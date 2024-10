Rumo ao cume: como o trabalho em equipe desbrava o caminho para o topo (A Jornada de Execução do Projeto: Desafios e Conquistas (Foto: Freepik))

Mais um post desta série incrível, que promete enriquecer seu conhecimento em gestão de projetos, especialmente quando aplicado ao setor do turismo.

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos falar sobre o Domínio de Desempenho do Trabalho do Projeto. Lembra do planejamento da expedição no post anterior? Agora chegou a hora de colocá-lo em prática! Vamos lá?

Imagine que você e sua equipe estão em uma expedição ao topo de uma montanha, com o objetivo de alcançar um destino desafiador. Assim como no gerenciamento de um projeto, cada etapa da jornada exige um planejamento cuidadoso, execução e monitoramento constantes. O sucesso da expedição dependerá de várias habilidades de gerenciamento aplicadas ao longo do caminho.

Traçando a rota: gerenciamento do ritmo da expedição

Antes de iniciar a subida, o líder (ou gerente de projetos) e a equipe mapeiam os desafios do percurso, definem os marcos a serem alcançados e as tarefas a serem realizadas, como montar acampamento, abastecer de alimentos e avaliar o clima. Durante a expedição, surgem novas tarefas e mudanças, como uma rota mais perigosa do que o esperado. O trabalho do líder é garantir que essas atividades, novas ou existentes, sejam priorizadas e executadas pela equipe. Esse controle do fluxo de trabalho permite que todos saibam o que fazer, adaptando-se às mudanças que irão surgir.

Olhos no cume: mantendo a equipe focada na jornada

Em uma expedição, cada membro da equipe tem uma função específica: alguns são responsáveis por carregar os suprimentos, outros por mapear a rota, enquanto alguns cuidam da comunicação e navegação. O líder da equipe deve manter todos concentrados em suas tarefas, ajudando-os a superar o cansaço, o medo e o desânimo que podem surgir. No projeto, essa função equivale a garantir que todos saibam como seu trabalho contribui para o sucesso do objetivo final, promovendo o equilíbrio da carga de trabalho, engajamento e senso de propósito.

Comunicação constante com a base e os aliados

Em uma expedição, o líder mantém contato com a base, relatando o progresso, problemas e mudanças no plano. Em projetos, as partes interessadas — como patrocinadores e clientes — também precisam ser atualizadas sobre o andamento, desafios e ajustes feitos. A comunicação constante evita surpresas e assegura o apoio necessário.

LEIA TAMBÉM: O Mapa da Expedição: a importância do planejamento no gerenciamento de projetos

Assim como o uso de rádios permite que a equipe compartilhe atualizações imediatas durante a expedição, em um projeto, a comunicação direta e frequente é essencial.

Durante uma expedição, bandeiras ou marcações são usadas para guiar a equipe por trilhas seguras. Em projetos, relatórios visuais ajudam todos a enxergar o andamento das atividades, destacar riscos e manter a equipe no caminho certo.

Antes de cada subida em terreno novo, a equipe se reúne para discutir a rota, os riscos e os objetivos do dia. Nos projetos, reuniões de planejamento e checkpoints regulares servem para alinhar objetivos, revisar tarefas e ajustar o plano de ação, garantindo que todos saibam das suas responsabilidades.

A comunicação é o alicerce de um projeto, pois contribui para a colaboração da equipe e permite uma execução coesa e eficiente dos objetivos.

Gestão de materiais e equipamentos para sobreviver à altitude

Na expedição, a equipe precisa de um planejamento rigoroso para carregar apenas o essencial: comida, água, barracas, mapas, entre outros itens. No projeto, gerenciar os recursos é crucial para não haver falta de materiais e garantir que o time tenha as ferramentas adequadas. Tanto na expedição quanto no projeto, a boa gestão de recursos maximiza a eficiência e minimiza os custos.

Contratação de guias locais para uma expedição segura

Ao longo da expedição, talvez seja necessário contratar guias locais para certas áreas perigosas ou obter suprimentos adicionais em vilas próximas. No projeto, o gerente também precisa coordenar fornecedores e parceiros. Essa gestão envolve negociar prazos, assegurar a qualidade dos serviços e materiais, e evitar atrasos.

Monitoramento e adaptação da rota ao longo da jornada

O clima pode mudar rapidamente na montanha, tornando uma rota planejada inviável e exigindo ajustes no trajeto. Da mesma forma, no projeto, mudanças podem vir de novas demandas das partes interessadas, ajustes no orçamento ou novas regulamentações. O gestor precisa avaliar, junto com a equipe, o impacto dessas mudanças e adaptar o plano para que o projeto permaneça viável.

Diário de bordo: lições e experiências para expedições futuras

Ao final da expedição, a equipe reflete sobre o que deu certo e o que pode ser melhorado para a próxima vez. Esse aprendizado é compartilhado com futuros expedicionários para que eles possam se preparar melhor. Da mesma forma, em projetos, registrar as lições aprendidas é fundamental para que a organização se beneficie de cada experiência e melhore continuamente seus processos.

LEIA TAMBÉM: Gestão de Projetos: estratégias para engajar as partes interessadas em projetos turísticos

Assim como uma expedição ao topo de uma montanha, o sucesso de um projeto depende de um desempenho eficiente e eficaz, com processos bem adaptados ao ambiente e às necessidades da equipe. A comunicação constante e o engajamento com as partes interessadas mantêm todos alinhados e comprometidos com o objetivo final, enquanto o gerenciamento eficaz dos recursos e das aquisições assegura que a equipe tenha o suporte necessário para enfrentar cada desafio. A capacidade de adaptar-se a mudanças é essencial, ajustando o plano de acordo com o cenário e mantendo a direção correta. Ao longo do caminho, o aprendizado contínuo e a melhoria dos processos aumentam a competência e a confiança da equipe, fortalecendo o time para alcançar o cume da montanha com sucesso.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo