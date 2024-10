Serra Verde Express abre a pré-temporada de verão com trem também às quintas-feiras (A ampliação visa atender ao aumento de cerca de 15% na demanda de passageiros durante esse período. (Foto: Divulgação Serra Verde Express))

A Serra Verde Express, responsável pelo passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense, iniciou esta semana a pré-temporada de verão com uma novidade: a inclusão das quintas-feiras em sua operação. A ampliação visa atender ao aumento de cerca de 15% na demanda de passageiros durante esse período.

LEIA TAMBÉM: Turismo da Suíça no Brasil lança temporada de inverno 24/25 em evento exclusivo e divulga o melhor do destino

Segundo Adonai Arruda Filho, diretor-geral da empresa, a operação nas quintas-feiras proporciona maior flexibilidade para os turistas que desejam explorar as belezas naturais do percurso ferroviário entre Curitiba e Morretes. “A partir de outubro, aumenta o fluxo de visitantes que aproveitam as temperaturas agradáveis da primavera para tirar férias e conhecer atrativos turísticos antes da alta temporada”, afirma Arruda.

A alta temporada da Serra Verde Express começa em dezembro, com saídas diárias para Morretes. “É importante lembrar que o trem vai e volta do litoral paranaense. O trajeto é o mesmo, assim como o tempo de duração do passeio”, explica Arruda.

Um momento de contemplação

A campanha publicitária de outubro ressalta o passeio de trem como uma alternativa para escapar do stress do dia a dia, uma oportunidade para esquecer os problemas e viver momentos leves, em pura contemplação da natureza. O trajeto pela Serra do Mar é uma experiência relaxante, que oferece uma pausa da rotina e uma conexão profunda com a beleza da Mata Atlântica.

LEIA TAMBÉM: Azul reforça sua operação e terá mais de 3 mil voos extras na temporada de verão

O percurso de 70 km, com paisagens deslumbrantes, oferece aos passageiros a chance de admirar a maior área contínua de Mata Atlântica preservada do Brasil, passando por pontes, túneis e viadutos históricos. Guias especializados a bordo oferecem uma verdadeira aula de história e geografia, compartilhando informações sobre a biodiversidade local e a construção da ferrovia centenária.

Os bilhetes para a pré-temporada já estão disponíveis, e a expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas façam o passeio entre outubro e novembro. Para reservas e mais informações, acesse o site oficial ou entre em contato com a central de atendimento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo