“As pequenas comunidades têm muito a contribuir para atrair o fluxo turístico”, diz Ubiraney Silva

Neste episódio, o podcast Uai Turismo recebeu Ubiraney Silva, que afirmou: “As pequenas comunidades têm muito a contribuir para atrair o fluxo turístico”. Ele é Geógrafo e especialista em Gestão do Patrimônio Cultural, Histórico e Meio Ambiente com Ênfase em Turismo, e em Empreendedorismo e Gestão Social, e participou do Programa de Formação de Competências Criativas pela UNA e GERDAU. Possui ainda MBA em ESG, é consultor de projetos de desenvolvimento territorial a partir destas práticas e também colunista de Cultura no Uai Turismo.

Com este currículo, o especialista trouxe uma reflexão profunda sobre o potencial transformador do turismo, especialmente nas pequenas cidades. Durante o episódio ele destacou a necessidade de valorizar as pequenas comunidades e seus atrativos únicos. Utilizando Itabirito, município que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, Ubiraney mostrou que foi possível atrair público, mesmo estando entre a capital do estado e a histórica Ouro Preto. Segundo ele, a solução está em unir forças entre o setor público e a comunidade, buscando identificar os atrativos locais e desenvolvendo estratégias para promovê-los.

Ele ressaltou ainda que o pastel de angu, foi uma das chaves para o desenvolvimento de Itabirito. Durante a entrevista, ele ainda revelou como trabalhar o turismo em territórios que são amplamente explorados pela mineração, especialmente o Quadrilátero Ferrífero, em Minas e o estado do Pará, onde atua em projetos de compensação financiados por mineradoras.

“Quando você começa a entender que o turismo é uma alternativa de desenvolvimento econômico, a gente precisa pensar no fomento e precisa pensar também que os setores produtivos estão dentro desse cenário, como a hotelaria, abastecimento e transportes. Estão todos interligados”, explicou.

