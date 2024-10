Descubra Salem: o destino perfeito para o Halloween e a história das bruxas (A história das Bruxas de Salem é contada no museu dedicado à elas (Foto: Uai Turismo))

Salem, é uma cidadezinha que fica a 25 quilômetros Boston, no estado de Massachusetts e é o destino perfeito para o Halloween e a história das bruxas. Afinal, a cidade carrega um peso histórico significativo, especialmente quando se trata de sua conexão com os julgamentos das bruxas de 1692. Conhecida como a “Cidade das Bruxas”, Salem se transforma em um destino turístico vibrante durante o mês de outubro, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam explorar sua rica história e participar das festividades de Halloween.

A História das Bruxas de Salem

Em 1692, Salem foi palco de um dos episódios mais dramáticos e trágicos da história americana — os julgamentos das bruxas de Salem. A histeria coletiva, alimentada por superstição e medo, resultou na execução de 20 pessoas e na prisão de muitas outras. Hoje, a cidade se orgulha de seu legado, transformando a tragédia em uma oportunidade para educar visitantes sobre os perigos do fanatismo e da intolerância.

Os eventos de 1692 não apenas moldaram a identidade da cidade, mas também geraram um legado que continua a fascinar e intrigar. O Museu das Bruxas de Salem, inaugurado em 1992, é um dos principais pontos turísticos da cidade, oferecendo uma visão abrangente sobre os julgamentos, as pessoas envolvidas e o impacto duradouro que tiveram na sociedade americana.

O Halloween em Salem

Com esse histórico é fácil entender porque o Halloween na cidade tem um gostinho diferente. Durante o mês de outubro, Salem se enche de visitantes que buscam explorar suas ruas históricas, participar de eventos temáticos e vivenciar a atmosfera única que só Salem pode oferecer. O Salem Haunted Happenings, um dos maiores festivais de Halloween do país, atrai milhares de turistas todos os anos. Com uma programação repleta de atividades, o festival é uma celebração da cultura local e da história das bruxas.

A primeira igreja de Salem foi fundada em agosto de 1629 (Foto: Uai Turismo)

O que fazer na cidade

Museu das Bruxas de Salem: Este museu é uma parada obrigatória para quem deseja entender a história das bruxas de Salem. Com exposições interativas, artefatos históricos e uma narrativa envolvente, o museu oferece uma visão profunda sobre os julgamentos e a cultura da época.

Museu Peabody Essex: Um dos museus mais antigos dos Estados Unidos, o Peabody Essex abriga uma vasta coleção de arte e cultura, incluindo exposições sobre a história marítima de Salem e a influência das culturas asiáticas na região.

Tours assombrados: Os passeios guiados são uma das melhores maneiras de explorar Salem. Vários operadores turísticos oferecem tours assombrados que levam os visitantes a locais históricos, contando histórias de fantasmas e lendas locais. Os passeios noturnos são especialmente populares, proporcionando uma atmosfera envolvente e arrepiante. Prepare-se para ouvir relatos de espíritos inquietos e eventos sobrenaturais que marcaram a cidade.

Na cidade tranquila, qualquer época do ano é possível encontrar as temáticas de Halloween e das bruxas (Foto: Uai Turismo)

Eventos temáticos: Durante o mês de outubro, Salem sedia uma variedade de eventos temáticos que atraem visitantes de todas as idades. O Festival de Cinema de Salem exibe filmes de terror clássicos e contemporâneos, enquanto o Desfile de Halloween reúne a comunidade em uma celebração vibrante. Além disso, muitos estabelecimentos locais organizam festas e eventos especiais, como noites de trivia sobre bruxas e concursos de fantasias.

Compras e serviços: Salem é um ótimo lugar para fazer compras, especialmente se você está em busca de itens relacionados ao Halloween. As lojas locais oferecem uma variedade de produtos, desde decorações e roupas até livros sobre bruxaria e ocultismo. Outra cena comum por lá são as cartomantes e videntes que ficam em vitrines para que você possa comprar sua “previsão do futuro”.

Dicas para aproveitar Salem

Planeje com antecedência: Outubro é a alta temporada em Salem, então é recomendável reservar acomodações e ingressos para atrações com antecedência. Quem sabe não será o seu destino de Halloween em 2025?

Salem, é um destino imperdível para quem busca uma experiência única e envolvente durante o Halloween. Com sua rica herança cultural, eventos vibrantes e uma atmosfera mágica, a cidade oferece algo para todos os gostos. Ao visitar Salem, você não apenas mergulha na história das bruxas, mas também participa de uma celebração que une a comunidade e os visitantes em torno de uma das tradições mais fascinantes da cultura americana. Prepare-se para criar memórias inesquecíveis em um dos lugares mais intrigantes dos Estados Unidos!

