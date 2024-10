Universal Epic Universe: o tão esperado parque temático da Universal abre oficialmente em maio de 2025 ((Foto: divulgação))

A contagem regressiva para o Epic começou oficialmente! O tão aguardado quarto parque temático do Universal Orlando Resort – Universal Epic Universe – será inaugurado oficialmente no dia 22 de maio de 2025, abrindo os portais para cinco mundos surpreendentes que trarão aventuras extraordinárias que vão além da imaginação de cada visitante.

Confira o teaser:

O Universal Epic Universe é o parque temático mais ambicioso que o Universal Destinations and Experiences já criou e será o próximo divisor de águas para o entretenimento de parques temáticos. Com mais de 50 experiências incríveis que variam de atrações inovadoras a entretenimento de tirar o fôlego, restaurantes e opções de compras incrivelmente temáticas e muito mais. O Epic Universe apresentará um nível inigualável de imersão e inovação em 5 mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe. Coroando o parque está o Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel – uma majestosa propriedade de 500 quartos que oferecerá vistas únicas para o parque e contará com sua própria entrada dedicada ao Epic Universe para os hóspedes do hotel, desde que o hóspede tenha entrada válida para o parque.

A abertura do Epic Universe transformará o Universal Orlando Resort em um destino de férias de uma semana, já que o complexo abrigará quatro parques temáticos que trazem as experiências mais inovadoras já criadas, 11 hotéis espetaculares, que são destinos em si mesmos, e muito mais – mudando para sempre a paisagem deste destino premiado.

“Este é um momento crucial para nosso destino e estamos entusiasmados em receber os visitantes no Epic Universe no próximo ano”, disse Karen Irwin, presidente e COO do Universal Orlando Resort. “Com a adição deste novo e espetacular parque temático, nossos visitantes embarcarão em uma experiência inesquecível de férias, com uma semana de emoções que será nada menos que épica! Nosso Universo nunca mais será o mesmo.”

Ingressos multi-day para o parque já estarão disponíveis na próxima semana, a partir de 22 de outubro

Na próxima semana, os visitantes podem começar a planejar férias épicas no Universal Orlando, em 2025, para experimentar todo o destino, pois os ingressos da primeira fase, que inclui acesso ao Universal Epic Universe, estarão à venda. Os produtos específicos lançados nesta primeira fase são:

Ingressos multi –day que incluem três dias de entrada nos parques temáticos da Universal – incluindo um dia de entrada no Epic Universe. Esses produtos estarão à venda em 22 de outubro.

que incluem três dias de entrada nos parques temáticos da Universal – incluindo um dia de entrada no Epic Universe. Esses produtos estarão à venda em 22 de outubro. O ingresso Explorer 2025 , que inclui entrada no Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay por 14 dias, além de um dia separado de entrada no Epic Universe.

, que inclui entrada no Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay por 14 dias, além de um dia separado de entrada no Epic Universe. As reservas para o Universal Helios Grand Hotel serão abertas também em 22 de outubro, para estadias a partir de 22 de maio 2025.

Confira mais informações sobre o novo parque, as atrações e ingressos da Universal Orlando.

