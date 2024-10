Principais erros ao visitar a Patagônia (A Patagônia é um dos destinos mais fascinantes do mundo (Foto: Jefferson Gonzalez))

A Patagônia é um dos destinos mais fascinantes e remotos do mundo, atraindo viajantes em busca de paisagens deslumbrantes, aventuras ao ar livre e uma conexão profunda com a natureza.

No entanto, muitos turistas cometem erros comuns que podem comprometer a experiência. Jefferson Gonzalez, CEO da Patagonia Experience e embaixador do destino no Brasil, compartilha dicas valiosas para garantir uma viagem inesquecível e sem percalços.

Falta de planejamento prévio

A Patagônia exige um planejamento detalhado, especialmente durante as altas temporadas de verão, que vai de outubro a março, e de inverno, de julho a agosto. Muitos turistas costumam deixar a organização da viagem para a última hora, o que pode resultar na indisponibilidade de bons hotéis nas suas respectivas categorias, dos tours mais concorridos, dos melhores receptivos e dos guias com habilitação oficial dos Parques. Segundo Gonzalez, “o ideal é iniciar o planejamento com pelo menos seis meses de antecedência”.

LEIA TAMBÉM: 5 Festivais de Taiwan e seus significados

Subestimar as condições climáticas

O clima na Patagônia é um tema que merece atenção especial. Muitas pessoas acreditam que a região é sempre fria, repleta de gelo e neve, com temperaturas extremas semelhantes às do extremo norte do planeta.

No entanto, poucos sabem que Ushuaia, a famosa “cidade do fim do mundo”, está localizada em uma latitude similar à de cidades como Michigan, Liverpool e Dublin. Isso significa que as temperaturas não são tão severas quanto se imagina em comparação com países mais ao norte, como Canadá, Islândia e Noruega.

Além disso, o frio na Patagônia tem características próprias. Ele é percebido de maneira diferente, não causando aquela sensação de “frio nos ossos” mesmo quando estamos bem agasalhados. Na verdade, muitos viajantes relatam que o frio patagônico pode ser até agradável quando se está adequadamente vestido. “Ao longo de 14 anos organizando viagens para brasileiros, nunca ouvi alguém dizer: ‘Eu passei muito frio lá’”.

Outro aspecto importante é a imprevisibilidade do clima. Durante o verão, os ventos são intensos, e não é à toa que uma das capas da National Geographic descreve a região como “Patagônia, a Terra do Vento”. Uma frase clássica resume bem a experiência: “Na Patagônia, você pode vivenciar as quatro estações em um único dia”.

Gonzalez aconselha que os viajantes estejam sempre preparados para enfrentar frio, vento e chuva. Roupas térmicas, casacos impermeáveis e acessórios como luvas e gorros são indispensáveis. É crucial optar por vestuário técnico adequado para climas extremos; blusões comuns e sapatos inadequados devem ser deixados no Brasil. Além disso, o uso de protetor solar e óculos escuros é fundamental devido aos altos níveis de radiação UV na região.

LEIA TAMBÉM: 5 destinos nacionais para os amantes da natureza

Não considerar as grandes distâncias entre os destinos

A Patagônia é uma região imensa, maior do que sete países europeus juntos, abrangendo mais de 1 milhão de km². Muitos viajantes acreditam que podem explorar uma grande parte da Patagônia em uma única viagem. “Algumas pessoas subestimam as distâncias e acabam não aproveitando bem a experiência”, observa Jefferson.

Para otimizar a viagem, ele sugere planejar roteiros que contemplem diferentes regiões ao longo do tempo, focando em áreas específicas a cada visita. Embora muitos desejem conhecer tanto a Patagônia argentina quanto a chilena em uma única viagem, é aconselhável fazê-lo separadamente. Ambas as regiões são deslumbrantes e oferecem atrações únicas que merecem ser exploradas com calma.

Erros em trilhas e passeios

Ao explorar os parques nacionais Torres del Paine, no Chile, e Los Glaciares, na Argentina, é fundamental seguir as orientações dos guias e respeitar as condições das trilhas. “Muitos turistas ignoram os níveis de dificuldade das trilhas e acabam se colocando em risco. Ter o acompanhamento de um guia especializado é essencial para uma experiência segura em locais onde as trilhas não são fáceis e a sinalização pode ser insuficiente”, alerta Gonzalez.

Ele ainda enfatiza: “Nunca saia das trilhas marcadas; a maioria dos acidentes resulta dessa atitude irresponsável de alguns viajantes”. Outro erro grave é acender fogo em papel higiênico ou cozinhar em locais impróprios durante as trilhas ou acampamentos dentro dos parques da Patagônia. Essas ações não apenas colocam a segurança do viajante em risco, mas também prejudicam o meio ambiente.

LEIA TAMBÉM: Punta Cana cabe no seu bolso: conheça o Sunscape Coco

Ignorar as regras de preservação ambiental

A Patagônia é um território de ecossistemas delicados e únicos, onde a preservação ambiental é fundamental. É crucial que todos os visitantes respeitem as diretrizes estabelecidas para proteger essa região.

“Os viajantes devem retornar aos hotéis com todos os resíduos gerados durante os passeios e evitar coletar qualquer item natural dos parques nacionais”, explica Gonzalez.

Viagens sem guias em esportes de aventura

Para atividades como trekking, hiking, caiaque, mountain bike e escalada, a presença de guias experientes é fundamental. Jefferson Gonzalez ressalta: “participar dessas atividades sem orientação profissional pode resultar em acidentes. A presença de um guia não só aumenta a segurança, mas também enriquece a experiência”.

Importância da orientação profissional

Os viajantes devem prestar atenção às instruções fornecidas pelos guias no início de cada atividade, uma vez que cada uma possui características e riscos específicos. É importante lembrar que qualquer atividade na Patagônia está longe de um hospital com acesso rápido.

LEIA TAMBÉM: Parque Nacional do Itatiaia: viva uma imersão completa na natureza no 1º Parque Nacional do Brasil

Dicas para uma aventura segura

Sempre viaje com um guia: A experiência e o conhecimento local são essenciais para garantir sua segurança.

Escute as instruções: Preste atenção às orientações dos guias para evitar situações perigosas.

Tenha um seguro de viagem: Nunca viaje para a Patagônia sem um bom seguro; a segurança deve ser sempre a prioridade.

Com a vasta experiência na região, Jefferson Gonzalez e sua equipe da Patagonia Experience estão prontos para guiar os viajantes pelo “Fim do Mundo”, assegurando que cada visita à Patagônia seja inesquecível e livre de erros que possam comprometer a aventura. Prepare-se para explorar essa maravilha natural com segurança e confiança!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo