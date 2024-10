Chocobus: um delicioso passeio pela história do chocolate em Gramado (Chocobus – Uma viagem pelo mundo do chocolate (Foto: Divulgação))

A Brocker Turismo está trazendo uma novidade irresistível para a Serra Gaúcha: o Chocobus – Uma viagem pelo mundo do chocolate. Com lançamento previsto para o dia 1º de novembro, esse passeio temático oferece uma experiência imersiva e mágica, perfeita para quem deseja mergulhar no universo do chocolate artesanal que faz de Gramado a Capital Nacional do Chocolate Caseiro.

“Gramado é um lugar que respira chocolate, e o Chocobus foi criado para celebrar essa tradição de uma forma que mistura arte, cultura e, claro, muito sabor!”, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker. No passeio, os passageiros terão a chance de fazer visitas exclusivas às fábricas da Chocolate Gramadense e Chocolates Prawer, duas das mais tradicionais marcas de chocolate da região. Além de acompanhar o processo de produção artesanal, os participantes poderão criar suas próprias ramas de chocolate, uma experiência exclusiva do Chocobus.

A mágica dessa viagem não para por aí. O Chocobus é conduzido pelo carismático Cau e sua divertida turma de amigos, os Nibs, parte da Chocoturma – personagens criados para tornar o passeio ainda mais lúdico e interativo, encantando adultos e crianças. Juntos, eles guiarão os passageiros em uma jornada pela história e pelo mundo do chocolate, com direito a muitas risadas e descobertas.

O projeto artístico do passeio foi cuidadosamente desenvolvido pela diretora artística Lisi Berti, trazendo um storytelling encantador que homenageia a trajetória do chocolate artesanal em Gramado e Canela, com direito a uma radionovela e uma homenagem especial ao pioneiro Jayme Prawer. Além disso, o hotel de chocolate Chocoland também faz parte do roteiro, onde uma surpresa mágica aguarda os passageiros.

Toda a identidade visual do Chocobus, incluindo o design temático do ônibus, foi criada pela agência A27, que deu vida ao visual encantador e lúdico desse passeio único.

Chocobus (Foto: Divulgação)

“O passeio une passado, presente e futuro, sempre com muito respeito pela tradição do chocolate caseiro de Gramado e Canela”, comenta Adriane. O passeio acontecerá nas segundas, sextas e sábados à tarde, com saídas de Gramado e Canela. A expectativa é que, no primeiro ano de operação, o Chocobus receba cerca de 7 mil passageiros.

Os ingressos já estão à venda no site da Brocker Turismo, com valores de R$ 128 para adultos e R$ 98 para crianças de 4 a 10 anos. Também é possível adquirir de forma antecipada em agências e operadoras de viagem de todo Brasil, nas lojas e desks de atendimento da Brocker Turismo.

