Astrocartografia se apresenta como tendência de personalização no turismo

Nos últimos anos, o turismo tem se reinventado para proporcionar experiências cada vez mais personalizadas. Uma das tendências mais recentes é a incorporação da astrocartografia no planejamento de viagens, oferecendo aos viajantes uma nova forma de escolher seus destinos com base nas energias astrológicas. Carol Pêsolatto, astróloga e taróloga, explica que a astrocartografia é uma técnica que projeta o mapa astral de uma pessoa no mapa-múndi, permitindo identificar quais locais ao redor do mundo são mais favoráveis para diferentes aspectos da vida, como trabalho, lazer ou desenvolvimento pessoal.

“Através da astrocartografia, é possível identificar as regiões mais adequadas para realizar determinados objetivos, seja para viajar, morar ou até mesmo descansar. Isso ajuda as pessoas a escolherem seus destinos de acordo com as energias predominantes em cada local”, explica Carol.

Esse conceito vem ganhando força entre turistas que buscam algo além de simples descanso ou diversão. “A astrocartografia proporciona clareza sobre as energias presentes em diferentes lugares do mundo, ajudando a planejar uma viagem que traga benefícios pessoais, como crescimento, transformação e até mesmo a movimentação de energias que estavam bloqueadas na vida do viajante”, destaca Carol. “O objetivo é que a pessoa escolha o destino ideal de acordo com seu propósito de vida naquele momento.”

Essa abordagem personalizada já vem sendo adotada por agências de turismo especializadas, como a Pervoy Turismo, fundada por Beatriz Oliveira, que vê uma demanda crescente por roteiros personalizados baseados em mapas astrais. “Os clientes estão cada vez mais interessados em planejar suas viagens com base na astrocartografia. Eles buscam destinos que estejam alinhados com seus mapas astrais, especialmente quando o objetivo é transformação pessoal ou reconexão espiritual”, conta Beatriz.

Beatriz destaca o sucesso de seus grupos de meditação anuais para o Egito, um destino popular entre aqueles que buscam uma experiência de reconexão espiritual. “O Egito é um destino carregado de energias transformadoras, e muitos clientes que participam dos grupos sentem uma verdadeira renovação em suas vidas. A astrocartografia nos ajuda a identificar locais com essas potências energéticas, tornando as viagens ainda mais especiais.”

Segundo Carol Pêsolatto, destinos como Índia e Egito, reconhecidos por suas energias de transformação, são frequentemente recomendados para aqueles que buscam um reencontro espiritual. No entanto, tudo depende do mapa astral de cada indivíduo e de seus objetivos no momento. “Há lugares que favorecem a energia material, outros a energia profissional, e alguns locais são indicados para quem busca reconexão espiritual. É uma maneira de alinhar o destino de viagem com a fase da vida em que a pessoa se encontra.”

Essa nova forma de planejar viagens pode, de fato, transformar a maneira como as pessoas enxergam o turismo, e as agências já estão se adaptando a essa tendência. “O futuro do turismo será mais voltado para o propósito pessoal e energético de cada viajante. Agências que souberem incorporar a astrocartografia em seus serviços estarão oferecendo algo além de roteiros tradicionais: estarão proporcionando experiências transformadoras, que podem impactar positivamente a vida de seus clientes”, conclui Beatriz Oliveira.

Com isso, a astrocartografia promete ser um caminho para aqueles que desejam mais do que simples férias, mas uma jornada de autoconhecimento e transformação.

