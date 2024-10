Turistas estrangeiros injetaram mais de R$ 30 bilhões na economia do país até setembro (A alta na movimentação economia por meio do turismo é reflexo da entrada, cada vez maior, de turistas estrangeiros no Brasil. (Foto: Arquivos MTur))

Entre janeiro e setembro de 2024 os visitantes estrangeiros que desembarcaram no Brasil deixaram na economia do país R$ 30,821 bilhões. Este é o melhor resultado para o período nos últimos dez anos, um crescimento de 25%. Somente em setembro, os turistas internacionais deixaram mais de R$ 3 bilhões no turismo nacional. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29.10) pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

LEIA TAMBÉM: Brasil vive melhor setembro da história e soma quase 5 milhões de turistas internacionais em 2024

A alta na movimentação economia por meio do turismo é reflexo da entrada, cada vez maior, de turistas estrangeiros no Brasil. Nos nove primeiros meses do ano, cerca de 4,9 milhões de visitantes de fora pousaram em diferentes destinos nacionais.

“Estamos observando uma demanda crescente do interesse internacional em conhecer as belezas do Brasil. Isso mostra que temos um mercado econômico muito valioso para ser trabalhado, com ações e políticas públicas que promovam nossos atrativos turísticos lá fora”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Entre as ações do MTur para atrair mais turistas internacionais está o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI). A ação, em parceria com a Embratur, prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos para ampliar o número de voos internacionais com destino ao país.

LEIA TAMBÉM: Brasil assume a quarta posição no ranking mundial de voos domésticos

“A Europa hoje vive o overturism, com esses viajantes querendo descobrir novos destinos, e o Brasil é ideal para atrair esse público, apresentando sua culinária, cultura e diversidades regionais, além de riquezas naturais que não existem em outros lugares do mundo”, destacou o ministro.

Metas

A atração desses visitantes está entre as metas do Ministério do Turismo, e faz parte do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-207, que busca tornar o Brasil o maior receptor de turistas da América do Sul. O documento define como objetivo alcançar a marca de 8,1 milhões de viajantes estrangeiros por ano, além de atingir US$ 8,1 bilhões em receitas geradas a partir de despesas deste público. Diante do cenário positivo, a perspectiva é superar o número de 10 milhões de visitantes estrangeiros no período.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo