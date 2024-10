Ministério do Turismo e Instituto Federal do Pará ofertam cursos profissionalizantes com foco na COP 30 - (crédito: Uai Turismo)

Para assegurar que o setor de turismo e viagens esteja pronto para receber os turistas que visitarem o Pará durante a COP 30, em 2025, o Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA), está disponibilizando 4.760 vagas em cursos profissionalizantes. Os cursos abrangem áreas como hospitalidade, lazer e idiomas. Todas as capacitações são gratuitas e têm duração média de dois meses. Os estudantes com participação ativa nos cursos poderão, ainda, receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 200,00.

Faça AQUI sua inscrição.

São 11 cursos, com turmas de até 40 pessoas, sendo eles: Gestão de negócios para o turismo; Educação ambiental e sustentabilidade para o turismo; Hospedagem domiciliar; Condutor de atrativos turísticos; Qualidade no atendimento aos turistas nas ilhas; Organizador de eventos; Camareira; Educação ambiental e sustentabilidade para o turismo; Elaborador de roteiros regionais; Inglês e Espanhol.

“A qualificação dos trabalhadores do turismo é um dos legados que vamos deixar para o estado que terá muita visibilidade durante a COP 30. E a nossa hospitalidade é um diferencial competitivo e essa excelência no atendimento permitirá uma experiência cada vez melhor ao turista nacional e internacional que desembarcar no estado”, comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

As aulas, realizadas na modalidade de ensino presencial, estão distribuídas da seguinte forma: 160 serão ofertadas pelo IFPA campus Bragança, 1.200 pelo campus Vigia, 1.960 pelo campus Belém e 1.440 pelo campus Santarém.

De acordo com o edital, serão disponibilizados sete ciclos de cursos, com duração de aproximadamente dois meses cada. (Confira o período de inscrição para cada ciclo abaixo). As aulas do 1º Ciclo terão início no dia 29 de outubro.

Quem pode participar

Podem participar da seleção pessoas maiores de 18 anos e com pelo menos o ensino fundamental completo que trabalhem como taxistas, motoristas de aplicativos, atendentes de restaurantes, lanchonetes, recepcionistas de hotel, empresas privadas e seus funcionários e empreendedores do ramo de hotelaria, hospedagem, eventos, roteiros turísticos, envolvidos na cadeia produtiva do turismo e de eventos, ou outras atividades relacionadas ao turismo.

As inscrições, matrículas e cursos serão realizados pelos campus, sob a Coordenação Geral do Programa da Escola Nacional de Turismo. As vagas serão preenchidas pelo critério de ordem de inscrição. O mesmo critério vale para a lista de espera.

Período de inscrição

1º Ciclo: 14 a 20 de outubro de 2024;

2º Ciclo: 9 a 18 de dezembro de 2024;

3º Ciclo: 12 a 19 de fevereiro de 2025;

4º Ciclo: 11 a 20 de abril e 13 a 22 de maio de 2025;

5 º Ciclo: 26 de agosto a 4 de setembro de 2025;

6º Ciclo: 11 a 20 de julho de 2025;

7º Ciclo: 5 a 14 de setembro de 2025



Acesse AQUI o edital.

