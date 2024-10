Punta Cana cabe no seu bolso: conheça o Sunscape Coco (Sunscape Coco Punta Cana oferece o paraíso a preços acessíveis (Foto: Uai Turismo))

Conhecer o Caribe faz parte do sonho de muitas pessoas. Quem nunca se imaginou mergulhando nas águas quentes e cristalinas do mar caribenho ou descansando nas areias brancas de suas praias paradisíacas, seja em família, com amigos, ou com seu par romântico? Mas o sonho de conhecer esse paraíso está mais próximo do que se imagina com o Sunscape Coco Punta Cana.

O grupo “Hyatt Inclusive Collection”, detentor de 10 diferentes marcas de resorts, oferece um padrão alto de qualidade bem como estrutura completa para agradar os diversos tipos de viajantes que existe. E, entre tantas opções, um dos resorts que une custo e benefício excelentes é o Sunscape Coco, sendo perfeito para casais que buscam romance ou para famílias que querem se divertir. Pode parecer estranho que um mesmo lugar consiga atender a públicos com objetivos tão distintos, mas o Sunscape Coco Punta Cana faz isso, e muito bem.

Sunscape Coco Punta Cana

Alguns quartos possuem varanda com acesso direto para uma das piscinas do resort (Foto: Uai Turismo)

O Sunscape Coco está localizado na linda região de Bavaro Beach à beira da praia de Cabeza de Toro cercado por coqueiros por toda a faixa de areia. O resort foi completamente renovado quando o “Hyatt Inclusive Collection” assumiu o empreendimento, em novembro de 2023. Com uma decoração impecável, o resort é imenso. São 1056 acomodações, sendo 403 destinadas exclusivamente para adultos. Além disso, dentro de seus limites possui piscinas e restaurantes para atender famílias e outros onde apenas adultos são permitidos.

Diversão para todas as faixas etárias

Este é um ponto muito forte deste resort, uma vez que, apesar de adultos viajarem com seus filhos, também podem tirar um tempinho para aproveitar um momento romântico a dois ou uma conversa entre adultos. Para isso, o Sunscape Coco oferece espaço kids incrível, com monitor para crianças de 3 a 12 anos, das 09h às 22h sem custo adicional. Assim, os pais podem relaxar de verdade, sem preocupação. Mas não são só as crianças e os adultos que possuem os seus cantinhos reservados. Os adolescentes de 12 a 18 anos têm acesso a um moderno salão com jogos diversos, vídeo games e música, onde não é permitido adultos. Dessa maneira, eles também poderão relaxar em um espaço pensado só para eles.

Espaço kids com monitor e moderno salão de jogos com discoteca para os adolescentes (Foto: Uai Turismo)

Outro diferencial são os horários alternados de check-in para cada perfil diferente de hóspede. Ou seja, ao chegar no resort, um casal em lua de mel ou férias românticas não se encontrará com uma família acompanhada de crianças. Essa dinâmica funciona muito bem, de uma forma natural e imperceptível para o hóspede que chega.

As acomodações do Sunscape Coco Punta Cana

Os quartos são muito espaçosos e o frigobar é abastecido todos os dias (Foto: Uai Turismo)

Os quartos no Sunscape Coco são muito espaçosos, com uma bela decoração e o ambiente é sempre muito limpo. Além dos produtos básicos de higiene pessoal, são equipados com roupão, chinelos, secador de cabelo, tábua e ferro de passar roupas e cafeteira. O frigobar é reabastecido todos os dias.

Dependendo da categoria, alguns quartos possuem varanda que leva direto para uma das piscinas do resort. Depois de um dia inteiro de diversão, abrir um vinho e ficar com os pés dentro da água, curtindo o cair da noite quente de Punta Cana, em uma boa companhia, não tem preço!

Estrutura para atender com conforto

O restaurante Kaleidoscope, com buffet internacional, serve café da manhã, almoço e jantar exclusivamente para adultos (Foto: Uai Turismo)

Dentro de seus limites, o Sunscape Coco Punta Cana possui 12 restaurantes com cozinhas local e internacionais variadas e um ponto para lanche e café à vontade durante todo o dia.

Além de tantas opções de alimentação, são vários bares espalhados, incluindo bar molhado e outros nos arredores das piscinas. Mas se a intenção é curtir a praia, também não falta estrutura para atender ao hóspede que quer ficar com os pés na areia. Dessa forma, não é preciso dar muitos passos para pegar a bebida preferida.

São 9 piscinas aquecidas distribuídas pelo resort e, algumas delas, como já dito, são apenas para adultos. Para quem gosta de emoção, a piscina com toboágua garante mais diversão ainda. Nela é permitido o acesso de crianças.

O Sunscape Coco Punta Cana possui várias piscinas distribuídas pelo resort (Foto: Uai Turismo)

O resort possui uma programação animada e extensa, para todos os tipos de gostos. É possível fazer yoga de frente para o mar logo pela manhã e jogar uma partida de vôlei de praia à tarde bem como fazer aulas de dança ou ainda, aulas de coquetel. Para aqueles que preferem atividade física indoor o Sunscape Coco tem uma academia climatizada com professor disponível. E para os que gostam de aproveitar ao máximo, de noite acontecem shows todos os dias, além das beach parties em alguns dias da semana. Todas as atividades são sempre realizadas com muita animação, lideradas pelos colaboradores do hotel.

Tudo isso está incluído na diária, que custa uma média de 150 dólares dependendo da categoria da acomodação escolhida. Um valor bastante acessível para um resort all inclusive em um lugar paradisíaco como Punta Cana, e que cabe no seu bolso.

O que não está incluído na diária

O resort conta com um SPA onde oferece diversos serviços à parte, para adultos e crianças, dentre eles, massagens, manicure e cabeleireiro. O hóspede que adquirir algum serviço do spa têm acesso ainda a uma piscina exclusiva.

Possui também um cassino que abre das 18h às 2h e uma discoteca dentro do cassino que abre das 22h às 2h, mas o consumo nesses ambientes não está incluído na diária do resort.

O Sunscape Coco Punta Cana ainda oferece experiências que podem ser adquiridas à parte. Um exemplo é o delicioso jantar de 3 ou 4 tempos, assinado pelo famoso chef dominicano Pablo Villaman, com degustação de vinhos. Essa experiência pode acontecer em uma adega do resort, de forma bem reservada, intimista e super charmosa, no jardim, em outros 2 restaurantes do resort, ou ainda, na praia. A experiência custa em torno de 120 a 160 dólares por pessoa e da direito a um voucher que pode ser usado na compra de vinhos da adega.

Delicioso menu assinado pelo chef dominicano Pablo Villaman (Foto: Uai Turismo)

Passeios

Para quem deseja conhecer além do resort, na própria recepção do Sunscape Coco Punta Cana é possível contratar passeios externos. A Bavaro Runners Adventure possui um enorme portifólio de atrativos, que vão desde avistamento de baleias até um mergulho na cultura dominicana. Para saber mais, acesse o site Bavaro Runners.

Para chegar em Punta Cana

Sunscape Coco Punta Cana na praia de Cabeza de Toro (Foto: Uai Turismo)

Atualmente, existem voos saindo de várias cidades do Brasil com destino à República Dominicana que fazem conexão no Panamá. Porém, para entrar no país deve ser preenchida a Declaração Aduaneira, tanto para o voo de ida quanto para o de volta. Contudo, o preenchimento é bem rápido e ambas podem ser feitos ao mesmo tempo. Depois de preencher a declaração, é gerado o e-ticket. Basta salvá-lo no celular e apresentá-lo quando solicitado.

Outra exigência é o comprovante internacional contra febre amarela. Uma vez que esteja imunizado, é bem simples adquiri-lo através do Gov.br. Também não é necessária a impressão do documento. Basta deixá-lo salvo no smartphone.

Com relação às gorjetas, elas não são obrigatórias em Punta Cana, mas se for possível deixá-las, são sempre bem vindas. Sem contar que todos atendem com tanto carinho e atenção que realmente vale a pena deixar uma contribuição.

Por fim, não esqueça o protetor solar e os óculos escuros, pois dificilmente o sol dará trégua! Com tudo em mãos, você será muito bem recebido e irá curtir momentos especiais e inesquecíveis neste paraíso caribenho de Punta Cana.

