Ações de fortalecimento ao mercado do turismo foram apresentadas durante o CIMI 360 (Durante o evento, foram apresentadas estratégias para fortalecer o mercado do turismo brasileiro (Foto: Reprodução Instagram @cimi360_))

Ministério do Turismo participou, em São Paulo, do Congresso Internacional do Mercado Imobiliário (CIMI 360). No evento, que terminou nesta quinta-feira (17/10), o MTur apresentou soluções para acesso às linhas de crédito, por meio do Fungetur, voltadas para empreendimentos de turismo, além de trabalhar a atração de investimentos para o setor turístico imobiliário no país.

O CIMI 360 abrange todos os setores imobiliários e reúne as principais lideranças e investidores internacionais do turismo de países da Europa, Oriente Médio, Estados Unidos e América Latina.

O secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, Carlos Henrique Sobral, esteve presente no evento e destacou a importância da interlocução entre o MTur e este público.

“O evento reforça a sinergia entre o turismo e o mercado de imóveis e investimentos internacionais. Por isso, o ministro Celso Sabino faz questão de promovermos a esse público qualificado o extenso potencial de negócios do turismo, em especial nesse momento de quebra de recordes de visitantes e movimentação financeira”, destacou o Secretário.

Entre as ações apresentadas pelo MTur, durante o CIMI 360, está o Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur), uma linha de financiamento voltada, preferencialmente, a micro, pequenas e médias empresas. Somada a essa estratégia está o Portal de Investimentos, uma ferramenta online que identifica e divulga projetos de turismo, visando fortalecer o mercado turístico brasileiro.

FUNGETUR

O Fungetur é uma linha de crédito que se estrutura na política de financiamento, cujas operações são realizadas por intermédio de agentes financeiros credenciados pelo Ministério do Turismo. As linhas do fundo abrangem financiamentos para obras de infraestrutura, bens e serviços e capital de giro. Para acessar o Fundo, basta procurar uma das instituições financeiras habilitadas, às quais cabe analisar os pedidos e liberar os recursos.

