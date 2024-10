Concurso da Embratur vai premiar games que promovem turismo (Além de uma premiação em dinheiro, os selecionados também serão promovidos em eventos internacionais da Embratur (Foto: Reprodução Site Embratur))

O EmbraturLab promoverá, no dia 1º de novembro, na Arena Gamer da Nave do Conhecimento, no Engenhão, a premiação do concurso “Brasil Tá Pra Game”. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, os presidentes da Embratur, Marcelo Freixo, e da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (Abragames), Rodrigo Terra, e a secretária de Ciência e Tecnologia do Rio, Thereza Paiva, anunciarão os vencedores entre os 10 jogos finalistas que tiveram o Brasil e a sua diversidade cultural como destaque.

“A ideia dessa premiação é estimular o desenvolvimento de jogos digitais que tenham como tema das suas narrativas os nossos ativos culturais. Foram selecionadas duas categorias: Jogos com potencial para a Promoção do Destino Turístico e Jogos de Engajamento com determinada Experiência Turística ou Cultural. Na primeira, foram escolhidos os que promovem destinos turísticos e que trazem informações sobre a cultura local. Na segunda, foram soluções que envolvem os turistas com experiências imersivas culturais por meio de geolocalização”, explicou Marcelo Freixo.

Além de uma premiação em dinheiro, os selecionados também serão promovidos em eventos internacionais da Embratur: nas feiras internacionais, por exemplo, haverá tablets e consoles para que os visitantes conheçam um pouco do Brasil com o joystick nas mãos.

O presidente da Abragames, Rodrigo Terra, celebrou a parceria com a Embratur e agradeceu o apoio da prefeitura do Rio para o sucesso do concurso. A premiação contará com a participação de estudantes de turismo da FAETEC, estudantes de programação e criação de games da Nave do Conhecimento e Atletas de eSports que treinam na Arena.

“A parceria com Embratur é fundamental para expandir e consolidar o Brasil como potência cultural e turística, apresentando nossas histórias, nossas paisagens, nossos talentos e nossa criatividade através dos games. O Brasil Tá Pra Game é o início desse trabalho inovador e que visa reconhecer jogos eletrônicos que promovem a riquíssima cultura brasileira e valorizar a indústria digital nacional, aproximando o setor turístico de um dos maiores mercados de todo planeta”, disse Terra.

O concurso contou com 51 jogos inscritos, sendo que dez foram selecionados para a grande final. Dentre os inscritos tivemos estúdios desenvolvedores do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Espírito Santo, Distrito Federal e Minas Gerais.

“O resultado foi incrível. Um dos jogos apresentou a cultura do sertão baiano com uma trilha sonora e personagens que são um barato. Outro você interagia, através da realidade virtual, com Aleijadinho e as cidades históricas de Minas. Um terceiro sobre a Encantaria maranhense. O que tenho pra dizer é que este concurso foi um sucesso”, comemorou Freixo.

“A produção de games apresenta um forte crescimento mundial e o Rio de Janeiro está pronto para aumentar sua participação neste mercado. A inclusão digital, o uso de tecnologias de realidade aumentada e de inteligência artificial já estão ocorrendo nas Naves do Conhecimento e a Arena Gamer está pronta para receber mais eventos como O Brasil Tá Pra Game, que estimulam e dão visibilidade à produção nacional de jogos digitais”, diz Thereza Paiva, Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

“O Rio de Janeiro entende o potencial social e econômico dos games. Um exemplo disso é a primeira arena gamer pública do país, iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Coordenadoria de Games e e-Sports, da Secretaria da Casa Civil. A arena já é hoje uma referência nacional e tem o prazer de receber a premiação da Embratur. Estamos com a agenda lotada até janeiro, o que mostra a demanda que estamos atendendo do mercado, inclusive estrangeiro, e também com alta procura de jovens interessados no setor. Já podemos dizer que o Rio é hoje referência no país em atenção do poder público aos games”, diz Chandy Teixeira, Coordenador de Games e Esports.

A indústria de Jogos Digitais no mundo e no Brasil

A indústria já ocupa a segunda posição entre os negócios de entretenimento no mundo, atrás apenas do segmento de conteúdos para televisão. Até 2028, espera-se um crescimento ainda maior na ordem de US$ 376 bilhões refletindo a robusta trajetória desta indústria.

Trata-se de uma Indústria relativamente recente com grande potencial econômico e geradora de impactos: jogos digitais introduzem novas tecnologias e inovações em outros setores da economia, a exemplo do turismo.

Fatores de crescimento: popularização do uso de telefones móveis e aumento da velocidade de conexão com a internet, democratizando o acesso a jogos digitais ao redor do mundo. Ademais, o crescimento do e-Sports acompanhado das tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. Os jogos para celular serão o segmento de crescimento mais rápido. Movimentaram US$ 90,7 bilhões em 2021, crescendo 4,4% no ano. Representam hoje mais da metade do mercado global de jogos.

Os jogos digitais não são apenas entretenimento voltado para o público infanto-juvenil, fazem parte da cultura popular em diversos países. O “envelhecimento” dos jogadores possibilitou outras aplicações, como na educação, na saúde, treinamento nas empresas e em simulações industriais utilizando VR/AR (Realidade Virtual e Realidade Aumentada).

No Brasil, esse segmento vem crescendo sustentadamente desde o início dos anos 2000 e tornou-se um dos segmentos mais dinâmicos do setor audiovisual. Metade dos estúdios nacionais que atuam no mercado internacional, obtiveram mais de 70% de seu faturamento internacionalmente. Ou seja, nossos games são importantes ferramentas para apresentar o Brasil.

