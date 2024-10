Bandeira Azul: Brasil lidera ranking em certificações ambientais para destinos costeiros da América Latina (O Programa Bandeira Azul avalia critérios rigorosos estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade. (Foto:Reprodução Instagram @bandeiraazulbrasil))

O Brasil alcançou mais um marco histórico no cenário internacional do turismo sustentável, atingindo um novo recorde de certificação no Programa Bandeira Azul, uma das premiações mais renomadas para áreas costeiras do mundo. Para a temporada 2024/2025, 49 locais — 38 praias e 11 marinas, estão aprovadas no prestigiado Programa Bandeira Azul. São destinos de seis estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Alagoas e Ceará — reconhecidos pelo Júri Internacional do programa, por atenderem rigorosamente critérios de qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística. O resultado consolida o país como líder em certificações ambientais para destinos litorâneos na América Latina.

O anúncio foi feito pelo Júri Internacional, do qual a Embratur é membro. A cerimônia oficial de entrega da Bandeira Azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, Bahia, onde representantes das praias e marinas premiadas estarão presentes. O evento simboliza a coroação dos conjuntos de esforços para transformar o Brasil em um exemplo de sustentabilidade global, valorizando suas belezas naturais e promovendo o turismo responsável.

O Programa Bandeira Azul avalia critérios rigorosos estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade. Os destinos são avaliados por um júri nacional e um internacional. Ao receber as certificações, as praias e marinas devem comprovar anualmente a manutenção de todos os critérios. Na temporada passada (2023/2024), 42 praias e marinas brasileiras foram premiadas.

O Ministério do Turismo, em conjunto com parceiros estratégicos, desempenha papel fundamental ao apoiar iniciativas de conscientização sobre a importância de proteger os ecossistemas costeiros. Esta atuação colaborativa permitiu que o Brasil ampliasse suas certificações de 42 para 49 locais, consolidando-se como uma nação que equilibra o turismo de alta qualidade com a preservação do meio ambiente.

Para a coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul no Brasil, Leana Bernardi, “a Bandeira Azul é mais do que uma chancela de qualidade, é um reconhecimento de que nossos destinos estão em sintonia com as melhores práticas internacionais de sustentabilidade”. “Além de atrair turistas engajados com o meio ambiente, a premiação promove o desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda”, complementou.

Além do Brasil, Colômbia (8 praias), Chile (3 praias) e Argentina (2 praias) são os outros países sulamericanos que aparecem na lista com certificações da Bandeira Azul na atual temporada.

Programa Bandeira Azul

O Programa Bandeira Azul nasceu em 1987, com o apoio da União Europeia. A certificação é concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE), uma organização não governamental sediada em Copenhague, na Dinamarca, que promove o desenvolvimento sustentável por meio da educação ambiental. Em 2006, o programa foi trazido para o Brasil, com o objetivo de aumentar a conscientização dos cidadãos e tomadores de decisão sobre a necessidade de proteger o ambiente costeiro e marinho.

É um das mais respeitadas certificações de qualidade ambiental do mundo e exige que os locais aprovados cumpram e mantenham 34 critérios exigentes. As praias e marinas certificadas precisam demonstrar continuamente seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, fatores que tornam o Brasil uma referência global.

Confira os destinos premiados na temporada 2024/2025

Praias Aprovadas

Renovações

? Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

? Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari – BA

? Praia da Viração, Salvador – BA

? Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

? Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

? Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

? Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ

? Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

? Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

? Praia do Sossego, Niterói – RJ

? Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Nelson Mandela)

? Prainha, Rio de Janeiro – RJ

? Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

? Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

? Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

? Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

? Praia de Taquaras, Balneário Camboriú -SC

? Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

? Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

? Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

? Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

? Praia da Conceição, Bombinhas – SC

? Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

? Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

? Prainha de Itá, Itá – SC

? Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

? Praia da Saudade, Penha – SC

? Praia Grande, Penha – SC

? Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

? Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

? Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

? Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

? Praia do Tombo, Guarujá – SP

Indicadas pela primeira vez

? Praia de Tucuns, Armação de Búzios – RJ

? Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

? Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ

? Praia Central, Balneário Piçarras – SC

? Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

Marinas Aprovadas

Renovações

? Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

? Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

? Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

? Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

? Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

? Marina da Conceição, Florianópolis – SC

? Marina Itajaí, Itajaí – SC

? Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

? Voga Marine, Ubatuba – SP

? Marina Kauai, Ubatuba – SP

Indicada pela primeira vez

? Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC

