Aspen Snowmass: parque nos Estados Unidos promove aventuras na neve para crianças (As crianças podem aproveitar e aprender a esquiar com instrutores profissionais de Aspen Snowmass (Foto: Turpin/Aspen Snowmass))

O Aspen Snowmass, localizado no estado do Colorado, nos Estados Unidos, oferece muito mais do que esqui: é uma experiência na neve completa que garante sorrisos para todos os membros da família. Desde patinar no gelo no coração da cidade até saborear um delicioso chocolate quente e assar marshmallows perto do fogo, o parque proporciona muitas oportunidades para criar lembranças familiares inesquecíveis. Quer estejam construindo bonecos de neve, deslizando pelas encostas ou simplesmente aproveitando a magia da neve ao seu redor, Aspen Snowmass transforma o inverno em um playground encantador para toda a família.

Emoções na neve para os pequenos aventureiros

Estejam eles aprendendo a esquiar pela primeira vez, deslizando à toda velocidade em uma câmara de ar ou aproveitando a montanha-russa alpina em florestas nevadas, Aspen Snowmass oferece diversão sem fim para crianças de todas as idades. Desde emocionantes atividades ao ar livre até momentos divertidos em ambientes fechados, é o destino de inverno ideal para famílias.

As crianças podem aprender a esquiar a partir dos 2 ou 3 anos de idade. A sua pequena estatura e grande adaptabilidade tornam o esporte acessível desde cedo. Isso ocorre porque o centro de gravidade da criança está na cabeça, facilitando o equilíbrio nos esquis e da inclinação. Aspen Snowmass compilou uma lista de atividades populares para manter os menores entretidos:

Escola de esqui Powder Pandas

As crianças menores, de 2 a 4 anos, podem dar seus primeiros passos (ou deslizadas na neve) no mundo do esqui. Com instrutores profissionais e um entorno lúdico e seguro, Powder Pandas brinda os pequenos esquiadores com a confiança e as habilidades que eles precisam para brilhar na neve com segurança.

Snowmass Tubing Hill

Quem não gosta de deslizar nas boias de ar? Reúna a família e vá para a montanha especialmente preparada para essa atividade, chamada “tubing”, em inglês, com várias pistas em Snowmass, onde as crianças podem competir entre si. É a maneira perfeita de garantir momentos com muitas risadas e emoção em um dia na neve.

O tubing é uma das atividades preferidas das crianças (Foto: Craig Turpin/Aspen Snowmass)

Centro de Aventuras para crianças Treehouse

Este centro interativo único, localizado em Snowmass Village, é o sonho de toda criança. Com salas temáticas, artesanato e diversas atividades lúdicas, a Casa na Árvore é ideal para crianças de até 4 anos. Oferece o equilíbrio perfeito entre jogos indoor e aulas de esqui ao ar livre.

Ullr Nights – Uma festa de inverno sob as estrelas

Todas as sextas-feiras, o Elk Camp, em Snowmass, se transforma em um playground mágico de inverno para toda a família. As crianças vão adorar deslizar em boias de ar pelas encostas, deslizar em bicicletas adaptadas para terrenos com neve (fabricada com dois skis, um assento e apoio para os pés), fazer marshmallows perto da fogueira e explorar a paisagem de inverno sob as estrelas. Ullr Nights é uma celebração de inverno recheada de diversão e aventura.

Montanha Russa Alpina

Os pequenos amantes da adrenalina vão se divertir descendo a montanha russa a toda velocidade na Breathtaker Alpine Coaster. A rota serpenteia por árvores cobertas de neve a velocidades de até 45 km/h, oferecendo uma experiência de inverno emocionante e única para crianças e adultos.

