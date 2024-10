Onfly lança solução exclusiva para viagens corporativas de grandes empresas (Onfly Corporate nasce para realizar o atendimento dedicado a clientes enterprises que possuem mais de 1.000 funcionários e gastam mais de R$4 milhões ao ano em viagens. (Foto: Divulgação))

A Onfly acaba de anunciar o lançamento de uma solução para grandes empresas que irá contribuir com a transformação digital na área de gestão de viagens e despesas, a Onfly Corporate. A novidade nasce para realizar o atendimento dedicado a clientes enterprises que possuem mais de 1.000 funcionários e gastam mais de R$4 milhões ao ano em viagens.

Com quase seis anos desde o início de suas operações, a Onfly vive hoje um novo momento de expansão e consolidação no mercado de gestão de viagens e despesas corporativas. Criada inicialmente com foco em atender as pequenas e médias empresas do país, a companhia nos últimos 18 meses ampliou a atuação com a entrada de grandes organizações no portfólio, tornando-se a maior TMC (Travel Management Company) Nativa Digital B2B da América Latina.

A novidade vai permitir uma customização da plataforma que já é conhecida por mais de 1600 empresas, além de uma maior oferta de integração com sistemas internos, e uma área de atendimento dedicada ao cliente Onfly Corporate.

Com soluções que atendem desde pequenas empresas até enterprises, a Onfly entendeu que as empresas de grande porte possuem procedimentos mais robustos, incluindo acordos diretos com hotelaria e companhias aéreas, fluxos customizados de controle de aprovação de viagens e integração das despesas no ERP totalmente personalizadas.

Por meio da Onfly Corporate, a companhia passa a oferecer uma customização evoluída de serviços, produtos e processos para atender necessidades específicas de grandes empresas; atendimento dedicado à empresa e exclusividade a viajantes VIP; dados auditáveis em tempo real; controle avançado de limites do cartão corporativo e de regras de adiantamentos e reembolsos; integração de acordos e contratos com fornecedores e integração contábil, fiscal e financeira ao ERP da empresa.

“Quando a Onfly nasceu, em 2018, nosso público principal eram empresas de tecnologia, startups e pequenas e médias empresas. Mas, com a evolução da nossa plataforma de tecnologia própria, fruto de milhões de investimentos realizados nos últimos 5 anos, enxergamos as novas necessidades de negócio que surgiram. Vivemos um momento de virada quando entendemos que as grandes empresas também precisavam de uma jornada completa, orientada ao maior controle e regras de aprovação complexas de compliance. Com a Onfly Corporate, unimos os dois mundos: entregamos controle, gestão e governança para os acionistas, com uma camada de atendimento com SLAs específicos e times dedicados e, para os colaboradores, oferecemos uma experiência bem superior aos sistemas tradicionais da indústria”, explica Marcelo Linhares, CEO da Onfly.

Com a novidade, a Onfly projeta crescer a base de clientes enterprise 6 vezes em até 5 anos. Atualmente, a empresa atende grandes marcas como: Grupo Multi, EMS Farmacêutica, Dasa, BP Bunge, Stefanini e PicPay. O time dedicado à área de Corporate contará com mais de 100 profissionais, sendo 30% deles exclusivamente dedicados à frente de produtos e tecnologia, a fim de tocar projetos customizados. A plataforma passa a entregar um modelo “One stop shop”, com a gestão de viagens corporativas e despesas em um só lugar. “Ouvimos nossos clientes e vimos que era necessário implementar uma personalização de processos, garantir a segurança na conciliação fiscal, customizar funcionalidades e fluxos, gerir acordos e fornecedores e garantir reservas diferenciadas”, adiciona Linhares.

A aposta da Onfly acompanha o ótimo momento que o setor de turismo corporativo vive no Brasil. De acordo com o Levantamento de Viagens Corporativas (LVC), criado pela FecomercioSP, nos primeiros 6 meses deste ano o faturamento acumulado foi de R$62 bilhões, ou seja, 3,7% de crescimento em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Novo olhar estratégico

Com a nova solução, a Onfly passa a investir em uma estratégia exclusiva com equipes separadas, que utilizarão novos canais e abordagens para angariar clientes. Para tocar a área, a companhia conta com Peterson Prado, que desde de julho deste ano assumiu a cadeira de VP Comercial e de Estratégia da Onfly e, agora, também lidera a Onfly Corporate.

Com mais de 25 anos de experiência na indústria de viagens, o executivo afirma que a nova unidade de negócio representa um marco para empresas de grande porte que buscam otimizar a gestão de viagens e despesas de forma eficiente e integrada. “O mercado amadureceu: é possível atender às necessidades das grandes corporações sem abrir mão da eficiência que a automação e digitalização trazem em suas soluções”, diz o executivo. Peterson afirma que “Um dos pontos mais interessantes deste projeto é que, ao deter os ativos de tecnologia, abriremos uma nova janela de possibilidade de criação de valor para grandes contas. Estou muito entusiasmado em liderar a Onfly Corporate, pois estamos facilitando a jornada digital das empresas com tecnologia de ponta e atendimento personalizado, algo que o mercado ainda não tinha visto com esse nível de sofisticação”, finaliza Peterson.

