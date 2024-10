Réveillon LGBTQIA+ em um paraíso charmoso no Rio Grande do Norte - (crédito: Uai Turismo)

São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, recebe a primeira edição do Bendito Réveillon. Entre os dias 27 de dezembro de 2024 e 1 de janeiro de 2025, o evento para o público LGBTQIA+ promete ser um Réveillon da diversidade inédito, com uma intensa programação durante os 5 dias, destacando experiências imersivas e sensoriais exclusivas. Tudo no melhor estilo boutique.

Localizada a apenas 110 km de Natal, São Miguel do Gostoso é um refúgio encantador que combina a simplicidade de uma vila de pescadores, com cerca de 10 mil habitantes, com uma infraestrutura sofisticada, que conta, inclusive, com restaurantes estrelados. Com praias de águas mornas e cristalinas, constantes ventos alísios, ruas de terra, e uma atmosfera tranquila, a cidade é conhecida por suas usinas de turbinas eólicas e sua icônica igrejinha à beira-mar, que complementam o cenário idílico e autêntico. A temperatura média anual, entre 25 e 30 graus, faz do destino um local perfeito para relaxar e celebrar ao ar livre, longe das multidões e da agitação urbana.

Onde se hospedar durante o Bendito Réveillon

No melhor estilo boutique, o evento oferece diferentes opções de hospedagem – individual, duplo ou grupo – que vão desde casas de alto padrão, com opções de 3 a 4 suítes e piscina privativa, no condomínio Uhane Luxury Villas – onde também acontece a festa da virada do ano (a partir de R$7.600 por pessoa); hotel Kauli Seadi (a partir de R$8.960 por pessoa); Loft The Home, para 4 pessoas (a partir de R$6.720 por pessoa); e pousadas Jaya (a partir de R$7.100 por pessoa) e Awara (a partir de R$7.000 por pessoa). Algumas hospedagens disponibilizam ainda serviços exclusivos como cestas de café da manhã, entregues diariamente, e concierge dedicado para auxiliar com serviços adicionais.

Pacotes para o Réveillon LGBTQIA+ de São Miguel do Gostoso

Os pacotes completos do Bendito Réveillon foram criados para atender diferentes perfis e necessidades, oferecendo flexibilidade e experiência personalizada. Os pacotes incluem acesso integral a todos os eventos diurnos e noturnos, além de open bar premium, atividades exclusivas e serviços de concierge. Para maior comodidade, é possível parcelar o valor em até 10 vezes ou dividir o pagamento total entre os acompanhantes. Os participantes também têm a opção de adicionar diárias extras antes e depois do evento, bem como contratar traslados e outros serviços personalizados.

Experiência sensorial e exclusividade

A combinação única de entretenimento de qualidade, rituais que exploram os cinco sentidos, cenário paradisíaco perfeito, gastronomia de ponta, atividades de bem-estar e hospedagem de alto padrão são os principais pilares do evento. O Bendito Réveillon 2025 é limitado a aproximadamente mil pessoas e traz uma proposta que vai além de uma simples festa: cada momento é cuidadosamente planejado para oferecer experiências singulares, numa verdadeira jornada, marcada por celebrações da diversidade, momentos de reflexão e serviços de excelência.

Realizado em uma área de mais de 100 mil metros quadrados, de frente para o mar e cercado por dunas e usinas eólicas, o Bendito Réveillon acontece dentro do condomínio Uhane Luxury Villas, onde também estão instalados o Beach Club Nauan e o hotel boutique Nanii. Experiências imersivas são oferecidas durante toda a temporada e também são realizadas fora do complexo.

Durante o dia, os eventos ocorrem no Beach Club Nauan. O clube à beira-mar oferece períodos de relaxamento com praia, piscinas e lounges, acompanhados por música de qualidade, além de conforto e atendimento de primeira linha. Yoga, massagens, aromaterapia e outras vivências enriquecem ainda mais os tempos de quem deseja aproveitar o melhor do litoral nordestino com tranquilidade e exclusividade.

Já à noite, a programação se concentra nas áreas do hotel boutique Nanii, com direito a open bar premium. Um dos momentos mais esperados é a apreciação do nascer do sol, no Portal Solar, em frente ao Nauan, onde as pessoas estarão envolvidas pelo som das ondas do mar.

A gastronomia é outro ponto alto do evento, que destaca um polo com culinária internacional.

A programação musical conta com DJs renomados como os internacionais Ashibah (Dinamarca), Jan Blomquist (Alemanha) e Facundo Mohrr (Argentina), além dos top nacionais Curol, Du Serena, Edu Poppo e Eli Iwasa. Completam as atrações: From House to Disco, Maga, Nassi, Nicolas Abe e Sérgio Amorim.

