termos de inscrições, o Brasil ficou em segundo lugar com 37,65%, atrás apenas da Espanha, com 44,81%. “Há uma diferença entre o número de participantes e o número de inscrições, porque cada participante poderia se inscrever em mais de uma categoria”, explica Marina Leal, líder do projeto BELO no Brasil.

As nove categorias do Luzes da Escuridão incluem obras escritas, imagens (pinturas, desenhos, comics e vídeos), entre outros formatos gráficos, criações musicais e conteúdo publicado em redes sociais. Produções geradas com o auxílio de inteligência artificial – como imagens ou contos em vídeo – também poderiam ser inscritas no concurso que distribuirá 27 prêmios em dinheiro.

Os vencedores serão divulgados no Dia Mundial da Saúde Mental em uma cerimônia realizada no Espaço ALL IN ONE do CaixaBank, em Madri, às 18h do horário local (13h no horário de Brasília) para cerca de 150 convidados. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais do projeto BELO – Facebook, Instagram e Youtube – com expectativa de alcançar uma audiência online de cerca de mil expectadores.

Uma mostra destacará as obras ganhadoras e os depoimentos de vários voluntários que tornaram possível a realização do concurso. Entre eles, estão 40 jurados de diferentes países que foram responsáveis pela seleção dos ganhadores de cada categoria e dos vencedores dos dois prêmios máximos. Na ocasião também será destacado o Núcleo de Apoio à Saúde Mental do Rotary Distrito 4730, composto por 95 Rotary Clubs brasileiros do Paraná e Santa Catarina.

“A cerimônia convidará as pessoas à reflexão e realizará dois lançamentos importantes para a ampliação do debate”, adianta Garcia. O primeiro é um museu virtual do concurso no Metaverso, com exposição das obras ganhadoras e de trabalhos finalistas. Também será aberta a galeria interativa no site do projeto que fará as vezes de memorial do concurso, com a coleção de obras que tenham sua divulgação autorizada pelos autores.

Luis Garcia – Fundador da Europamundo (Foto: Divulgação)

A primeira edição do Luzes da Escuridão superou todas as expectativas, o que levou a organização à decisão de expandir o projeto para mais países em 2025. A data de abertura das inscrições será informada em breve. “Mais do que uma entrega de prêmios, a cerimônia é a celebração da coragem de muitos em expor suas emoções, dificuldades e superações em relação à saúde mental. Com ela esperamos jogar luz na importância de combater o preconceito, mostrando talentos de pessoas que geralmente são estigmatizadas e até excluídas de diversas oportunidades”, finaliza Marina Leal.

