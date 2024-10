5 Festivais de Taiwan e seus significados (Festival Internacional de Balão em Taiwan (Foto: Taiwan Tourism Administration))

Taiwan é uma ilha onde as heranças culturais e religiosas se somam, combinando luzes, sons e sabores em festivais que iluminam os céus e transformam suas cidades em verdadeiros palcos. Espiritualidade, arte e comunidade se conectam com turistas do mundo todo para celebrar as tradições milenares, com experiências e momentos autênticos dos taiwaneses.

De lanternas a balões flutuantes a competições de barcos dragão, Taiwan conta com um extenso calendário de eventos culturais repletos de cor e significados durante todo ano. Esses festivais são grandes oportunidade de enaltecer suas raízes e costumes, fortalecer suas conexões e exaltar para seus convidados, a hospitalidade de seu povo.

Confira uma lista de alguns festivais de Taiwan:

Festival da Primavera (??)

O Festival da Primavera, ou Ano Novo Lunar é um dos eventos mais importantes do calendário taiwanês. Realizado no primeiro dia do mês lunar com duração de cinco dias, simboliza a transição do antigo para o novo, onde famílias se reúnem para celebrar, compartilhar deliciosas refeições e honrar seus ancestrais. As ruas se enchem de desfiles vibrantes, danças de dragão e leão, e fogos de artifício deslumbrantes. Esta é uma oportunidade incrível para os visitantes vivenciarem a atmosfera festiva e se deliciarem com a gastronomia tradicional que simboliza prosperidade.

Ano Novo Chinês em Taipei (Foto: Divulgação)

Festival das Lanternas de Pingxi (???)

Celebrado em fevereiro, oficialmente marcado para primeira noite de lua cheia do calendário lunar, o Festival das Lanternas acontece por toda Ásia. Em Taiwan, cidades como Nova Taipei, Kaohsiung e Tainan ganham o destaque para o evento. Um dos maiores Festivais da Lanterna acontece no vilarejo de Pingxi, onde tradicionalmente, as lanternas eram liberadas aos céus simbolizando que a cidade estava segura. No Festival, milhares de lanternas são soltas, criando um espetáculo visual. Os visitantes escrevem seus desejos nas lanternas antes de soltá-las, buscando esperança e renovação.

Festival das Lanternas (Foto: Taiwan Tourism Administration)

Festival do Dragon Boat (???)

Realizado em junho, o Festival do Barco Dragão homenageia Qu Yuan, um poeta e estadista da antiga China. Durante este festival, equipes de remadores competem em rios e lagos em regatas de barcos decorados como dragões, enquanto o aroma dos zongzis (bolinhos de arroz envoltos em folhas de bambu) permeia o ar. Esta tradição é uma celebração da coragem e da lealdade, além de ser uma oportunidade para os visitantes vivenciarem a emoção das corridas e a rica gastronomia tradicional.

Festival Dragon Boat (Foto: Taiwan Tourism Administration)

Festival Internacional de Balão de Taiwan

Realizado anualmente no mês de julho, o Festival Internacional de Balão de Taiwan transforma o céu em um arco-íris de cores. Com balões de ar quente de todas as formas e tamanhos, este festival atrai visitantes de todas as partes do mundo. Além de apreciar os voos dos balões, os turistas podem participar de atividades recreativas, shows e feiras de comida, tornando a experiência ainda mais envolvente. Este festival celebra a criatividade e a união entre as culturas, proporcionando momentos e sensações únicas para quem participa.

Festival Internacional de Balão (Foto: Taiwan Tourism Administration)

Festival Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks

Acontecendo agora em outubro até novembro, o Festival Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks combina esportes, música e espetáculos com fogos de artifícios. Ciclistas de todo o mundo se reúnem para explorar as trilhas cênicas ao redor do lago, seguidos por concertos à céu aberto e um show de fogos de artifício à noite. Este festival promove não apenas a atividade física e o bem-estar, mas também celebra a beleza natural de Taiwan e a conexão entre pessoas através da música e do esporte.

Festival Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks (Foto: Taiwan Tourism Administration)

Explorar os festivais de Taiwan é mais do que apenas uma viagem, é viver uma experiência totalmente diferente do que celebramos deste lado do globo, através de uma riquissíma cultura asiática. De experiências emocionantes a momentos de reflexão, cada festival oferece um vislumbre da vivência taiwanesa

Acompanhe as atualizações de Taiwan através da página oficial de Taiwan.

