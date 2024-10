ATÉ 04/11: Ministério do Turismo abre inscrições para cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional em parceria com o SENAC - (crédito: Uai Turismo)

ATÉ 04/11: Ministério do Turismo abre inscrições para cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional em parceria com o SENAC (Podem participar pessoas com idade mínima de 14 anos, renda familiar per capita de até 2 salários mínimos e que tenham, pelo menos, o ensino fundamental incompleto. (Foto: Andrea Piacquadio/Pexels))

Atenção você que tem interesse em atuar ou já trabalha no setor turístico! Estão abertas as inscrições para vários cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Ministério do Turismo, em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). No total, estão disponíveis 684 vagas, envolvendo mais de 20 disciplinas ligadas ao segmento, que serão preenchidas em 14 estados de todas as regiões do país.

Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, renda familiar per capita de até 2 salários mínimos e que tenham, pelo menos, o ensino fundamental incompleto. Os candidatos devem preencher um formulário online até 04 de novembro, segunda-feira, escolhendo formações em áreas como recepção e atendimento em meios de hospedagem; elaboração de roteiros e condução de visitantes; gestão de empreendimentos turísticos e técnicas de “bartender”. (Inscreva-se AQUI )

O ministro do Turismo, Celso Sabino, incentiva a procura pelos cursos. “Além de proporcionar uma importante melhoria nos currículos, a qualificação profissional contribui para que cada vez mais turistas sejam bem atendidos nos destinos brasileiros, voltem aos locais e movimentem as economias locais, favorecendo a geração de emprego e renda à população. Faço esse convite aos nossos profissionais do setor: não perca a chance de aprimorar seus conhecimentos e, com isso, poder ingressar no mercado ou pleitear novas funções!”, aponta.

Os cursos do MTur/SENAC também abrangem disciplinas a exemplo de inglês e espanhol básico e instrumental (leitura e interpretação de textos); planejamento, gestão e organização de eventos; formação de baristas; cozinha nordestina; elaboração de cardápios; auxiliar de cozinha; primeiros socorros para profissionais de turismo; técnicas de confeitaria (produtos sem glúten e lactose) e condutor cultural local, entre outras.

As formações, com carga horária de 20h a 240h, estão disponíveis nos estados:

Amapá;

Bahia;

Ceará;

Espírito Santo;

Maranhão;

Pará;

Paraíba;

Pernambuco;

Paraná;

Rio Grande do Norte;

Santa Catarina;

Sergipe;

São Paulo;

Tocantins.

Os interessados podem escolher apenas um dos cursos, e a classificação será por ordem de inscrição. Caso o número de candidatos exceda o número de vagas, haverá lista de espera para possíveis desistências ou o cancelamento de matrículas.

Procedimentos

A participação nos cursos oferecidos pelo MTur/SENAC, cujas aulas começarão em novembro, é vedada àqueles que, no prazo de um ano, tenham se evadido ou desistido de formações do Programa SENAC de Gratuidade. Os aprovados no processo de seleção vão receber comunicados por e-mail ou pelo telefone informados, e as matrículas ocorrerão de forma presencial, em locais previamente indicados.

Para o procedimento de matrículas nos cursos, os candidatos selecionados precisarão, obrigatoriamente, apresentar cópias dos seguintes documentos: RG; CPF (caso o interessado tenha menos de 18 anos, também será preciso levar os documentos do responsável); comprovante de residência e de escolaridade. Alguns cursos exigem requisitos específicos, que vão ser informados quando da convocação de matrícula.

Oportunidades

A qualificação profissional é prioridade do MTur. Para quem quer aprender inglês de forma mais fácil, por exemplo, há o curso “Would you like”. O método utiliza vídeos ilustrativos e permite que mesmo trabalhadores de baixa escolaridade se comuniquem com estrangeiros (Saiba mais AQUI ). Além de parcerias junto a instituições federais de ensino, o órgão também oferece formações gratuitas no portal Qualifica Turismo. (Confira AQUI )

