4 hotéis no estado de São Paulo para aproveitar o Halloween

O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma festa muito tradicional nos Estados Unidos, que criou em muitos brasileiros o desejo de sair pelas ruas pedindo “doces ou travessuras”, enfeitar suas casas e ir a festas fantasia nessa época do ano. Aos poucos essa tradição foi chegando ao Brasil, tamando conta do setor do turismo e, por isso, atualmente diversos hotéis pelo país promovem eventos com essa temática.

Conheça abaixo algumas opções para diversificar seu Halloween:

Hotel Ort – Campos do Jordão

Durante o último final de semana de outubro e o primeiro de novembro, o castelo bávaro da década de 40 do Hotel Ort irá se transformar em um “Hotel Mal-Assombrado”. Entre as atividades, um dos destaques será o escape room assombrado, onde um dos elegantes chalés será completamente decorado para desafiar os hóspedes mais corajosos a solucionar enigmas em uma experiência imersiva e repleta de aventura. Além disso, aos sábados, será oferecido um coquetel temático de Halloween, com drinks e aperitivos especialmente criados para a ocasião.

Halloween Hotel Ort (Foto: Hotel Ort)

As crianças, por sua vez, serão convidadas a vestir suas melhores fantasias e participar de um concurso que premiará o visual mais criativo. Os pequenos também poderão participar da clássica brincadeira de “doces ou travessuras”, percorrendo todo o hotel em busca de guloseimas, sob a supervisão da equipe de recreação, reconhecida como uma das melhores do Brasil.

Thermas da Mata – Cotia

O Halloween no Thermas da Mata começou no final de setembro e segue até o dia 31 de outubro. A diversão começa às 10h com as “Boas-vindas assustadoramente divertidas com os Seres do Halloween”, onde os visitantes serão recepcionados por personagens fantasmagóricos em um clima de mistério e interação. Às 14h e 15h30, o Palco Vila da Mata será tomado pela magia do show “Aquakadabra”, com a Bruxinha Aquakadabra e seus amigos apresentando um espetáculo repleto de música, feitiços e a participação do público. Logo após cada apresentação, às 14h30 e 16h, será a vez do “Encontro de Sustos”, uma sessão de fotos para registrar momentos inesquecíveis ao lado dos personagens mais enigmáticos do evento. O evento promete diversão para toda a família, com uma mistura de magia, sustos e muitas surpresas.

Aquakadabra Thermas da Mata (Foto: Divulgação)

Hot Beach Parques & Resorts – Olímpia

O Hot Beach Parques & Resorts conta com um parque aquático, o Hot Beach Olímpia, um parque seco, o Vila Guarani, e 4 resorts, o Hot Beach Resort, o Hot Beach Suites, o Celebration Resort Olímpia e o Thermas Park Resort & Spa. O complexo possui uma programação exclusiva de halloween.

A recepção acontece no Hot Beach Olímpia, às 10h30, com personagens de Halloween. Nos dias 18 e 25 de outubro, às 20h, no Vila Guarani, acontecerão pinturas de Halloween. Durante os sábados, também no Vila Guarani, shows como “Raízes do Brasil” e o espetáculo “Lendas em Festa” completam a experiência com apresentações culturais e temáticas, incluindo o assustador “Tour do Arrepio”, um passeio temático de Halloween com personagens do folclore brasileiro, como a Cuca, que comanda a festa em seu resort de monstros.

Espetáculo Lendas em Festa (Foto: Reprodução Instagram @hotbeach.oficial)

Hotel Villa Rossa – São Roque

Localizado em meio a mata atlântica e a apenas 50km da capital paulista, o Hotel Villa Rossa terá suas ações temáticas de halloween em novembro. O primeiro final de semana do mês, que coincide com o feriado de Finados (dia 02), trará a temática do Halloween com direito a Baile com desfile de fantasias, jogos e buffet temáticos. A programação não ficará apenas no clima da festa do dia das bruxas, terá também multiclínicas de beach tennis, pickleball e tênis na Arena Villa Rossa com DJ animando as partidas.

Hotel Villa Rossa (Foto: Reprodução Site)

