I Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável: inovando os setores no Brasil (A iniciativa busca transformar o turismo em uma atividade que respeite o meio ambiente, valorize a cultura local e gere benefícios sociais para as comunidades (Foto: Léo Bicalho))

O turismo, um dos setores mais dinâmicos da economia global, enfrenta um desafio crucial: conciliar crescimento econômico com a preservação do meio ambiente e o respeito às culturas locais. Diante desse cenário, o I Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável (CTCS), acontece nos dias 30 e 31 de outubro, no The One Eventos, na capital mineira. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site.

De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo sustentável representa cerca de 10% do PIB global e gera milhões de empregos. No entanto, o crescimento desordenado do setor tem causado danos à biodiversidade, aos recursos naturais e ao patrimônio cultural. O CTCS foi idealizado com base nessa preocupação crescente, aliada ao reconhecimento do papel central que o Brasil pode desempenhar como destino turístico sustentável.

O objetivo é fomentar o debate sobre o turismo sustentável, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor. A iniciativa busca transformar o turismo em uma atividade que respeite o meio ambiente, valorize a cultura local e gere benefícios sociais para as comunidades e é organizada pela Efkaz Turismo e Cezario ESG, com apoio do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (Secult) e patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Belotur. O Congresso também é aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

De acordo com um dos organizadores do evento, Rodrigo Cezário, o I Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável reflete a nossa responsabilidade em repensar a maneira como fazemos turismo no Brasil. “Acreditamos que, ao reunir especialistas, profissionais e líderes de diversas áreas, estamos plantando as sementes para um futuro onde o turismo seja mais responsável e sustentável, respeitando as riquezas naturais e culturais do nosso país e promovendo o desenvolvimento econômico de maneira ética”, destaca.

Durante o evento, serão realizadas palestras com a presença de especialistas renomados nacionais e internacionais, painéis e workshops práticos, onde os participantes poderão aprender como aplicar as melhores práticas em negócios e projetos, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de experiências. além de uma grande feira de negócios com oportunidades de conhecer produtos e serviços inovadores para o setor. Também estará à disposição dos participantes uma grande feira de negócios com oportunidades de conhecer produtos e serviços inovadores para o setor.

O congresso abordará temas essenciais, como governança, inovação, economia circular, gestão sustentável, acessibilidade e preservação do patrimônio nacional. A expectativa é que ela promova a conscientização e estimule ações concretas, facilitando o diálogo entre os atores do setor e o público, além de fomentar parcerias estratégicas entre stakeholders.

Com a participação estimada de 650 pessoas, o evento é voltado para profissionais do setor de turismo, como empresários, gestores de destinos turísticos, representantes de agências de viagens, hotéis e restaurantes. Também são esperados acadêmicos, pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas de sustentabilidade, gestão ambiental e ciências sociais. Além disso, a iniciativa atrairá representantes governamentais, responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas, bem como membros da sociedade civil, organizações não governamentais e ativistas ambientais.

A atividade pretende estabelecer conexões e parcerias duradouras entre os diversos stakeholders do turismo. O objetivo final é criar um legado positivo para o futuro dos destinos turísticos, das comunidades locais e do trade turístico no Brasil.

Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável

Data: 30 e 31 de outubro

Local: The One Eventos – Av. Raja Gabaglia, 1143 – Luxemburgo, Belo Horizonte

Horário: O dia inteiro, a partir das 9h

Link para inscrições

Valor: R$ 250 inteira. Estudantes pagam meia