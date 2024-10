Icapuí: a cidade em que o sol nasce primeiro no Ceará (Estar em Icapuí é a certeza que a experiência será completa e inesquecível. (Foto: Reprodução Site GDTur))

No extremo leste do litoral cearense, Icapuí é onde o sol nasce primeiro no Ceará. Localizado a 201km da capital Fortaleza, Icapuí faz divisa com o Rio Grande do Norte. Atualmente, o Município tem quase 40 anos de emancipação política, tendo sido, até o ano de 1985, parte do território de Aracati. Os principais acessos rodoviários se dão pela CE-040, BR-116 e BR-304 e os aéreos através do Aeroporto de Aracati que fica a 60km; o Aeroporto de Mossoró que está a 63 km e o Aeroporto de Fortaleza.

Com três áreas de proteção ambiental (APAs), rica flora e fauna, o Município de Icapuí conta com uma grande diversidade de paisagens protegidas e conservadas em seu litoral. São 65 km de costa litorânea e 16 praias, algumas delas praticamente inexploradas. As mais conhecidas são a Praia de Ponta Grossa, Praia da Redonda, Praia de Peroba, Praia de Picos e Praia de Requenguela.

Em um cenário de cores, as paisagens de Icapuí destacam-se imponentes falésias e dunas, extensos manguezais, mares de águas cristalinas e vastos coqueirais. Em Icapuí, é também onde está a duna móvel mais alta do Ceará e o maior conjunto de falésias contínuas da América Latina. Essa natureza quase que intocável é um convite para o relaxamento e reconexão. Estar em Icapuí é a certeza que a experiência será completa e inesquecível.

Praia de Tremembé (Foto: Reprodução Site GDTur)

Uma das atividades mais procuradas pelos visitantes é o passeio de barco para observação da vida marinha. São embarcações que levam os turistas para piscinas naturais e formações rochosas no mar, onde se pode mergulhar com os peixinhos em banhos de mar refrescantes. Além disso, em Icapuí, existem passeios de barco para observar e admirar os peixes-boi marinhos, patrimônio natural deste Município. O mar de Icapuí é o lar onde vivem, se alimentam e se reproduzem esses animais raros e ameaçados de extinção.

Outra atividade que desperta o fascínio dos turistas é o birdwatching: a observação de aves residentes e migratórias, que vem do Ártico para se alimentar e descansar em Icapuí. Os melhores horários para observá-las são no nascer e no por do sol. Dentre os principais locais para observação de aves em Icapuí estão as Praias de Requenguela, Ponta Grossa e Retiro Grande.

Com tanta riqueza e biodiversidade, Icapuí é o destino ideal para quem busca dias de paz e tranquilidade, conexão com a natureza e a comunidade local, sendo também destaque quando o assunto é turismo de base comunitária, com diversas ações da comunidade em parceria com a gestão municipal e ONGs que atuam fortemente no território, com o claro propósito de cuidar e preservar seus ecossistemas para as próximas gerações.

Em Icapuí, turismo e meio ambiente caminham sempre juntos, de braços abertos para receber todos aqueles que desejam ver, viver e sentir tantas belezas de forma responsável e sustentável. Descubra Icapuí!

Para conhecer mais sobre esse paraíso, acesse o site oficial da Secretaria de Turismo de Icapuí.

