Mergulhe no universo do cristal em Blumenau (SC) (- Visitas guiadas proporcionam ao turista conhecer de perto a produção e até realizar o sopro do cristal (Foto: Divulgação))

Uma técnica milenar que transforma areia e minerais em cristal e dá origem a taças, copos e artigos de decoração únicos: essa é a história que recepciona turistas de todo o Brasil em uma das visitas mais procuradas em Blumenau (SC). A história da produção do cristal, em uma fábrica que ainda preserva o estilo artesanal e é reconhecida dentro e fora do país pela pureza de seu produto, pode ser conhecida a fundo no Museu do Cristal. O espaço fica anexo à Mozart Crystal, empresa que atualmente vende para todo o Brasil e para outros seis países, responsável por resgatar boa parte da história da produção de cristais na região do Vale Europeu.

Atualmente, o Museu do Cristal é a atração mais bem avaliada de Blumenau no Tripadvisor, além de ser o museu mais bem avaliado de Santa Catarina e o 50º do Brasil. Com diferentes propostas, além do museu em si, a visitação à fábrica proporciona ao turista passar por todas as etapas de produção das peças, incluindo o sopro, com o cristal saindo do forno a uma temperatura de 1300 graus, passando pelo corte, polimento e qualidade. A fábrica é a única no mundo que produz peças de cristal em nove cores. A produção cristaleira é apenas uma das atrações do Museu: uma loja de fábrica reúne centenas de peças, incluindo opções coloridas.

Museu do Cristal (Foto: Divulgação)

Para quem gosta de se aprofundar entre produto e funcionalidade, as degustações de vinho e cervejas são ideais. Na primeira, quatro rótulos de vinhos e espumantes da Serra Gaúcha são servidos em diferentes taças, que acentuam o sabor de cada um. A experiência sensorial reforça a importância do cristal para a valorização dos rótulos no paladar.

Em 2024, o Museu do Cristal recebeu o selo Travellers’ Choice, destinado a atrações que sempre recebem ótimas avaliações e estão entre 10% dos melhores estabelecimentos no Tripadvisor. A visitação à fábrica pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h – o sopro do cristal ocorre com hora marcada. O passeio leva cerca de uma hora e os ingressos podem ser adquiridos pelo site, no site do Tripadvisor ou diretamente no local. Já a degustação de vinhos é realizada mediante reserva, através do Tripadvisor ou do próprio local.

