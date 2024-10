Encontros sobre Turismo Sustentável acontecem simultaneamente em Mallorca, na Espanha (Turismo Sustentável através de Destinos (Foto: Divulgação))

Organizado pela Fundació Mallorca Turisme (Consell de Mallorca) com o apoio da ONU Turismo, a reunião de 2024 da Rede Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável (INSTO) foi realizada juntamente com o III Sustainable Destinations Summit. Recebendo mais de 100 participantes, os eventos apresentaram líderes de pensamento, acadêmicos, autoridades governamentais e profissionais de desenvolvimento para abordar questões-chave em torno do avanço do turismo sustentável em todo o mundo.

Os tópicos discutidos incluíram a necessidade vital de aprimorar a governança entre os níveis nacional e regional, bem como medir o impacto local do turismo por meio de gerenciamento de dados eficaz. A partir dessas discussões, os delegados identificaram as melhores maneiras de forjar políticas acionáveis ??que impulsionem práticas sustentáveis ??em todos os destinos.

Transformação impulsionada pela ciência

A Diretora Executiva do Turismo da ONU, Sra. Zoritsa Urosevic, disse: “Como estamos nos reunindo no contexto de novas métricas adotadas recentemente além do PIB para medir a Sustentabilidade do Turismo pela Comissão Estatística da ONU, vamos coletivamente integrar – como rede INSTO – este novo conjunto de indicadores, colocando as ciências no centro da transformação do turismo. Juntos, estamos acelerando o progresso em direção a destinos turísticos mais responsáveis, acessíveis e sustentáveis.”

José Marcial Rodríguez Díaz, Conselheiro Executivo de Turismo do Consell de Mallorca, destacou os esforços que seu Departamento está realizando “para promover a convivência real entre moradores e turistas, fomentando o turismo responsável entre todos os visitantes e dentro de um marco de desenvolvimento sustentável da atividade turística”.

“Desde o primeiro dia, no Consell de Mallorca, estamos comprometidos com o máximo respeito pela coexistência; este é o nosso principal propósito e missão. Por todas essas razões, não podemos fazer o inimigo errado no turismo. Devemos encontrar o equilíbrio entre o residente temporário e o residente permanente; entre sentir-se visitado e não invadido”, complementa o conselheiro.

Lançada em 2004, a Rede Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável (INSTO) da OMT visa promover a melhoria contínua em sustentabilidade e resiliência dentro do setor de turismo. Por meio do monitoramento sistemático do desempenho do turismo, a INSTO conecta destinos dedicados, permitindo a troca de conhecimento e melhores práticas para a gestão responsável do turismo.

Hoje, o INSTO conta com 45 membros das Américas, Ásia e Pacífico e Europa, com novas e interessantes adições de observatórios na Colômbia e na Áustria.

