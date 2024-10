Programações baseadas no Halloween e no Dia de Los Muertos em Belo Horizonte - (crédito: Uai Turismo)

Programações baseadas no Halloween e no Dia de Los Muertos em Belo Horizonte (Programações de Halloween e Dia dos Los Muertos por toda a cidade (Foto: Porks Brasil/Divulgação))

O Halloween é uma tradição estadunidense que tem se espalhado cada vez mais pelo Brasil. Comemorado no dia 31 de outubro, a festa é conhecida como Dia das Bruxas em português e é celebrada com festas à fantasia voltadas para temas sombrios. Já o Dia de Los Muertos é uma tradição mexicana comemorada no dia 2 de novembro em honra aos falecidos, que recebem “carta branca” para visitar os entes queridos ainda vivos.

Cinco redes de bares em Belo Horizonte preparam programações especiais para essa semana totalmente mística.

Jângal Celebra Dia de los Muertos com roda da Sorte, Welcome Drink, Maquiagem e Show

(Foto: Reprodução Instagram @jangalbh)

Na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, o Jângal, renomado bar e pub de Belo Horizonte, participará das comemorações do Dia das Bruxas, oferecendo uma série de promoções e ações para os frequentadores. Será a Dia de los Muertos. Casa estará decorada para criar aquele clima. Haverá maquiagem e pinturas de rosto temáticas, como as famosas caveiras mexicanas típicas dessa festa. Haverá também cem welcome drink, o Paloma, é a base de tequila.

Além disso a casa fazer uma série de promoções no dia também, quem pedir shot de tequila ou qualquer opção com tequila, vai girar uma roleta valendo prêmios e brindes. No palco, Rafa Santos apresenta repertório com hits variados e o DJ Adãozinho vai animar os intervalos. A casa abre as 18h e até as 19h a entrada off. De 19h as 20h, R$ 15 e a partir das 20h: R$ 25. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Jângal.

Dia de los Muertos

Data: 1º de novembro

Endereço: Rua Outono 523, Cruzeiro

Telefone: (31) 99801-5182

Instagram: @jangalbh

Porks tem semana de Halloween com cardápio especial de drinks e chope roxo grátis pra quem for fantasiado

(Foto: Porks Brasil/Divulgação)

O Porks vai fazer uma festa especial de nesta semana em homenagem ao Dia das Bruxas em todos os Porks de Belo Horizonte. As quatro unidades terão programação com muitas novidades até o dia 3 de novembro. Haverá uma carta especial de drinks nessa semana em todos os Porks de BH, como Lady Drácula, que é o gin com tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango servido em uma seringa. É uma versão Halloween do clássico Lady Pig. Tem também o Explosive Gin, que é o gin tônica com xarope de amora coberto por uma espuma de gengibre com açúcar que explode na boca.

Quem for fantasiado ganha um shot de tequila servido na seringa, que é o Bloody Tequila ou um chope pilsen roxo 300ml – vale um por CPF e com fantasia mesmo. Além disso, a partir de quinta tem shows de rock gratuitos, sem cobrança de entrada ou couvert.

Porks Castelo

Endereço: Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo



Porks Savassi

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 19 – Bairro Savassi

Porks Praça Tiradentes

Endereço: Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários

Porks Casarão

Endereço: Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes.

RockWeen promete música boa e diversão no Espaço Meet do Porcão

(Foto: Reprodução Sympla)

Rock e Halloween é igual a RockWeen. No próximo dia 1º de novembro, sexta-feira, a partir de 21h, no Espaço Meet do Porcão. Claro que haverá decoração típica, gente bonita e animação. O evento também terá chope artesanais da Krug Bier, com rodada dupla de chope até as 22h, pockets shows durante a noite, sinuca free e quem for fantasiado* ganhará um chopp pilsen 500ml na entrada do evento. Tem ingressos gratuitos para quem entrar até as 22:30h que podem ser retirados no site.

No palco, a festa que é uma das mais tradicionais do Halloween na capital mineira, mais uma vez vai reunir grandes nomes do rock. Entre as atrações, U2 Tribute, um dos mais aclamados tributos à banda irlandesa em Belo Horizonte, além de Locomotive, com sua homenagem ao Guns e Mixtape e Rocknights, com os clássicos que todo fã de rock ama. A casa será toda decorada. Monstros e personagens famosos de filmes de terror vão fazer a noite ficar ainda mais divertidamente assustadora. O dress code sugerido é o preto.

RockWeen

Data: Sexta, 1º de novembro, 21h

Onde: Espaço Meet Porcão

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 2671 – São Bento

Underground tem Semana Especial de Halloween com destaque para Fiesta de Los Muertos

(Foto: Reprodução Instagram @undergroundblackpub)

De quarta à domingo acontece a Semana Especial de Halloween no Underground. O destaque será na sexta, dia 1º, e sábado, feriado de Finados, com a Tradicional Fiesta de Los Muertos na casa, inspirada na tradicional comemoração Mexicana. A casa está incentivando que o público vá fantasiado e com as pinturas no rosto, com os temas de caveira ou fantasia livre. O Underground está preparando uma decoração temática e irão rolar brindes para as melhores fantasias e cosplays durante a noite. As três melhores fantasias escolhidas pela casa, no dia 1º e 02 de novembro, vão ganhar um balde com cinco Heinekens long neck.

Na quarta, dia 30 de outubro, começa a Semana Especial de Halloween a clássica Roda de Rock com a Banda Ca$h. O evento conta com a estação Burn & Beer trazendo opções de deliciosos cortes de churrascos como picanha, costela de boi, Choripan, hambúrguer artesanal, espetinhos de queijo, de boi e medalhão de frango, além do cardápio da estufa já oferecido normalmente pela casa. Vai ter transmissão do jogo e promoções.

Na Quinta, dia 31 de outubro, tem mais Halloween, com o Bloco Vou Ali e Volto, seguido por Velotrol, que vai manter o ritmo lá em cima e fechar a noite com energia. A casa incentiva a todos participarem da festa e irem fantasiado nessa semana especial de Halloween. A partir de 19h. R$ 10 de entrada.

Na sexta, dia 1º de novembro, o Halloween no Under promete ser uma das noites mais intensas com cosplays e decoração temática. A partir das 21:30, Chevette Hatch toma conta do primeiro palco, seguida de Cash à meia-noite. E pra completar a atmosfera, um tributo à icônica banda The Cure, dando um toque especial. Quem chega cedo garante a entrada gratuita. Abertura: 19:30h. Área 1: Chevette Hatch e Cash. Área 2: The Cure Tributo. Entrada franca até 21h; após, R$ 20,00.

No dia 2, com duas áreas palcos para uma experiência completa: Área 1, começamos a noite com o peso de Hard and Heavy e, à meia-noite, entra Lurex, incendiando o palco com o melhor do Queen. Enquanto isso, na Área 2, Mamonas Replay faz a festa com humor e clássicos inesquecíveis, homenageando uma das bandas mais queridas do rock nacional. A Fiesta de Los Muertos faz parte da Semana Halloween do Underground, que acontecerá de quarta-feira, 30 de outubro, à Domingo.

Domingo, dia 3, uma programação que homenageia lendas do rock. A casa abre as 17h com entrada franca e as 18h, Avalanche inicia a noite com sua energia, seguida de Ancient Mariners, trazendo um tributo espetacular ao icônico Paul Di’Anno. Para fechar com chave de ouro, Offering assume o palco e eleva o clima com um show que ficará na memória. Essa é a nossa despedida de Halloween, uma noite para guardar na alma de cada roqueiro que comparecer.

Underground Black Pub

Endereço: Av. Itaú, 540 – Dom Cabral – Belo Horizonte/MG

Informações: @undergroundblackpub

Bebedouro Bar e Fogo promete semana especial em homenagem ao Dia das Bruxas

O Halloween promete agitar novamente o Bebedouro Bar e Fogo na orla da Lagoa da Pampulha, que em 2024 também vai investir bastante na decoração. A casa sempre monta um verdadeiro cemitério dentro dos seus jardins. E até do lado de fora, covas cenográficas são construídas. Aterrorizantemente divertido. Há também um abuso da presença das típicas abóboras, que são iluminadas, e ficam distribuídas pela casa, criando aquele clima para o seu público poder curtir a festa. Caveiras, teias de aranha, bichos asquerosos, claro, tudo de mentirinha.

O Halloween não é uma festa típica do Brasil, mas ganhou muitos adeptos por aqui. E a notícia boa é que quem for fantasiado na quinta-feira, dia 31 de outubro, vai ganhar, na hora, um shot de “sangue”. Vale a pena colocar sua fantasia e curtir a festa, que vai ser maravilhosa.

Bebedouro Bar e Fogo

Endereço: Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

Informações: @bebedourobarefogo

