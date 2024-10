TL Roadshow: evento demonstra a importância da comunicação entre o trade (A comunicação entre profissionais do turismo de diferentes áreas ajuda a construir um setor mais alinhado, voltado para a realização da viagem dos sonhos do turista. (Foto: Uai Turismo))

Na sua 11ª edição, o TL Roadshow, evento promovido pela TL Portfólio, desembarcou mais uma vez em Belo Horizonte e promoveu ontem, dia 10 de outubro, um encontro com profissionais do trade do turismo. Durante o evento, 12 clientes da empresa, que se dividem entre meios de hospedagem, cruzeiros e outros serviços turísticos ao redor do mundo, apresentaram suas novidades para um seleto grupo de 25 convidados, composto por agentes de viagens, jornalistas e influenciadores.

O TL Roadshow funciona em um formato similar a uma rodada de negócios, onde os clientes vão trocando de mesa para apresentar seus empreendimentos turísticos para os convidados dentro de um determinado período de tempo. De acordo com Tina Lyra, idealizadora do evento, CEO e Fundadora da TL Portfólio: “Este evento representa muito para todos os envolvidos. Os convidados podem aprender mais sobre os clientes da TL Portfolio e as particularidades de cada destino e hotel que representamos, ao mesmo tempo em que os clientes, sempre tão interessados no Brasil, podem escutar sobre as demandas específicas e novidades que estão por vir”.

Eventos que trabalham a comunicação entre integrantes do trade do turismo ajudam a criar um relacionamento maior entre áreas do setor, que precisam funcionar de maneira complementar, uma vez que o turismo só deveria funcionar em cadeia. O agente de viagem precisa conhecer muito bem o empreendimento ou serviço que está oferecendo ao seu cliente, do mesmo modo, quem está do outro lado precisa compreender quais são as necessidades do público que deseja atender.

Esse tipo de comunicação não deve ficar restrita apenas a negócios e agentes, mas deveria ser uma constante entre todos que escolhem atuar no turismo. O proprietário de um meio de hospedagem precisa interagir com empreendimentos e serviços que farão parte da rota do turista, sejam serviços de transporte, restaurantes e até mesmo lojas que serão procuradas pelo viajante. A conversa entre profissionais do turismo de diferentes áreas ajuda a construir um setor mais alinhado, voltado para a realização da viagem dos sonhos do turista.

Essa interação ajuda a idealizar estratégias para que o turista utilize o destino turístico por inteiro, beneficiando a todos os envolvidos, sejam empreendimentos, poder público e sociedade civil local. Além disso, possibilita que o setor se desenvolva de uma maneira organizada, de modo que faça sentido que o turismo continue acontecendo na localidade, gerando o mínimo de impacto possível.

O turista precisa muito mais do que apenas um motivo para realizar sua viagem, ele precisa de um hotel com infraestrutura, transporte, segurança, restaurantes, lojas, atrativos e, principalmente, um destino turístico funcionando de maneira alinhada preparado para atendê-lo. Por fim, reforça-se também a importância de uma mídia especializada do setor, que tenha comunicação direta com profissionais, mas que também consiga transmitir ao público final o que acontece nos bastidores, provando que o turismo é um setor sério e completo.

Conheça os clientes participantes da TL Roadshow

Vila Foz Hotel & Spa

Localizado na região do Porto, este hotel boutique exclusivo abriga o restaurante Vila Foz que tem a honra de ostentar uma estrela Michelin. Dando continuidade a esse bom legado gastronômico, o hotel traz como grande novidade deste Roadshow a inauguração do Bistrô by Vila Foz. A nova cozinha fica no emblemático Mercado Municipal de Matosinhos e foi pensada para trazer ao cliente uma atmosfera que está inserida no espírito do mercado, como escolher o peixe fresco que deseja experimentar e ao mesmo tempo levar as influências do estrelado Vila Foz para lá. Afinal, a equipe de cozinha continuará sendo liderada pelo brilhante chef executivo Arnaldo Azevedo. O espaço conta com 12 lugares no interior, 6 no balcão e 28 no terraço.

Além disso, o hotel anuncia também uma nova categoria de acomodação: Onice Garden View Terrace Room que é amplo, acolhedor e com um terraço equipado com duas espreguiçadeiras. É o cenário perfeito para momentos de tranquilidade e descanso ao ar livre.

EAST Miami

Também na linha de novidades gastronômicas, o hotel mais descolado de Miami anuncia Andrew Zarzosa como o novo chef executivo do hotel. Natural de Miami, ele será responsável por toda a operação gastronômica do Quinto, Sugar, Tea Room e Domain. O chef Andrew Zarzosa se juntou ao EAST Miami com um histórico impressionante no mundo da culinária, com mais de 15 anos de carreira, se tornou renomado ao oferecer incríveis experiências em alguns dos hotéis e restaurantes mais prestigiados da Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos. Os hóspedes podem esperar por menus frescos e inovadores que destacam ingredientes sazonais e realçam a culinária única do chef.

Termas Chillan

Sabemos que o inverno chileno é a época mais procurada por brasileiros, mas a primavera e o verão já estão aí e Chillán também se torna muito encantadora. Por lá, o Termas Chillan se prepara para receber os hóspedes que podem fazer trekkings, passeios a cavalo e expedições em meio a natureza, sol e céu azul. O valor das tarifas é metade da cobrada no inverno e ao reservar três noites, você ganha a quarta. Além disso, o hotel possui o maior spa do Chile e um dos maiores e mais completos da América Latina, o Alunco Spa & Wellness e as opções de tratamentos são inúmeras, com massagens relaxantes, energizantes, aromaterapia e até uma massagem relaxante voltada para as crianças com idade entre 5 e 12 anos. Além disso, oferece os banhos de vapor na jacuzzi, a sauna seca e úmida e as piscinas, aquecidas e frias.

Andronis Hotels

Este grupo hoteleiro familiar que possui diversas propriedades icônicas em Santorini e mais recentemente na ilha de Paros, trouxe boas novas para este ano. Depois da renovação completa do Andronis Concept e do Andronis Boutique Hotel – que trazem suítes redesenhadas e instalações de spa aprimoradas em parceria com a marca de luxo de cuidados com a pele ESPA – agora será a vez do Andronis Luxury Suites ser remodelado. A notícia é importante, já que essa é a primeira propriedade do grupo e foi inaugurada há 20 anos. Além disso, o restaurante Throubi (no Andronis Concept) será ampliado para receber mais clientes ao ar livre e de forma ainda melhor.

Cayo Levantado Resort

Em uma ilha privativa e pitoresca de mesmo nome na República Dominicana e a apenas 5 quilômetros da costa da Baia de Samaná, está localizado este lindo resort all inclusive. A propriedade apresenta uma filosofia baseada em três pilares: respeito e preservação do meio ambiente e da cultura local, além do cuidado com o bem-estar dos hóspedes.

Com praias paradisíacas, o interior da ilha reserva um oásis no qual é possível escolher um dos quatro caminhos que levará para a grande proposta de bem-estar do hotel trazendo o equilíbrio entre mente e corpo: o Refresh, o Restore, o Relax e o Renew (que abrange respectivamente atividades de alta intensidade, de condicionamento metabólico, relaxamento, atenção plena e limpeza para liberar energia). Todos eles são direcionados conforme o ritmo de cada hóspede e com profissionais altamente qualificados como nutricionistas e educadores físicos. O SPA proporciona ainda tratamento com produtos naturais e de marcas renomadas internacionalmente como Graças a Ayuna e Aromatherapy Associates.

Lotte New York Palace

Oferecendo experiências incríveis no The Palace e no The Towers, o Lotte New York Palace traz sofisticação e luxo em Midtown Manhattan para diferentes preferências dos hóspedes. Um dos destaques desta propriedade é que ela serviu de cenário para vários programas de TV americanos, filmes e sessões de fotos memoráveis. Do icônico Madison Avenue Courtyard às suítes deslumbrantes e ótimos bares e restaurantes, o Lotte traz um ar de elegância para quem se hospedar ali. O hotel também é um marco histórico, e oferece passeios gratuitos que mostram uma rica arquitetura e história de seus arredores. Além disso, é conhecido por sua encantadora temporada de férias e no Natal traz uma deslumbrante árvore com uma decoração que captura perfeitamente o espírito da data festiva.

Além desses hotéis, completam a lista de clientes do Roadshow o Castelfalfi, hotel localizado na Toscana; Entourage, DMC do Marrocos; Maybourne Hotels, com propriedades nos Estados Unidos, França e Reino Unido; Aqua Expeditions, de cruzeiros de luxo Aqua Mekong, Aria Amazon, Aqua Nera, Aqua Blu e Aqua Mare; Drivania, referência global no transporte executivo e privado e Bicester Collection, vilas para compras de luxo na Europa e na China.

