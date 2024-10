“Nossa Senhora da Piedade está impregnada na cultura mineira”, diz Reitor do Santuário (O episódio foi gravado direto do Santuário Nossa Senhora da Piedade (Foto: Uai Turismo))

O podcast Uai Turismo desta semana recebeu Padre Wagner Calegário, Reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na região do Circuito do Ouro, em Minas Gerais. No bate papo, que aconteceu direto do Santuário, gravado dentro da Ermida, a menor basílica do mundo, o Padre falou sobre o turismo religioso no mundo para além das manifestações da fé. Os principais destinos que envolvem as diversas religiões, a devoção à Nossa Senhora da Piedade, a construção no alto da montanha e os desafios de gerir um espaço que fica em uma reserva da biosfera e rodeada pela mineração.

Segundo o Padre Calegário, é um território sensível que precisa de cuidados especiais e por isso, tantas mudanças foram realizadas recentemente para adaptação da capacidade de carga do Santuário. Entretanto, ele reforça que o Santuário Nossa Senhora da Piedade segue aberto à visitação, basta fazer o agendamento por aqui.

O Padre ainda falou sobre a história da construção e a devoção à santa a partir da visão de uma menina e como Nossa Senhora da Piedade se tornou a padroeira do estado de Minas Gerais e pode ser percebida estado afora, considerando ainda suas variações, como Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Soledade. A conversa ainda traz relatos sobre a obra de arte atribuída a Aleijadinho, que mostra a santa com o filho Jesus Cristo nos braços no mais tradicional estilo barroco mineiro.

Confira a entrevista completa:

