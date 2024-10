Final do ano: Natal e Réveillon à beira mar na Bahia (Bar da praia do Jardim Atlântico Beach Resort (Foto: divulgação))

Se existe algo que o brasileiro gosta é viajar no final do ano! É um dos momentos mais procurados para fazer as malas e celebrar as festas em família ou com os amigos mais queridos. Afinal, depois de meses de muito trabalho, poder curtir dias de lazer junto a pessoas especiais eterniza momentos que se tornam inesquecíveis e ajuda a recarregar as baterias para o novo ano. E se a experiência é vivenciada em um local paradisíaco, os registros são ainda melhores.

Que tal relaxar à beira-mar e aproveitar toda a oferta de lazer e os serviços de um resort que combina a localização a seis quilômetros da cidade com o melhor da oferta pé na areia? Quem aceitar esse convite para se reconectar com a natureza precisa conferir a programação especial criada pelo Jardim Atlântico Beach Resort, empreendimento localizado na histórica e paradisíaca Ilhéus (BA).

O resort criou um programa de quatro noites “Viva o Natal no Paraíso”, com entrada em 23 de dezembro. Entre as várias atividades desenvolvidas especialmente pelo time de lazer e recreação estão caminhadas na praia, alongamento, aulas de dança e a prática de diferentes esportes. Para os pequenos, a equipe do resort oferece uma série de jogos e brincadeiras que divertem e ensinam ao mesmo tempo, como a caça ao tesouro, heróis da sustentabilidade, a cientista e guardiões da lavoura do cacau, entre outros.

Para entrar no clima, o resort oferece diferentes opções de atividades temáticas, como a Oficina de Natal, na qual as crianças apendem a fazer pingentes artesanais para decorar as árvores. Os interessados em participar do coral infantil juntam-se ao grupo de ensaio dias antes do Natal e se posicionam na escadaria do restaurante, antes da ceia do dia 24 de dezembro, para cantar para todos os hóspedes.

No dia 24 de dezembro, os pais poderão entregar os presentes na recepção para serem identificados e guardados para um momento especial que acontece logo após a apresentação do coral infantil. Na noite de 24 de dezembro, o Papai Noel faz uma visita ao resort e entrega os presentes das crianças em uma celebração emocionante que une toda a família. Em seguida, os hóspedes se deliciam a ceia festiva que inclui buffet completo e sobremesa, ao som de música ao vivo.

Para a virada do ano, o Jardim Atlântico Beach Resort oferece programação a partir de quatro noites, com entrada em 28 de dezembro. Além das atividades que já estão na programação de lazer, o Jardim Atlântico prepara uma noite inesquecível para dar as boas-vindas a 2025, com serviço premium de bufê preparado no único restaurante certificado pela ISO 9001 na cidade, música ao vivo e espetáculo pirotécnico.

Bahia é o tema da festa de Réveillon All Inclusive 2024-2025 que começa às 22h e só acaba às 5h junto com a chegada dos primeiros raios de sol do novo ano. A animação ficará por conta do DJ Delmário e das bandas Circuito Fechado e Camilo Dória que garantirão muitos hits para receber 2025 como axé e a energia típicas do estado, fazendo da virada uma noite memorável. Além do bufê completo para o jantar, o salão terá mesa de frios, antepastos e acarajés preparados na hora. A carta de bebidas inclui whisky 12 anos, cerveja Heineken, espumante, drinks, gin tônica, água de coco, água, refrigerante e energético. Já os pequenos poderão comemorar com os recreadores no Espaço Kids, abastecido com diferentes guloseimas e aberto até 3h.

Em termos de hospedagem, o resort oferece 129 apartamentos divididos em seis categorias –Standard, Luxo, Standard Familiar, Flat (com sala e quarto separados), Flat cook (com os dois ambientes separados e cozinha integrada à sala) e a Suíte Master, com banheira de hidromassagem. Todos os apartamentos oferecem amenities, TV, ar-condicionado, cofre, frigobar e secador de cabelos e, na área externa, o lazer é completo com piscina adulto e infantil, um conjunto de piscinas circulares e aquecidas com sistema de hidromassagem, sauna a vapor, sala fitness, quadras de beach tênis, tênis e vôlei de praia, campo de futebol, salão de jogos e kid’s club.

