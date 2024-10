Universal Epic Universe: veja primeiras imagens de animatrônicos monstruosos que farão parte de atração (Monstros lendários construídos por meio da tecnologia robótica mais avançada e realista já criada (Foto: Divulgação))

O Universal Orlando Resort compartilha as primeiras imagens de alguns dos Monstros da Universal que estarão na nova atração “Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment”, no Dark Universe – um dos cinco mundos imersivos que chegarão ao Universal Epic Universe em 2025. A atração contará com 14 dos animatrônicos mais realistas já criados – cada um retratando os lendários monstros que atacarão os visitantes naquela que promete ser a atração mais aterrorizante do Universal Orlando até agora.

LEIA TAMBÉM: Universal Epic Universe: o tão esperado parque temático da Universal abre oficialmente em maio de 2025

“Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment” levará os visitantes às profundezas das catacumbas de Frankenstein Manor, onde a Dra. Victoria Frankenstein – a tataraneta do infame Henry Frankenstein – conduzirá seus experimentos monstruosos. Ela convidará os visitantes a testemunhar uma demonstração de sua capacidade de controlar os monstros – mas seus planos dão errado quando uma horda de criaturas enfurecidas é libertada. Os visitantes, então, embarcarão em um passeio aterrorizante pela escuridão enquanto tentam fugir do Drácula, do Lobisomem, do Monstro da Lagoa Negra e mais.

Alguns dos animatrônicos mais viscerais, poderosos e velozes já criados. Aqui estão as primeiras imagens dos monstros aterrorizantes e tecnologicamente avançados em “Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment”:

Os Monstros De Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment

Frankenstein’s Monster (O Monstro de Frankenstein): Criado pela ciência e temido pela maioria, o Monstro de Frankenstein tem quase 3 metros de altura e pesa mais de 360 quilos. Os visitantes o encontrarão pela primeira vez na fila da atração – onde ele realmente caminhará pelo laboratório da Dra. Victoria Frankenstein durante o pré-show.

Drácula: Nenhuma criatura da noite aterroriza os corações dos mortais como Drácula, o icônico vampiro. E para o terror da Dra. Victoria Frankenstein, ele é o mais perigoso dos monstros que ela está tentando controlar. Os visitantes encontrarão o Drácula em vários momentos ao longo da atração, pois ele está por trás da horda de monstros enfurecidos que aterroriza a mansão.

LEIA TAMBÉM: Programações baseadas no Halloween e no Dia de Los Muertos em Belo Horizonte

The Wolf Man (Lobisomen): Entre os monstros soltos dentro da atração está o temível Lobisomen. Enquanto os visitantes tentam escapar das catacumbas da Frankenstein Manor, eles chegarão a centímetros de suas garras e dentes afiados.

The Creature from the Black Lagoon (O Monstro da Lagoa Negra): Os visitantes também testemunharão o anfíbio “Gill-man” surgir das profundezas escuras da Lagoa Negra, pronto para aterrorizar os visitantes ao lado de seus companheiros monstros.

Os visitantes que ainda não estão prontos para enfrentar os animatrônicos realistas em Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, terão a oportunidade de conhecer, cumprimentar e tirar fotos com monstros e personagens lendários enquanto exploram o Dark Universe – incluindo o monstro da Dra. Victoria Frankenstein e a atraente Noiva de Frankenstein. Os visitantes também encontrarão outros habitantes incomuns vagando pela vila misteriosa, incluindo o assistente da Dra. Victoria Frankenstein, Ygor, O Homem Invisível, um excêntrico caçador de monstros, e um músico talentoso que presenteia os visitantes com canções e contos das histórias clássicas dos Monstros da Universal.

LEIA TAMBÉM: Astrocartografia se apresenta como tendência de personalização no turismo

Para mais informações sobre o Universal Epic Universe visite o site ou o Instagram @@universaldestinationsbrasil

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo