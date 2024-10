JOMO: nova tendência do turismo (Destinos menos explorados tendem a ter um impacto ambiental menor, o que os torna ideais para quem busca viajar de forma mais consciente e responsável. (Foto: Divulgação))

O turismo está passando por uma verdadeira transformação. O que antes era dominado pelo FOMO (“Fear of Missing Out” ou “Medo de Perder Algo”), onde os turistas sentiam a necessidade de visitar os pontos turísticos mais famosos, agora cede espaço para o JOMO – “Joy of Missing Out” ou a Alegria de Perder. Esse conceito está moldando uma nova geração de viajantes que priorizam destinos tranquilos e experiências mais autênticas, longe das multidões e do estresse.

O JOMO é uma abordagem que incentiva o viajante a desconectar-se do ritmo frenético das grandes atrações e, em vez disso, focar em experiências mais intimistas e relaxantes. As pessoas não sentem mais a obrigação de “ver tudo”, mas escolhem destinos onde podem viver o momento presente e se reconectar com a natureza, amigos ou familiares.

Wilson Silva, CMO da R3 Viagens, explica essa tendência: “O conceito de JOMO está em alta porque as pessoas estão se reconectando com a verdadeira essência das viagens: relaxar, vivenciar o momento e deixar de lado a correria. Na R3 Viagens, entendemos essa mudança e oferecemos destinos que refletem exatamente essa necessidade de bem-estar e desconexão do caos urbano.”

Destinos em Alta para 2025:

A demanda por destinos alternativos e menos lotados está crescendo rapidamente, refletindo essa nova mentalidade de viagem. A R3 Viagens, especializada em pacotes personalizados, destaca alguns dos principais destinos em alta para os adeptos do JOMO:

Reims, França

Berço do champagne, oferece uma experiência autêntica da França, longe da agitação de Paris. Com vinhedos, história rica e um ambiente relaxante, é perfeito para quem busca tranquilidade e cultura.

Jardim com a Catedral de Notre-Dame de Reims ao fundo (RossHelen/Getty Images Pro)

Brescia, Itália

Esta cidade histórica no norte da Itália é um refúgio para quem deseja evitar as multidões de Roma e Veneza. Com uma arquitetura impressionante e uma gastronomia local incrível, Brescia oferece uma verdadeira imersão na cultura italiana.

Cúpula do Duomo da Catedral de Nossa Senhora da Assunção, na Brescia (Foto: sedmak/Getty Images Pro)

Cozumel, México

Para quem procura relaxar em praias paradisíacas sem o tumulto de Cancún, Cozumel é o destino perfeito. Com águas cristalinas e excelente mergulho, a ilha proporciona uma experiência caribenha mais calma e autêntica.

Praia na Ilha de Cozumel (Foto: Mikolaj Niemczewski)

Girona, Espanha

Esta cidade da Catalunha oferece a tranquilidade de suas ruas medievais e uma cultura vibrante, sendo uma excelente alternativa a Barcelona, que costuma atrair multidões.

Vista aérea da cidade de Girona (Foto: lukutin77/Getty Images)

Waikato, Nova Zelândia

Famosa por suas paisagens deslumbrantes e pelas trilhas de Hobbiton, Waikato é ideal para quem busca reconexão com a natureza, longe das áreas turísticas de Auckland.

Rio Wikato (Foto: 4FR/Getty Images Signature)

Krabi, Tailândia

Menos movimentada que Phuket ou Bangkok, Krabi é o destino perfeito para quem quer explorar as belezas do sudeste asiático com calma. Suas ilhas exuberantes e praias tranquilas garantem uma experiência relaxante e inesquecível.

Praia em Krabi (Foto: mnbb/Getty Images)

JOMO chegou para ficar

Essa tendência não é passageira; ela reflete mudanças profundas nas prioridades dos turistas. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a valorizar mais o tempo de qualidade, a reconexão com a natureza e a necessidade de desacelerar. A prática do JOMO está diretamente ligada ao desejo por viagens mais significativas e sustentáveis.

Destinos menos explorados tendem a ter um impacto ambiental menor, o que os torna ideais para quem busca viajar de forma mais consciente e responsável. O turismo sustentável está em alta, e as escolhas dos viajantes refletem essa preocupação com o meio ambiente e com a preservação cultural dos destinos visitados.

Wilson Silva acrescenta: “Estamos vendo que o JOMO não é apenas sobre fugir das multidões. Trata-se de uma mudança na maneira como as pessoas querem experimentar o mundo – de forma mais lenta, autêntica e respeitosa. Na R3 Viagens, nossos pacotes são desenhados para oferecer exatamente essa experiência.”

