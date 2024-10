Hotel na Espanha tem workshop de apicultura gratuito para hóspedes (Son Bunyola Hotel & Villas recupera a tradição apícola de Maiorca (Foto: Divulgação))

O outono chegou na Europa e o Son Bunyola Hotel & Villas, de Sir Richard Branson, colheu as 12 colmeias que instalou em um local privilegiado desta propriedade de 330 hectares, localizada no coração da Serra de Tramuntana, em Maiorca. A colheita foi realizada em setembro pela empresa de mel biológico Mel Caramel, responsável pela gestão das colmeias Son Bunyola.

LEIA TAMBÉM: Punta Cana cabe no seu bolso: conheça o Sunscape Coco

Segundo Vincent Padioleau, diretor geral do Son Bunyola, que participou da colheita, “em 2023 foram instaladas 12 colmeias, que durante a primavera contaram com uma população de cerca de 720.000 abelhas da espécie nativa Apis Mellifera Iberiensis, 60.000 por colmeia. Depois de uma pequena colheita no ano passado, este ano fizemos uma edição limitada de 50 quilos de mel, que poderá ser degustada durante o brunch pelos nossos clientes.”

Além de oferecer um mel natural de elevada qualidade, explica, “esta ação procura recuperar os comércios tradicionais da Serra de Tramuntana, além de proteger o meio ambiente, favorecendo a polinização das culturas.”

O mel produzido este ano pelas colmeias da propriedade é, segundo Martí Mascaró, “um mel de verão de grande qualidade, conhecido como ‘mielato’, e especificamente de alfarroba. Tem sabor adocicado com notas salgadas e cor muito escura, quase preta. Tudo por conta dos açúcares naturais que a alfarroba exala quando seca no início do verão.”

Workshop de apicultura

E o terceiro objetivo desta iniciativa é promover junto aos hóspedes e colaboradores a importância da apicultura para a preservação da natureza. Para isso, o Son Bunyola oferece (mediante reserva e sujeito às condições meteorológicas) um workshop de apicultura gratuito.

Workshop de apicultura (Foto: Divulgação)

O responsável por proporcionar esta experiência é o premiado apicultor Martí Mascaró, proprietário da empresa Mel Caramel, cujos méis são premiados desde 2017, com inúmeras medalhas de ouro e prata no Biolmiel, o mais importante concurso de mel orgânico do mundo.

Durante as 2 horas de duração da aula, é possível percorrer a fazenda para identificar a flora melífera de que se alimentam as abelhas, ao mesmo tempo em que recebem informações teóricas sobre as características da abelha nativa Apis Mellifera Iberiensis, que se destaca pela alta produtividade, baixa agressividade, bom comportamento de saúde e alta resistência a doenças.

LEIA TAMBÉM: Parque Nacional do Itatiaia: viva uma imersão completa na natureza no 1º Parque Nacional do Brasil

Após vestirem o traje de apicultor, os participantes observam o interior das colmeias, onde reside a abelha rainha, junto com as operárias e os zangões (abelhas machos); e cuja atividade máxima ocorre durante a primavera.

Son Bunyola Hotel & Villas

Son Bunyola Hotel & Villas (Banyalbufar) é um hotel de luxo com 27 quartos e 3 villas privadas. Situa-se numa antiga quinta do século 13, que durante muito tempo foi uma das propriedades agrícolas mais prósperas da Serra de Tramuntana, região declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Son Bunyola Hotel & Villas (Foto: Divulgação)

A história de Son Bunyola tem a sua origem numa quinta árabe documentada no século 12 chamada Alqueria Bunyola, que após a conquista do rei Jaime I no século 12 também foi rebatizada de Alquería de la Torre. Propriedade do empresário britânico Richard Branson, e parte da coleção exclusiva Virgin Limited Edition, o Son Bunyola Hotel & Villas abriu as portas em 2023, com o objetivo de se tornar o hotel mais luxuoso do Mediterrâneo.

Além da sua localização privilegiada entre o mar e a montanha, com vistas espectaculares sobre Sa Foradada, e uma área que ultrapassa os 330 hectares, o Son Bunyola Hotel & Villas destaca-se por ter mantido o seu rico patrimônio histórico, por oferecer um serviço de luxo e por ter um programa de atividades repleto de experiências sofisticadas.

LEIA TAMBÉM: Brasília: luxo, exclusividade e experiência, além da política

A nível gastronómico, o restaurante Sa Terrassa faz as delícias de quem procura uma gastronomia enraizada na mais autêntica cultura culinária maiorquina, mas com um cenário típico da alta cozinha. Tudo confeccionado com produtos locais, muitos deles cultivados no próprio jardim do hotel, e com o toque especial da nova chef executiva do Son Bunyola Hotel & Villas, Brenda Lisiotti.

Um maravilhoso spa, uma elegante piscina exterior aquecida durante todo o ano e vários recantos com história, completam as instalações do hotel que todos desejam visitar quando estão em Maiorca.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo