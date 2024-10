Maringá Turismo inaugura escritório em Belo Horizonte e prevê crescimento recorde de 18% (Equipe Maringá Turismo em BH (Foto: Divulgação))

A Maringá Turismo, uma das principais empresas do segmento de turismo corporativo e de lazer, com mais de 60 anos de história, anuncia a expansão das atividades em Minas Gerais. O Grupo acaba de inaugurar a nova unidade em Belo Horizonte e prevê crescimento recorde até 18% no faturamento de 2024 em relação ao ano passado, quando ultrapassou a marca de R$ 1,3 bilhão em vendas. A expectativa é que a a filial de Belo Horizonte represente incremento de 12% no volume geral de negócios da empresa.

“Já atuamos na região anteriormente e agora estamos prontos para nos estabelecer de forma definitiva, criando raízes e expandindo a operação pelo Sudeste brasileiro. Este novo desafio marca um avanço importante em nossa jornada, em uma cidade que consideramos estratégica e de muito potencial”, ressalta Siderley Santos, Vice-Presidente do Grupo Arbaitman.

Para liderar a equipe na região, Christiane Rios chega como nova gerente de relacionamento. Com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, a executiva tem a missão de consolidar as soluções e diferenciais da Maringá Turismo, Lemontech e Central de Eventos para clientes e prospects de Belo Horizonte. O time conta ainda com Giselle Vilaça, Juliana Gonçalves e Taciana Silva, sob a supervisão de Guilherme Henrique. Além dos consultores Vanna Maria e Hélio Ramos, que atuam diretamente no cliente.

Introdução de novas tecnologias

Entre as inovações que impulsionam a empresa, destaca-se a introdução de novas tecnologias que beneficiam transações dos clientes. A companhia lança os serviços de MBI Online, ferramenta robusta para análise detalhada de viagens corporativas, e a Plataforma de Gestão de Reembolso Online, que garante mais transparência e agilidade no processo de gestão de bilhetes não voados e estorno de dinheiro. “Com essas soluções, nossos clientes terão cada vez mais autonomia em visualizar dados e insights valiosos. A meta é crescer através da expertise e atendimento personalizado que viabilizam viagens perfeitas”, complementa Siderley.

