Turma da Mônica vai invadir o Natal dos Sonhos de Campos do Jordão (A partir de 8 de novembro, a turma mais amada do Brasil estará presente em Campos do Jordão para alegrar crianças e adultos. (Foto: Divulgação))

Os visitantes de todos os cantos do Brasil terão um motivo a mais para visitar Campos do Jordão no final do ano. O Parque Capivari, um dos mais emblemáticos da cidade, lançou uma programação muito especial com a Turma da Mônica para este Natal.

A partir de 8 de novembro, a turma mais amada do Brasil estará presente em Campos do Jordão para alegrar crianças e adultos. O Natal dos Sonhos – nome dado também ao Natal da cidade como um todo – do parque, em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar e a Mauricio de Sousa Produções, visa oferecer um espetáculo de decoração natalina, unindo a magia dos personagens com experiências para toda a família. O objetivo é atrair mais visitantes e transformar o Natal do Parque Capivari e de Campos do Jordão em uma referência nacional de celebração natalina.

A programação contará com uma escultura em 3D da Mônica, com 4 metros de altura e iluminada, criando um cenário ideal para fotos. Haverá também uma árvore de Natal de 15 metros de altura, parte de um espetáculo sincronizado de luzes e música. A decoração temática da Turma da Mônica se espalhará por todo o Parque Capivari, trazendo personagens e cenários que criarão uma atmosfera cheia de cor.

Os visitantes poderão participar, nos dias 7, 14 e 21 de dezembro (sábados) do encontro com cinco personagens da Turma da Mônica, em trajes natalinos exclusivos, além de interagir com o Papai Noel e seus ajudantes em um cenário especial para fotos e momentos em família. Uma passarela de luzes, repleta de cores e elementos da Turma da Mônica, também estará presente, celebrando o encanto do evento. Já o Palco Principal do Parque Capivari será o cenário de apresentações com espetáculos gratuitos da Fundação Lia Maria Aguiar até o dia 22 de dezembro, trazendo performances artísticas para o público. Além disso, os visitantes poderão vivenciar a magia de um Natal com neve artificial, tornando a experiência ainda mais especial.

Natal dos Sonhos no Parque Capivari, em Campos do Jordão (Foto: Divulgação)

Sidney Isidro, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campos do Jordão, comentou sobre a iniciativa do Natal dos Sonhos e destacou as expectativas para a cidade: “O Natal dos Sonhos é uma oportunidade para reafirmar Campos do Jordão como um destino de turismo de qualidade. A programação temática traz um diferencial que, certamente, encantará os visitantes e promoverá momentos especiais para toda a família”.

Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari, comentou sobre os resultados alcançados e as expectativas para o Natal dos Sonhos: “Neste ano, já recebemos 3,4 milhões de visitantes no Parque Capivari, e a expectativa é que até dezembro mais 800 mil pessoas venham nos visitar. Com o Natal dos Sonhos, esperamos proporcionar uma experiência mágica, que encante e traga momentos inesquecíveis para as famílias. Estamos preparando um evento especial para que todos possam aproveitar ao máximo essa celebração”

Rafael também explicou a escolha da Turma da Mônica para o primeiro Natal temático do Capivari. “Os seus personagens criam memórias afetivas que atravessam gerações. A Mônica, o Cebolinha e toda a turma fazem parte da infância de muitas pessoas, e trazer esses personagens para o Parque Capivari é uma forma de resgatar momentos especiais que marcam a vida das famílias”, afirma.

O Natal da Turma da Mônica no Parque Capivari começa no dia 8 de novembro e vai até 30 de dezembro.

