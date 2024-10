Remote Immersion: Embratur participa de evento voltado ao segmento de luxo no Chile (Encontro na comuna de Puyehue termina nesta quinta-feira (17). (Foto: Divulgação) )

Embratur participa desde segunda-feira (14) da 7ª edição do Remote Immersion, evento voltado para o segmento de luxo que segue até esta quinta (17) na comuna de Puyehue, no Chile. O encontro reúne mais de 250 participantes, entre profissionais de turismo, representantes de hospedagens independentes e DMCs (empresas especializadas em gerir e organizar serviços turísticos), e conta com a presença de 90 compradores internacionais de 18 países da Europa e dos Estados Unidos.

Organizado pela Remote Latin America, o evento atraiu, ainda, mais de 100 expositores, entre eles brasileiros, para encontros de negócios que oferecem as experiências e produtos do Brasil voltados também para outros segmentos, como ecoturismo. Depois do Chile, a Remote Immersion, que acontece em destinos de experiências de luxo fora do circuito tradicional de turismo, terá duas edições em 2025: a primeira em maio, na cidade de Antigua, na Guatemala, e a segunda aqui no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no mês de outubro.

A supervisora de Natureza e Segmentos Especiais da Embratur, Rafaela Lehmann, que participa do encontro, destacou a importância de o Brasil marcar presença na edição chilena e ter conseguido captar o evento para o próximo ano. “Participar de eventos nichados como o Remote é extremamente importante para o posicionamento da Embratur nos mercados e segmentos considerados prioritários para a promoção internacional do Brasil, ainda mais quando teremos uma das edições de 2025 sendo realizada na Chapada dos Veadeiros. Nesse sentido, estamos apoiando o estado de Goiás na promoção do evento e trazendo ainda mais turistas e desenvolvimento sustentável para a região”, avaliou.

O Remote Immersion é um evento boutique itinerante, focado em exclusividade e curadoria personalizada, e que acontece em destinos remotos da América Latina desde 2016. A plataforma de eventos Remote Latin America conecta hoteleiros e DMCs com designers de viagem, que são operadores e agências de viagem de alto padrão especializados em planejar viagens focadas em necessidades e experiências personalizadas para cada cliente.

A Embratur atuou na captação do evento para o Brasil com foco na diversificação da promoção de destinos nacionais. O lançamento da edição aconteceu na feira de turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a ABAV Expo, no mês passado, em Brasília (DF).

Números

Desde a primeira edição, o Remote Immersion já reuniu mais de 311 compradores. Em relação ao alcance das mídias sociais e das ferramentas de comunicação do Remote Latin America, o portal oficial do evento recebe mais de 30 mil visualizações por ano, o Instagram oficial mais de 10 mil impressões por mês e a taxa de abertura das newsletters é de 40%, considerando os 3,5 mil contatos de correspondência.

Em 2023, os principais países emissores de turistas internacionais para o estado de Goiás foram Estados Unidos, Inglaterra e Portugal.

