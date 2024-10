Luxo em Las Vegas para aproveitar o último GP do ano em solo americano (O premiado resort está oferecendo pacotes de hospedagem e ingressos (Foto: Divulgação))

O Wynn Las Vegas, um exclusivo membro da Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, anuncia a segunda edição da “Ultimate Race Week” ancorada no Grande Prêmio de Las Vegas. A programação deste ano começa na quarta-feira, 20 de novembro, e vai até domingo, 24 de novembro. A Ultimate Race Week no Wynn Las Vegas é um evento de prestígio que combina a emoção do automobilismo com o melhor do luxo. A semana apresenta acesso exclusivo a experiências de corrida emocionantes e eventos privados personalizados.

O premiado resort está oferecendo pacotes de hospedagem e ingressos, incluindo o Pacote Grand Fan (a partir de US$7.500 + impostos, o Pacote Paddock Club™ (a partir de US$45.000+ impostos), e o Pacote Wynn Grid Club (a partir de US$65.000+ impostos). Os pacotes de luxo incluem acomodações opulentas, opções de refeições gourmet em restaurantes premiados e acesso VIP a festas privadas. Os hóspedes podem desfrutar de serviços personalizados, como motoristas particulares e itinerários sob medida, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente elaborado.

Sala de estar da Salon Suite no Wynn Tower (Foto: Divulgação)

A programação da Ultimate Race Week deste ano inclui:

Gala amfAR

amfAR, uma das principais organizações globais de pesquisa biomédica, realizará um evento exclusivo no Wynn Las Vegas na sexta-feira, 22 de novembro, com um tapete vermelho. Tendo arrecadado quase $900 milhões para apoiar sua missão e programas, este evento é apresentado em colaboração com a RM Sotheby’s e homenageará Sylvester e Jennifer Stallone com o Prêmio de Inspiração da amfAR. O evento também incluirá uma apresentação da lendária Diana Ross.

A experiência definitiva para os fãs

O novo evento diurno organizado pelo Grande Prêmio de Las Vegas ocorrerá das 10h às 18h na sexta-feira, 22 de novembro, e no sábado, 23 de novembro, na Las Vegas Boulevard, em frente ao Wynn. A experiência imersiva incluirá aparições de equipes, entretenimento ao vivo, food trucks locais e muito mais.

Torneio de golfe do Grande Prêmio de Las Vegas

O torneio de golfe apenas para convidados na quarta-feira, 20 de novembro, será jogado em equipes de quatro no Wynn Golf Club.

Golf Club (Foto: Divulgação)

Pop-ups e takeovers

Os hóspedes podem desfrutar de experiências exclusivas ao longo da semana, incluindo o retorno do pop-up do LOUIS XIII Cognac. A experiência ocorrerá durante toda a semana na loja Show Shop do resort e contará com uma variedade de produtos clássicos da marca, acessórios e edições limitadas muito cobiçadas.

Lewis Hamilton trará de volta o Almave, o primeiro destilado de agave azul não alcoólico, para coquetéis sem álcool no Eastside Lounge, além de uma ‘takeover’ do restaurante mexicano do resort, Casa Playa. Sua marca de roupa no estilo streetstyle, +44, também retorna, com uma nova colaboração que verá a coleção de edição limitada disponível para compra em uma boutique pop-up no Encore Beach Club.

Casa Playa (Foto: Divulgação)

Além disso, o Wynn sediará o ‘Pit Stop da Semana da Corrida Definitiva’ no Encore Players Lounge – com The Red Bull Pit Stop Challenge, carros da RM Sotheby’s, simuladores de corrida e uma experiência de coquetéis pop-up da PATRÓN Tequila.

Programação agitada para a vida noturna

O XS Nightclub contará com apresentações de Marshmello, The Chainsmokers com um set especial tarde da noite de Diplo, Swedish House Mafia com um set especial tarde da noite de Gordo apresentado pela Sports Illustrated Circuit Series, e Black Coffee.

XS Nightclub (Foto: Divulgação)

O Wynn e o Encore Las Vegas consistem em duas torres de luxo com um total de 4.748 quartos de hotel espaçosos, suítes e vilas. O resort possui aproximadamente 18.000 m2 de espaço de cassino, 20 experiências gastronômicas exclusivas, 14 bares, dois spas premiados, duas casas noturnas, um clube de praia e instalações de recreação e lazer, incluindo o Wynn Golf Club, um campo de golfe de campeonato de 18 buracos.

Wynn Spa (Foto: Divulgação)

O Wynn Las Vegas participa do I Prefer Hotel Rewards, o programa de fidelidade baseado em pontos para hotéis independentes, com mais de 4,5 milhões de viajantes inscritos em todo o mundo. Como cortesia para aderir, os membros do I Prefer ganham pontos que podem ser trocados por certificados de recompensa em dinheiro, status Titanium e outros benefícios valiosos de estadias qualificadas em mais de 600 hotéis e resorts participantes em todo o mundo.

O portfólio definitivo de propriedades excepcionais nos destinos mais notáveis do mundo, a Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts é globalmente sofisticada e culturalmente refinada com propriedades singulares que apresentam acomodações requintadas, serviço pessoal intuitivo e estelar, restaurantes renomados e spas excepcionais – preparando o cenário para as experiências mais inesquecíveis.

Para ver o portfólio completo da Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, visite o site.

