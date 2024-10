Minas Gerais faz lançamento nacional de certificação para impulsionar o Turismo Verde na BTM, em Fortaleza (Lançamento Selo Minas Verde na BTM 2024 (Foto: Uai Turismo))

Minas Gerais tem se mostrado uma verdadeira potência em feiras de turismo. O destino é sempre muito aguardado devido seu sucesso com ações voltadas à culinária mineira, mas tem buscado mostrar que o estado não se resume apenas a sua gastronomia. Na 13ª Brazil Travel Market – BTM, que acontece em Fortaleza, não foi diferente e Minas Gerais inovou apostando em estratégias para valorizar o Turismo Verde, o qual concilia o desenvolvimento do setor com a sustentabilidade, estimulando a preservação do meio ambiente e dos patrimônios históricos em sintonia com as comunidades locais.

Lançado no dia 8 de outubro, o Plano Diretor do Turismo Verde é uma iniciativa do Governo de Minas, a partir da articulação entre as secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), junto com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Seu objetivo é o desenvolvimento de políticas públicas alinhadas com as melhores práticas globais de sustentabilidade, incentivando um turismo responsável e ambientalmente consciente.

O Plano Diretor do Turismo Verde busca uma conscientização para uma “Minas Verde”, com ações direcionadas a turistas, empreendedores, gestores públicos, projetos de educação ambiental, incentivos fiscais para municípios e estabelecimentos turísticos que adotarem medidas ambientais. Durante a BTM, Minas Gerais realizou o lançamento nacional do plano e também o lançamento do Selo Verde Minas, que beneficiará cidades, vilas e estabelecimentos que seguem rigorosos critérios de sustentabilidade, implementação de sinalização de turismo no estado. O plano propõe ainda a estruturação da Rota Verde, com mapeamento e a promoção de rotas de ecoturismo em Minas Gerais.

O lançamento do Plano Diretor do Turismo pretende gerar impacto direto em empreendedores do setor. Valorização daqueles que já estão no mercado do turismo de natureza ou do turismo de experiência natural, sendo diferenciados dos que apenas “se dizem” responsáveis. Haverá também a criação de oportunidades para quem desejava o desenvolvimento nessa área, mas não se aprofundava por não existir uma cadeia de certificação e, certamente, o aumento de fluxo turístico, com a chegada de um turista que busca um turismo de natureza realizado de maneira responsável.

Outro braço de atuação é uma ampla divulgação para mostrar o impacto das iniciativas verdes, capacitação e formação técnica, apoio logístico para gestores públicos interessados em aplicar soluções sustentáveis em suas cidades, e parcerias estratégicas com prefeituras, universidades, IGRs, empresas de energias limpa, startups e instituições ambientais, além de agências de turismo e operadores.

Ações de promoção também estarão articuladas com as campanhas de fim de ano do Governo de Minas, como Natal da Mineiridade e Virada da Liberdade, e se estenderá ao longo de 2025, incorporando a folia mineira em 2025 com o projeto Carnaval Verde, que visa integrar turismo e sustentabilidade.

“Eu acho que aliar o desenvolvimento econômico com o turismo sustentável não só é possível como é um direcionamento necessário. Ano que vem o Brasil vai estar no centro das atenções do mundo, no que se diz respeito à pauta ambiental, por conta da realização da COP30 em Belém. Nós podemos ocupar duas posições nesse momento. A posição de vítimas, daqueles que reclamam pelos problemas que já aconteceram na Amazônia ou protagonismo do país que mais preserva no mundo, que tem a maior floresta tropical do mundo, que tem áreas de preservação obrigatórias em todos os seus estados, que tem parques em Minas Gerais lindíssimos para serem visitados do ponto de vista histórico, geográfico, cultural e natural”, garante o vice-governador Prof. Mateus Simões.

Minas Gerais está na terceira colocação dos estados brasileiros na execução das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), os quais foram criados para ser um guia para setores público e privado colocarem em prática as transformações necessárias até 2030 no âmbito do desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

“Minas Gerais tem potência para avançar mais, explorando o turismo na sua pegada ambiental apropriada, explorando o turismo nos nossos parques, explorando Minas Gerais como destino natural maravilhoso que é. Minas é linda. Precisa ser conhecida por mais gente e por nós mesmos.”, reforça o vice-governador Prof. Mateus Simões.

Minas na BTM

Minas Gerais investiu no natural para o seu estande na Brazil Travel Market – BTM, que está acontecendo em Fortaleza, nos dias 24 e 25 de outubro. O estande teve sua inspiração na Cordilheira do Espinhaçho, única existente no Brasil, e na Serra da Mantiqueira.

Estande de Minas Gerais na BTM (Foto: Uai Turismo)

Com mais de mil quilômetros de extensão, a Cordilheira possui 90% do seu território localizado em Minas Gerais. Ela começa na cidade de Ouro Branco, na região Central do estado, e segue até a Chapada Diamantina na Bahia, abrangendo 179 municípios nos dois estados e três diferentes biomas: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Duas unidades de conservação estaduais, os parques de Grão Mogol e Botumirim também estão localizados na Cordilheira. Ou seja, uma imensa biodiversidade, que convive com vilarejos e cidades que abrigam Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco, como Ouro Preto e Diamantina.

Já a Serra da Mantiqueira percorre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e tem 60% de sua dimensão situada em território mineiro. Ela inicia-se no município de Barbacena, e se estende para o Rio de Janeiro e São Paulo, seguindo a direção Sudoeste. Abrange o Parque Estadual do Ibitipoca, que se localiza em dois municípios mineiros: Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca.

Cozinha Viva

A culinária mineira segue sendo o carro chefe do estado e o Cozinha Viva segue mostrando sua força. Com participação do vice-governador Prof. Mateus Simões, aconteceu hoje (24) a apresentação da receita “Frango com creme de milho e queijo do Serro” ao lado da Chef Carolina Fadel. A Secult e o Sebrae Minas promovem duas rodadas de Cozinha Viva comandadas pela chef Carolina Fadel e pelo bartender Leonardo Gomes, que utilizam ingredientes típicos da cozinha mineira. A ação faz parte do programa Prepara Gastronomia. Ainda na Cozinha Viva, há também ‘As Quitandas do Vale do Lítio’ sendo apresentadas pela Chef Alana Sena.

Cozinha Viva com vice-governador Prof. Mateus Simões e Chef Carolina Fadel (Foto: Léo Bicalho)

Produtos e Rotas Turísticas

Nos dois dias do BTM, coexpositores participarão do estande promovendo roteiros que se relacionam com esses destinos, por exemplo, atividades ligadas ao ecoturismo como Tour de Bike pela Estrada Real (Cordilheira do Espinhaço) e passeios e trilhas em cachoeiras de Baependi (Serra da Mantiqueira). Há destaque também para a cozinha mineira com a apresentação da Rota do Queijo Terroir Vertentes, que abrange 14 cidades, dentre elas Lagoa Dourada, São João del-Rei e Tiradentes, e a Rota dos Cafés do Sul de Minas, sendo esta desenvolvida em parceria com o Sebrae. Ela contempla seis municípios da maior região produtora de café do mundo: Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Varginha, Carmo de Minas, Caxambu e Cruzília.

Outro destaque é a Rota das Artes, também concebida em parceria com Sebrae e voltada para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar emprego e renda em oito municípios: Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Brumadinho, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. As cidades estão divididas em três destinos, que oferecem, ao todo, 16 experiências. No novo roteiro, os turistas têm acesso à arte barroca, modernista e contemporânea, em atrações que proporcionam o envolvimento do visitante. É possível até mesmo confeccionar, com a ajuda de artesãos, uma peça única e exclusiva de cerâmica.

