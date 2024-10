Feriado 15 de novembro: confira 4 opções com descontos de 10% na hospedagem (Beach club na Pousada Travel Inn Trancoso descanso à beira mar (Foto: divulgação) )

Aproveite o feriado 15 de novembro – um dos poucos de 2024, para reservar alguns dias de folga, conhecer ou voltar a destinos turísticos e vivenciar novas experiências. Veja abaixo quatro lugares para você curtir o feriadão – entre os dias 15 e 17/11, todos com 10% de desconto nas reservas feitas pelo site da Rede Travel Inn.

1- Serra Gaúcha – RS

Novembro, em plena primavera, é um dos melhores períodos para visitar a região. Um dos motivos é o clima serrano, com temperaturas mais amenas para passear durante o dia e curtir o friozinho no final da tarde e à noite, além de atrativos para lá de encantadores. São paisagens incríveis, roteiros de enoturismo no Vale dos Vinhedos, e rotas turísticas tranquilas da Serra Gaúcha.

Se for uma viagem a dois, a Rota Romântica, naturalmente apaixonante, é a sugestão perfeita para os casais. Na primavera, ela ganha ainda mais beleza com o colorido das azaleias e hortênsias, proporcionando uma paisagem admirável.

O feriadão também é uma ótima oportunidade para visitar e curtir o encantador Natal Luz, o mais belo e tradicional evento de Gramado.

A sugestão é se hospedar no Travel Inn Hotels Caxias do Sul. O hotel tem a maior área de lazer da cidade, piscina térmica coberta, brinquedoteca e academia. Sua localização privilegiada, além de ficar muito próximo dos pontos turísticos de Caxias do Sul, oferece acesso fácil às principais estradas e roteiros turísticos serranos.

2-Trancoso – BA

O charmoso destino, no Sul da Bahia, certamente pode ser visitado o ano todo, já que seu clima favorável, natureza exuberante, sol, mar e praias incríveis fazem do local um dos mais procurados em qualquer estação do ano. A dica é ficar na Praia do Rio Verde, faixa de areia ideal para quem deseja aproveitar momentos de descanso antes do agito do final do ano.

Por ali, reserve a hospedagem na Travel Inn Pousadas e Beach Club Trancoso, que está com um pacote exclusivo no período. Uma ótima oportunidade de curtir o feriadão pé na areia, frente ao mar e paisagem de tirar o fôlego. A simplicidade aliada ao charme faz do local um lugar exclusivo para relaxar, admirar o pôr do sol ou apenas se entregar ao descanso. Confortáveis bangalôs, piscinas, Beach Club com serviço de praia. restaurante e quadra de beach tennis, estão entre os itens de lazer e conforto da pousada.

3- Riviera de São Lourenço – SP

Localizado em Bertioga, o lugar está entre os melhores destinos do litoral norte paulista. Com praias muito limpas, natureza, sustentabilidade certificada e segurança, o destino é ideal para quem viaja com a família.

Se essa for a escolha, a sugestão é ficar no Travel Inn Flats Riviera, hotel que oferece apartamentos completos com sala, dormitórios, cozinha e infraestrutura perfeita para quem viaja com crianças! Ele fica bem próximo da faixa de areia com serviço de praia e muito lazer, incluindo a piscina com deck para curtir o sol e a linda vista panorâmica na cobertura do empreendimento.

4- Indaiatuba e Circuito das Frutas -SP

Indaiatuba, no interior paulista, está entre as boas opções para viajar nesta época do ano. A cidade está entre os maiores produtores de uvas de mesa, goiaba e acerola orgânica e, por esse motivo, integra o Circuito das Frutas, que reúne dez cidades promotoras do turismo rural aproveitando a produção de frutas historicamente presente na região.

No Travel Inn Hotels Wise Indaiatuba, maior hotel da cidade, o viajante encontrará completa infraestrutura de serviços, lazer e alimentação. A localização facilita o acesso fácil aos principais corredores viários que levam às experiências de turismo rural na região. O hotel tambem oferece bicicletas aos visitantes já que a cidade é reconhecida pelos roteiros de cicloturismo na região.

Na recepção dos hotéis da Rede Travel Inn os hóspedes podem obter informações turísticas e dicas de passeios dos respectivos destinos turísticos. Algumas unidades oferecem serviço de pet-friendly que pode ser consultado na central de reservas.

