LATAM escala tripulação 100% gaúcha em seu primeiro voo na reabertura do aeroporto de Porto Alegre ( Em janeiro de 2025, companhia retomará toda a sua capacidade no Salgado Filho com 22 voos por dia e será a primeira a retomar a operação internacional do aeroporto, nas rotas Lima-Porto Alegre e Santiago-Porto Alegre (Foto: Divulgação/Latam))

A LATAM irá operar seu primeiro voo para Porto Alegre (RS) após a reabertura do aeroporto Salgado Filho, na próxima segunda-feira (21/10). Para celebrar o marco, a empresa decidiu escalar uma tripulação técnica e comercial 100% gaúcha para o voo LA3952, programado para decolar às 7h30 (hora local) do aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). A operação será realizada por uma aeronave Airbus A320 com capacidade para 170 passageiros. O pouso em Porto Alegre está programado para as 9h30 (hora local).

Inicialmente, a LATAM contará com uma operação diária de 10 voos domésticos entre o aeroporto Salgado Filho e outros 3 aeroportos brasileiros (Congonhas, Guarulhos e Brasília). Essa operação será ampliada em 27 de outubro para 17 voos diários entre Porto Alegre e mais 2 destinos nacionais: Curitiba e Rio de Janeiro/Galeão. Em janeiro de 2025, a LATAM retomará a sua capacidade total na capital gaúcha, com 22 voos domésticos por dia, além de se tornar a primeira companhia aérea a retomar suas operações internacionais na localidade, com a reabertura das rotas Porto Alegre-Lima (3 voos por semana) e Porto Alegre-Santiago (3 voos por semana, aumentando para 4 voos por semana a partir de março e 5 voos por semana a partir de junho).

A LATAM já registra 93% de taxa de ocupação média dos seus voos de Porto Alegre na primeira semana de reabertura do aeroporto Salgado Filho. Com vendas suspensas desde 14 de maio deste ano, as passagens aéreas de/para a localidade voltaram a ser oferecidas em agosto em latam.com e demais canais.

Com a retomada dos voos no Salgado Filho, a operação emergencial na Base Aérea de Canoas (RS) será encerrada em 21 de outubro. Todos os passageiros que compraram passagens de/para a base militar para voos a partir desta data serão reacomodados automaticamente nos voos já programados de/para Porto Alegre.

A retomada da Latam no Salgado Filho

Confira abaixo os dias e horários dos novos voos da LATAM entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e diferentes destinos nacionais de 21 a 26 de outubro:

ORIGEM DESTINO VOOS DIÁRIOS DIAS DA SEMANA Porto Alegre Brasília 2 Segunda a Sábado Porto Alegre São Paulo/Congonhas 4 Segunda a Sábado Porto Alegre São Paulo/Guarulhos 4 Segunda a Sábado

Confira abaixo os dias e horários dos novos voos da LATAM entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e diferentes destinos nacionais a de 27 de outubro a 15 de dezembro:

ORIGEM DESTINO VOOS DIÁRIOS DIAS DA SEMANA Porto Alegre Brasilia 1 Segunda a Domingo Porto Alegre São Paulo/Congonhas 7 (9 aos domingos) Segunda a Domingo Porto Alegre São Paulo/Guarulhos 4 Segunda a Domingo Porto Alegre Curitiba 1 Segunda a Domingo Porto Alegre Rio de Janeiro/Galeão 2 Segunda a Domingo

Confira abaixo os dias e horários dos novos voos da LATAM entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e diferentes destinos nacionais a partir de 16 de dezembro:

ORIGEM DESTINO VOOS DIÁRIOS DIAS DA SEMANA Porto Alegre Brasilia 2 Segunda a Domingo Porto Alegre São Paulo/Congonhas 9 (7 aos sábados e 8 aos domingos) Segunda a Domingo Porto Alegre São Paulo/Guarulhos 8 Segunda a Domingo Porto Alegre Curitiba 1 Segunda a Domingo Porto Alegre Rio de Janeiro/Galeão 2 Segunda a Domingo

Confira abaixo os dias e horários dos novos voos internacionais da LATAM entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e as capitais do Chile e do Peru, a partir de 1º de janeiro de 2025:

ORIGEM DESTINO VOOS DIÁRIOS DIAS DA SEMANA Porto Alegre Santiago (Chile) 3 Terças, sextas e domingos Porto Alegre Lima (Peru) 3 Segundas, quintas e sábados

Latam e a reconstrução do Rio Grande do Sul

Em 27 de maio, a LATAM se tornou a primeira companhia aérea a operar voos comerciais de passageiros na Base Aérea de Canoas. O marco refletiu os esforços da companhia para manter Porto Alegre e região metropolitana conectadas ao restante do Brasil após as enchentes na região.

Nesse período, a companhia operou uma malha aérea emergencial em suporte ao estado, redirecionando os voos para os aeroportos de Caxias do Sul (RS), Passo Fundo (RS), Florianópolis (SC), Jaguaruna (SC), Navegantes (SC), Chapecó (SC), Joinville (SC), Curitiba (PR) e Foz do Iguaçu (PR), além de ter iniciado operações inéditas na Base Aérea de Canoas (RS) e no aeroporto de Pelotas (RS).).

Na frente de solidariedade, o programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente para o Rio Grande do Sul 207 toneladas de doações (alimentos, itens de higiene pessoal, água, roupas, cobertores, tendas, abrigos e demais itens de primeira necessidade) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários, socorristas e militares) desde 4 de maio de 2024.

Adicionalmente, a LATAM também atuou no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.

Com mais de 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou no Brasil o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 868 toneladas de carga para ajuda humanitária, incluindo 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

