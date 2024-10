Turismo de Raízes: descendentes de italianos podem viajar para Itália e conhecer a história da família (O Turismo de Raízes é direcionado a aqueles que buscam ir para a Itália entender sua origem e de seus antepassados (Foto: phant/Getty Images Pro))

O escritório Gioppo & Conti, especializado em cidadania italiana, lança o projeto Gioppo e Conti Experience, relacionado ao Turismo de Raízes, que tem como foco trazer o conhecimento a famílias com descendência italiana sobre suas origens, isso consiste em acesso a lugares, restaurantes, vinícolas e roteiros bem exclusivos de viagens onde turistas não possuem acesso com tanta facilidade.

Para uma pessoa conhecer mais sobre sua origem, nada melhor do que uma empresa especializada em cidadania italiana, que já trabalha com a busca de todas as informações sobre seus antepassados italianos, além de conseguir todos os documentos e certidões necessários.

A cidadania já te garante acessos e benefícios ao adentrar a Itália, como ter acesso livre a outros 194 países diferentes, não precisar passar pela imigração, cidadania para seus filhos e netos e a possibilidade de trabalhar, estudar e/ou morar, de forma legal, podendo ir e voltar quando quiser, sem burocracias, em qualquer país da União Europeia

Quem já é cliente Gioppo, poderá ter acesso a ainda mais benefícios e descontos mais exclusivos para essa viagem. Quem ainda não é, poderá conhecer sobre seus ancestrais e se quiser, poderá também reconhecer sua cidadania italiana, com uma oportunidade única.

O projeto de Turismo de Raízes, com incentivo do governo italiano, foi apresentado em Matera, em novembro de 2022, no Fórum Internacional de Turismo de Origem, que reuniu representantes de 11 países, incluindo o Brasil, território que se destacou, por cerca de 30 milhões ou 15% da população possuir italo-descendência, segundo estimativas da Embaixada Italiana. Colocando-nos em posição como o país com a maior comunidade de origem italiana.

O Turismo de Raízes é direcionado a aqueles que buscam ir para a Itália entender sua origem e de seus antepassados, de forma mais individualizada e autêntica, com uma viagem centrada na cultura, história, identidade e tradição de uma determinada região, explorando a gastronomia, arquitetura, festas, interações com locais, costumes e modo de viver, por exemplo.

A iniciativa também busca promover como destino cidades pequenas, com até 50 mil habitantes, de regiões onde a maioria dos imigrantes italianos vieram, como Vêneto, Campânia, Lombardia, Calabria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige

Ou seja, se seu bisavô Nasceu em Lucignano, uma comuna pequenininha na região de Arezzo, Toscana, o governo vai, não apenas te dar descontos em passagens aéreas, mas também em hotéis, restaurantes e museus da região. E não para por ai, terá acesso a roteiros exclusivos, com concierges locais que irão explorar detalhes da história dos seus antepassados com você.

A Gioppo & Conti oferece o serviço de Turismo de Raízes de maneira ímpar. Se quer se reconectar à história dos seus antepassados e conhecer mais sobre a sua origem, com todos esses benefícios, a hora é agora.

