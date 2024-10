Setor hoteleiro brasileiro registra crescimento em 2024 (Crescimento do setor hoteleiro reforça o bom desempenho do turismo nacional. (Foto: Uai Turismo))

Dados recentes do FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil apontam que o setor hoteleiro vive um momento de crescimento contínuo, provando que o turismo brasileiro segue se mostrando um setor econômico aquecido. Segundo o informativo, de janeiro a agosto de 2024, o segmento registrou aumentos expressivos nos principais indicadores de desempenho, o que reforça a confiança na recuperação e na expansão do ramo.

Conforme o levantamento do FOHB, que analisou 537 hotéis de redes associadas, responsáveis por 85.589 unidades habitacionais (UHs), a taxa de ocupação dos empreendimentos avançou 1,2% nos oito primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2023. A região Nordeste do país teve uma significativa alta, de 8,1%, e a Norte, de 3,3%. Já o Centro-Oeste registrou um aumento de 0,6%, e no Sudeste o crescimento chegou a 0,9%.

Os números indicam uma robusta recuperação após os desafios dos últimos anos, com a retomada das viagens a lazer e a negócios. A diária média do setor aumentou 10,6%, com destaque para a região Norte (16,5%), seguida do Centro-Oeste (13,8%), Sudeste (10,9%), Nordeste (10%) e do Sul (5,2%). Já a RevPar (Receita por Quarto Disponível) cresceu 11,9%. O Norte também sobressaiu, avançando 20,4%, enquanto o crescimento atingiu 14,6% no Centro-Oeste, 12,2% no Nordeste, 11% no Sudeste e 12% no Sul.

A análise por o setor hoteleiro também foi positivo em todos os segmentos. No econômico, a taxa de ocupação aumentou 0,7%, a média diária subiu 6,8% e a RevPar cresceu 7,5%. Já no Midscale, a ocupação avançou 2,2%, a diária média subiu 11,4% e a RevPar teve uma alta de 13,8%. No segmento Upscale, por sua vez, a ocupação cresceu 0,3%, a diária média aumentou 14,7% e a RevPar subiu 15,1%.

O setor hoteleiro brasileiro apresenta bons números no presente e também projeta uma forte expansão nos próximos anos. Segundo o Panorama da Hotelaria Brasileira 2024, estão previstos investimentos de R$ 8,4 bilhões até 2028, um aumento de 26,9% em relação à perspectiva de 2023. Os recursos possibilitarão a assinatura de 137 novos contratos de hotéis, que vão totalizar cerca de 21.863 quartos diferentes segmentos do mercado.

Os dados consolidam o Brasil como um atraente destino para investidores e turistas, tanto nacionais quanto internacionais. A expansão do segmento esperada fortalecerá ainda mais a infraestrutura hoteleira do país, com novos empreendimentos atendendo à crescente demanda na área e proporcionando experiências de alta qualidade aos seus hóspedes.

