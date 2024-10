Brasil assume a quarta posição no ranking mundial de voos domésticos (Em setembro, 80% dos cerca de 10 milhões de turistas que cruzaram os aeroportos brasileiros voaram para destinos nacionais. (Foto: Uai Turismo))

O Brasil conquista um novo patamar positivo no turismo. O país subiu mais uma posição no ranking mundial de voos domésticos e se tornou o quarto maior mercado desse tipo de voo no mundo em 2024, representando 1,2% do total mundial. Os dados divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) indicam que a recuperação do número de passageiros em voos para dentro do país, no período pós-pandemia, segue o mesmo ritmo dos países que lideram o ranking, como Estados Unidos, China e Japão.

“Mais um resultado que confirma os avanços do governo federal na melhoria do ambiente interno, com a estabilidade econômica e social, estimulando as viagens domésticas, aprimorando a infraestrutura turística, atraindo investimentos e incentivando a criação de novas rotas e voos”, pontua o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Outro dado importante é que este ano o mercado nacional avançou acima da média mundial, com 6,6%, enquanto a demanda global cresceu em média 5,6%. Segundo a Iata, até julho passado foram transportados 44 milhões de passageiros nesses voos, mas setembro também foi o melhor da história da aviação brasileira, em relação ao número de viajantes.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) corroboram com essa realidade. Em setembro, 80% dos cerca de 10 milhões de turistas que cruzaram os aeroportos brasileiros voaram para destinos nacionais.

O Governo Federal tem incentivado e facilitado as viagens dos brasileiros pelo país. No ano passado, o Ministério do Turismo, em parceira com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear) e as companhias Azul, Gol, Latam e Voepass lançou o programa “Conheça o Brasil: Voando”, com ampliação e diversificação de voos.

