5 destinos nacionais para os amantes da natureza (O Brasil oferece verdadeiros paraísos naturais por todo o território (Foto: Uai Turismo))

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, com o apoio do Ministério do Turismo, o ecoturismo já representa 60% do faturamento do setor no país. A boa notícia para quem se interessa por esse tipo de viagem, é que o Brasil oferece verdadeiros paraísos em meio a natureza por todo o território. Sabendo disso, o KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, selecionou cinco deles para inspirar o viajante, apresentando recomendações e preços médios que sua ferramenta gratuita, Melhor Momento para Viajar, traz.

LEIA TAMBÉM: Parque Nacional do Itatiaia: viva uma imersão completa na natureza no 1º Parque Nacional do Brasil

“O turismo consciente promove práticas que respeitam a biodiversidade e patrimônios culturais, engaja o turista com os recursos naturais e com a economia local de lugares praticamente inexplorados. E o brasileiro não precisa sair do próprio país para vislumbrar algumas das principais maravilhas da natureza, já que somos reconhecidos mundialmente por elas” comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, onde a empresa está há 10 anos.

Entre os brasileiros que fizeram viagens domésticas a lazer em 2023, 22% escolheram destinos de ecoturismo. Com uma diversidade impressionante em território nacional, não faltam opções para os amantes da natureza incluírem na lista de desejos.

Para aqueles que ainda estão em dúvida ou não escolheram o lugar ideal, o KAYAK apresenta uma seleção de cidades que oferecem paisagens deslumbrantes e experiências inesquecíveis em meio a natureza.

Chapada da Diamantina, Bahia

Esta é uma opção que oferece inúmeras atrações para os aventureiros. Desde a prática de escalada, mountain bike, canoagem e trilhas que acabam em lindas cachoeiras, o Parque Nacional da Chapada Diamantina possui grande diversidade ecológica e ambiental em seu território de 152.000 hectares.

Chapada Diamantina (Foto: PurpleImages/Getty Images)

Quando ir: De acordo com a ferramenta Melhor Momento para Viajar, maio é o mês mais recomendado pela menor quantidade de turistas e pelos preços das passagens serem mais baixos.

Rota considerada: Partindo de São Paulo para Lençóis, cidade da Bahia que tem o aeroporto mais próximo da Chapada da Diamantina.

Preço: A média é de R$1.181 para voos de ida e volta em classe econômica.

LEIA TAMBÉM: Aeroporto de Imperatriz (MA) é porta de entrada para a surpreendente Chapada das Mesas

Chapada dos Veadeiros, Goiás

Considerada Patrimônio Mundial Natural da UNESCO, a Chapada dos Veadeiros encanta seus visitantes pela beleza exuberante e biodiversidade única que pode ser admirada em trilhas e caminhadas. Banho de rio e cachoeira, acampamento e visita aos cânions são atividades que fazem valer a visita.

Chapada dos Veadeiros (Foto: Roman Rahm/Getty Images)

Quando ir: De acordo com a ferramenta Melhor Momento para Viajar, fevereiro é o mês mais recomendado por ter as médias de preços mais acessíveis.

Rota considerada: Partindo de São Paulo para Brasília, que tem o aeroporto mais próximo da Chapada dos Veadeiros.

Preço: A média é de R$369 para voos de ida e volta em classe econômica.

Amazônia, Amazonas

A maior floresta tropical do mundo é um destino que encanta pela riqueza natural e selvagem, e sua porta de entrada é a capital do Amazonas, Manaus. De acordo com a ferramenta gratuita Explore, do KAYAK, a cidade é o paraíso dos ecoturistas que gostam de se hospedar em hotéis no meio da selva e aproveitar as praias fluviais do rio Amazonas. Além disso, muitos passeios na Amazônia partem de Manaus e neles é possível admirar diversas espécies de pássaros, peixes, macacos e muito mais.

Amazônia (Foto: Phaelnogueira/Getty Images)

Quando ir: De acordo com a ferramenta Melhor Momento para Viajar, novembro é o mês mais recomendado por ter as médias de preços mais acessíveis, clima agradável e menos movimento de turistas.

Rota considerada: Partindo de São Paulo para a capital Manaus.

Preço: A média é de R$1.048 para voos de ida e volta em classe econômica.

LEIA TAMBÉM: Conheça Pernambuco na baixa temporada de 2025

Jalapão, Tocantins

Com paisagens de tirar o fôlego, os aventureiros encontram no Parque Estadual do Jalapão uma área de conservação ambiental com lindas belezas naturais, trilhas ecológicas e águas cristalinas, ideal para se conectar com a natureza.

Jalapão (Foto: Cleber Machado/Getty Images)

Quando ir: De acordo com a ferramenta Melhor Momento para Viajar, fevereiro é o mês mais recomendado por ter as médias de preços mais acessíveis, clima com pouca precipitação e menos movimento de turistas.

Rota considerada: Partindo de São Paulo para a capital Palmas, que tem o aeroporto mais próximo do Jalapão.

Preço: A média é de R$728 para voos de ida e volta em classe econômica.

Bonito, Mato Grosso do Sul

Natureza exuberante, vegetação nativa, cachoeiras e rios paradisíacos são alguns dos principais atrativos da cidade, que é reconhecida pela sua preocupação em tornar o turismo o mais sustentável possível para preservar estes cenários que atraem pessoas de todos os lugares. O destino também não deixa a desejar no quesito aventura, já que oferece passeios de mergulho com cilindro, de bote e rapel.

Bonito (Foto: Uai Turismo)

Quando ir: De acordo com a ferramenta Melhor Momento para Viajar, fevereiro é o mês mais recomendado por ter as médias de preços mais acessíveis, clima com pouca precipitação e menos movimento de turistas.

Rota considerada: Partindo de São Paulo para a capital Campo Grande, que tem o aeroporto mais próximo de Bonito.

Preço: A média é de R$463 para voos de ida e volta em classe econômica.

LEIA TAMBÉM: 5 motivos para visitar Bonito (MS) na primavera

E para estar bem preparado para uma aventura em algum destes destinos, assim como a ferramenta Melhor Momento para Viajar exibe recomendações de período, e o Explore traz dicas de como aproveitar ao máximo o local escolhido, o KAYAK oferece diversas outras ferramentas gratuitas que auxiliam no planejamento. Basta o viajante desbravar a plataforma e utilizar os recursos que melhor atendem aos seus desejos.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo