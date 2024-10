Porto Alegre: Aeroporto Salgado Filho recebe primeiro voo após cinco meses (Reabertura do Aeroporto de Porto Alegre - Salgado Filho (Foto: Reprodução Instagram @portoalegreairportoficial))

Sem receber voos comerciais há cinco meses devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul, reabriu sexta-feira (18/10) o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com muita emoção, o aeroporto recebeu o primeiro voo na manhã desta segunda-feira (21/10). Era pouco mais de 8h quando o avião da Azul Linhas Aéreas chegou em solo gaúcho, trazendo 174 passageiros que partiram de Campinas, entre eles o CEO da Azul, John Rodgerson.

A aeronave foi recepcionada com muita comemoração, contando com o trade turístico em peso. O avião foi todo personalizado pela empresa aérea com uma pintura de saudação ao Rio Grande do Sul. O número do voo, 2603, foi escolhido com um significado especial, o aniversário de Porto Alegre. E o piloto Henrique Schneider, 25 anos, também teve um dia marcante. Ele teve seu pedido atendido pela Azul para ser o responsável pelo voo, pois é natural de Ivoti e além de ser no dia do seu aniversário, esta foi a primeira vez que conduziu um voo para a capital do seu estado. E assim que o avião iniciou o taxiamento após o pouso, ele fez questão de mostrar pela janela da cabine uma bandeira do Rio Grande do Sul.

Logo em seguida, pousou o segundo avião, da Gol Linhas Aéreas, que partiu de Congonhas. Segundo a concessionária Fraport, serão realizados 71 pousos e decolagens envolvendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília neste primeiro dia de operação, atendendo cerca de 9 mil pessoas.

A partir de 28 de outubro, deverão ser 98 voos entre partidas e chegadas, atendendo cerca de 15 mil passageiros. Em 4 de novembro, o número deverá passar para 122 pousos e decolagens, com 16 mil passageiros.

A pista vai funcionar das 8h às 22h com capacidade para 181 voos entre pousos e decolagens, isso significa 70% da capacidade total do aeroporto. Já o restabelecimento total da capacidade do Salgado Filho ocorrerá em 16 de dezembro, quando os voos internacionais também retornarão ao terminal.

“A reabertura desse aeroporto é um símbolo de resiliência. Estamos falando de uma região que, historicamente, é uma das principais portas de entrada de visitantes estrangeiros no Brasil, atraídos pelas inúmeras belezas naturais e culturais do estado. Então, a reabertura do terminal vai acrescentar, e muito, na plena recuperação desse belo estado”, destacou Ana Carla Lopes, ministra do Turismo substituta.

Live Movimento Supera Turismo

Para comemorar a abertura do Aeroporto Salgado Filho e incentivar o turismo no Rio Grande do Sul, acontecerá hoje (21/10), uma Super Live, que contará com a participação de criadores de conteúdo, influencers, empresários, lideranças do setor de turismo e autoridades públicas, todos unidos em torno do objetivo de promover a demanda turística no estado e gerar emprego e renda.

Super Live Movimento Supera Turismo (Foto: Divulgação)

Moderada por Thiago Paes (@paespelomundo) e Ana Laura Ravagnani (Movimento Supera Turismo), a Super Live abordará diversos destinos turísticos do Rio Grande do Sul, destacando suas belezas naturais e culturais. O evento será uma oportunidade para divulgar as experiências de viagem que o estado oferece e estimular a retomada do turismo.

Festuris

A abertura do Aeroporto Salgado Filho aconteceu a 17 dias da abertura da Feira Internacional de Turismo de Gramado – Festuris. O evento acontece desde 1989, sendo palco de debates e temas relevantes da atualidade e contando uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. O CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello, esteve presente para presenciar a retomada dos voos. “É um momento marcante para todos nós. O Rio Grande do Sul sabe o quanto nos fez falta o aeroporto”, destacou.

Equipe do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, esteve em Porto Alegre acompanhando a retomada das atividades da pista de pousos e decolagens (Foto: Festuris/Divulgação)

