Casa Perini inova na prática do enoturismo: de bike, de kombi e batalhas de degustação (A Casa Perini viu no enoturismo a oportunidade de ampliar as experiências de turismo (Foto: Divulgação/Casa Perini))

A Casa Perini, detentora do 5º melhor vinho do mundo, está ampliando seus investimentos no enoturismo na Serra Gaúcha, na região do Vale do Trentino, também conhecida como Terra do Moscatel. Localizada em Farroupilha, RS, a vinícola oferece uma variedade de experiências, desde a “Batalha do Cabernet”, onde é possível degustar Cabernets Sauvignons de diversas vinícolas ao redor do mundo, até passeios guiados de bicicleta pelos vinhedos. Os visitantes também podem desfrutar de almoços harmonizados no restaurante Beatrice, localizado na vinícola, ou optar por um passeio exclusivo com a Vinokombi, uma atividade exclusiva que celebra o vinho e a cultura local.

LEIA TAMBÉM: Fórum Mundial sobre Turismo Gastronômico acontece pela primeira vez no Oriente Médio

Pablo Perini, Diretor de Marca e P&D da Casa Perini, destaca a importância do enoturismo para a empresa. “O enoturismo é um dos nossos principais focos. Estamos investindo fortemente na modernização de todo o paisagismo da vinícola, para que nossos visitantes tenham uma experiência ainda mais imersiva e memorável. Nossas experiências também celebram a paixão pela vinificação e a abrangência sensorial que o vinho proporciona”. Pablo também destacou que a área possui a renomada denominação de origem que atesta a qualidade e autenticidade dos vinhos ali produzidos, reforçando a posição da vinícola como um dos principais destinos do enoturismo brasileiro.

Taverna Casa Perini (Foto: Divulgação/Casa Perini)

O presidente do Conselho Administrativo da Casa Perini, Franco Perini, reforça a relevância do turismo para a economia local. “O turismo na Serra Gaúcha é fundamental para o desenvolvimento econômico da região. A região, junto com Gramado, são os principais polos turísticos do estado, e estamos comprometidos em continuar promovendo nossa cultura vinícola como parte essencial dessa experiência, que é fundamental para a retomada econômica do nosso estado, principalmente neste período pós-enchente”, explicou.

Confira abaixo as principais atrações:

VinoKombi

A Kombi Experiência da Casa Perini oferece um passeio único pelos vinhedos da vinícola, onde os turistas podem desfrutar de um piquenique no Belvedere Casa Perini. Localizado em meio aos vinhedos, este espaço proporciona uma vista deslumbrante e a oportunidade de relaxar com um vinho, espumante ou suco, acompanhado de uma deliciosa tábua de frios. É uma experiência que combina a beleza da paisagem com o sabor da tradição vinícola.

VinoKombi (Foto: Divulgação/Casa Perini)

LEIA TAMBÉM: Hotel na Espanha tem workshop de apicultura gratuito para hóspedes

Love Experience

A Love Experience é para aqueles que querem selar o amor, seja entre casal, amigos ou algum familiar especial. Os visitantes que optarem pela experiência completa, ao chegar na vinícola, irão receber um kit para realizar a experiência com os vinhos, taças, cadeados personalizados, entre outros, para que possam desfrutar de um piquenique na Casa Perini. Além disso, os participantes são convidados a prender o cadeado personalizado entre os vinhedos da Casa Perini, para eternizar o momento.

Bike Tour

Um passeio autoguiado de bicicleta em um percurso de aproximadamente 2,3 km, onde o turista pode desfrutar de um piquenique no Belvedere Casa Perini e apreciar a paisagem e a companhia, junto de um vinho, espumante ou suco e uma tábua de frios.

Bike Tour (Foto: Divulgação/Casa Perini)

Saga da Uva

Durante o período da safra da uva o visitante vive uma exploração dos vinhedos da casa com aperitivos típicos da região sob a sombra das videiras. A experiência inclui a tradicional pisa das uvas, uma técnica histórica usada pelos primeiros imigrantes italianos, e um brunch especial com vinhos e espumantes, tudo em meio ao cenário dos vinhedos. Vivencie a rica tradição vinícola da Serra Gaúcha.

LEIA TAMBÉM: Mergulhe no universo do cristal em Blumenau (SC)

Batalha de Cabernets

A “Batalha dos Cabernet Sauvignon” integra o projeto CPM Wines Casa Perini Mundo, que visa oferecer vinhos de qualidade excepcional a preços justos. Nesta experiência autoguiada, os participantes degustarão quatro Cabernet Sauvignon selecionados — duas variedades brasileiras, uma da África do Sul e outra da Argentina. Os visitantes receberão um jogo americano personalizado e uma ficha de avaliação para registrar suas impressões e eleger seu terroir favorito, proporcionando uma imersão interativa e memorável no universo dos vinhos.

Batalha de Cabernets (Foto: Divulgação/Casa Perini)

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo