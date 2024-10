Telemedicina vem se tornando cada vez mais aliada dos viajantes (Muitos segurados têm escolhido o atendimento online para sintomas mais leves, em vez da consulta domiciliar (housecall), por exemplo. (Foto: studioroman))

No primeiro semestre de 2024, a telemedicina foi a modalidade de consulta preferida por 25% dos viajantes brasileiros que utilizaram o seguro viagem da Omint Seguros durante a estadia no exterior, de acordo com dados da companhia. Muitos segurados têm escolhido o atendimento online para sintomas mais leves, em vez da consulta domiciliar (housecall), por exemplo.

“Graças à sua conveniência, que inclui agendamento flexível e menor tempo de espera, a telemedicina tem sido especialmente valiosa para quem está em viagem e precisa de acesso facilitado aos cuidados médicos. É importante ressaltar que o atendimento online não exclui a possibilidade de consultas presenciais quando necessário,” explica Anna Angotti, Gerente de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint.

Nos primeiros seis meses de 2024, os principais problemas avaliados foram sintomas gripais, sinusite, febre, dores de ouvido, situações gastrointestinais, alergias e infecções urinárias. “Os avanços tecnológicos recentes permitiram que a telemedicina evoluísse, oferecendo diagnósticos precisos para casos menos complexos. Antes de iniciar a consulta, pode ser realizado um face scan para a leitura e aferição dos sinais vitais do paciente de forma digitalizada,” afirma.

Atendimento presencial

Em relação aos atendimentos presenciais, os hospitais representam 41%, as clínicas e consultórios 18% e os atendimentos domiciliares (housecall) 15%. “Ainda temos um número expressivo de pessoas que preferem um atendimento presencial, mas estamos cada vez mais convencidos de que as pessoas estão mais conscientes da importância de ter um seguro viagem que ofereça todas as possibilidades e, principalmente, priorizam a facilidade e a conveniência no momento da compra,” comenta Anna.

Por que contratar um seguro viagem?

Embora alguns países, como os Estados Unidos, não exijam o seguro viagem como documentação obrigatória, é essencial que os viajantes considerem a contratação de uma apólice. O seguro é fundamental para proteger o viajante, tanto no aspecto da saúde, oferecendo atendimento médico em casos de urgência e emergência, quanto no aspecto financeiro, cobrindo os custos médicos e hospitalares que podem ser bastante onerosos e impactar negativamente o planejamento financeiro.

Além disso, o Omint Seguro Viagem oferece aos seus segurados uma central de atendimento própria, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessível por meio do aplicativo, WhatsApp, telefone ou e-mail. A equipe especializada, com amplo conhecimento das melhores práticas médicas, está sempre à disposição para atender os viajantes, independentemente de sua localização. O time coordena todo o processo de atendimento com prestadores credenciados de excelência e acompanha o segurado até a conclusão do atendimento.

“Mais do que simplesmente economizar, embora os custos médicos no exterior possam ser elevados, o aspecto mais relevante está relacionado ao nosso ativo mais precioso: a saúde. Diversos problemas podem ocorrer e, nesses casos, é crucial contar com médicos e hospitais capacitados para tratar a situação até que o viajante esteja completamente bem para seguir viagem ou, se necessário, possa retornar ao Brasil em segurança”, destaca a executiva.

Para garantir essa proteção, é essencial considerar a contratação de coberturas e capitais segurados que sejam adequados ao destino e às particularidades de cada localidade.

